Siêu mẫu Xuân Lan: ‘Tiếc cho hình ảnh Á hậu cá tính tan như bọt biển’

Bài viết dù không chỉ đích danh nhưng được đưa ra ngay sau phát ngôn tranh cãi của Á hậu Việt Nam 2010 – Hoàng My.

Trên Facebook cá nhân, Xuân Lan mới đăng tải câu chuyện nói về những nỗi đau mà nhiều người dân phải chịu đựng sau cơn bão kèm dòng status: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Vẻ đẹp bên ngoài phải đi đôi với vẻ đẹp tri thức, mà vẻ đẹp tri thức tôn thêm vẻ đẹp nhân cách. Nhân cách cơ bản là việc ứng xử giữa người và người. Phát biểu hung hăng trong cơn say khẳng định vị thế cao quý, chạm vào nỗi đau của biết bao người”.

Siêu mẫu còn bày tỏ: “Tiếc cho mọi hình ảnh xây dựng cho Á hậu cá tính tan như bọt biển nhưng lại thấy đau lòng vì nhìn lại quá nhiều cái sai. Bây giờ cái gì cũng dễ. Dễ dãi nên bừa bãi”.

Xuân Lan chia sẻ trên trang cá nhân:”Tiếc cho mọi hình ảnh xây dựng cho Á hậu cá tính tan như bọt biển”.

Bài viết không đề cập trực tiếp tới nhân vật nào nhưng việc Xuân Lan đề cập tới một Á hậu với những “phát biểu hung hăng” khiến nhiều người nghĩ đến Hoàng My. Trước đó, Á hậu này có đăng status so sánh bão số 12 và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: “Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu”. Phát ngôn này ngay lập tức đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng, sau đó Hoàng My đã xóa status và gửi lời xin lỗi tuy nhiên vẫn khiến nhiều người chưa hài lòng.

Tài khoản Trang Dang Vu phát biểu: “Câu nói mà cả một người dân bình thường cũng không bao giờ nghĩ đến, vậy mà lại thốt ra từ Á hậu. Không hiểu bàn tay của mấy thí sinh hoa hậu quý giá cỡ nào mà hơn hẳn dân mình đang chết lên chết xuống với cảnh tan nhà nát cửa, mất đi người thân”. “Mình đứng ở vị trí là những người dân nơi bão mới thấy thực sự là sôi hết máu. Mình không hiểu cô ấy nghĩ thế nào mà có thể nói những lời như vậy, thật chán”, Facebooker Putin Nguyễn phát biểu.

Tuy nhiên, người dùng Facebook Nguyen Duc Viet lại có chia sẻ khác: “Việc cũng đã qua rồi, bớt đổ thêm dầu vào lửa đi được không mọi người? Chỉ trích người ta hoài liệu có làm cho mọi người vui hơn”.”Việc phán xét về một con người không thể dựa vào một bài phát biểu hay một biến cố nào đó. Hãy rộng lượng và khoan dung hơn khi đánh giá một người”, một Facebooker khác đồng tình.

Ying Ying