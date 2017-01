(VienDongDaily.Com - 09/01/2017)

Hiện nay trong số các sản phẩm mang nhãn hiệu Craftsman, chỉ 10% được bán ở bên ngoài Sears. Stanley Black & Decker nói rằng thỏa thuận này sẽ giúp làm tăng số lượng thương vụ bán sản phẩm Craftsman, trong những kênh chưa được khai thác.

Đồ nghề hiệu Craftsman được bán cùng hiệu Stanley trong tiệm Sears. (Getty Images)

Công ty Sears Holdings Corp. cho biết sẽ đóng thêm 150 cửa hàng, và bán lại nhãn hiệu dụng cụ Craftsman của họ với giá $900 triệu, giữa lúc hãng bán lẻ kẹt tiền này tiếp tục thu hẹp kích thước, và đối phó với số lượng thương vụ bị sụt giảm.



Sears đang bán lại nhãn hiệu Craftsman cho công ty Stanley Black & Decker Inc. Sears sẽ cho Stanley khả năng bán các sản phẩm mang nhãn hiệu Craftsman, mà không phải trả tiền bản quyền trong 15 năm, sau khi kết thúc cuộc điều đình. Việc mua lại này cho Stanley quyền phát triển, chế tạo, và bán các sản phẩm mang nhãn hiệu Craftsman ở bên ngoài Sears.



Hiện nay trong số các sản phẩm mang nhãn hiệu Craftsman, chỉ 10% được bán ở bên ngoài Sears. Stanley Black & Decker nói rằng thỏa thuận này sẽ giúp làm tăng số lượng thương vụ bán sản phẩm Craftsman, trong những kênh chưa được khai thác.



Giám đốc điều hành James Loree Stanley của Black & Decker nói, “Chúng tôi dự định đầu tư vào nhãn hiệu này, và nhanh chóng làm tăng số lượng thương vụ thông qua các kênh mới. Trong số đó bán lẻ, kỹ nghệ, điện thoại di động, và trên mạng internet. Mới đây Stanley cũng ký kết một thỏa thuận trị giá $1.95 tỷ, để mua lại hoạt động kinh doanh dụng cụ của công ty Newell Brands.



Một phát ngôn viên của Sears đã xác nhận rằng việc bảo đảm trọn đời không giới hạn trên các dụng cụ cầm tay Craftsman, được sản xuất tại Hoa Kỳ, sẽ được thực hiện. Đó là “một dấu hiệu của nhãn hiệu cho các thế hệ”. Hôm thứ Tư, Sears loan báo đóng cửa một loạt 150 cửa hàng Sears và cửa hàng Kmart. Họ gọi đó là “một bước khó khăn nhưng cần thiết, giữa lúc chúng tôi hành động để củng cố các hoạt động của công ty, và tài trợ cho việc cải biến công ty.”



Trong số những cửa hàng sẽ bị đóng cửa, có nhiều cửa hàng đã gặp khó khăn về tài chánh trong nhiều năm. Những những cửa hàng này vẫn được giữ cho mở cửa, để duy trì công ăn việc làm tại địa phương, với niềm hy vọng rằng những cửa hàng này sẽ thành công.



Hôm thứ Tư, Sears cho biết họ đã nhận được một khoản vay $500 triệu, được bảo đảm bằng những khoản tiền vay, trên 46 tài sản từ các chi nhánh của công ty ESL Investments Inc., một quỹ tự bảo hiểm rủi ro do ông Lampert điều hành. Đó là thêm vào một tín dụng thư $300 triệu được bảo đảm, mà công ty bán lẻ này đã nhận được từ các chi nhánh của ESL trong tuần qua.



Trong tuần qua, ESL cũng ký thỏa thuận không có tính cách ràng buộc với Seritage Growth Properties, cho vay một khoản tiền $200 triệu không được bảo đảm. Seritage Growth Properties là một quỹ tín thác đầu tư địa ốc, phần lớn bao gồm các cửa hàng Sears và Kmart.



Stanley Black & Decker sẽ trả cho Sears $525 triệu vào lúc kết thúc, $250 triệu sau ba năm, và những khoản thanh toán hàng năm trên những thương vụ Craftsman mới của Stanley Black & Decker 15 năm. Giấy phép được cấp cho Sears sẽ vẫn không phải trả tiền bản quyền trong 15 năm, rồi 3% sau đó.

Stanley Black & Decker hy vọng rằng việc bán các sản phẩm mang nhãn hiệu Craftsman sẽ đóng góp $100 triệu trong các thương vụ hàng năm, trong 10 năm sắp tới.