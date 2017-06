Sinh hoạt thủ đô Paris nổi bật tuần này: Hội Chợ Quốc Tế Hàng Không Bourget

Bài NGỌC DIỄM



Trước tiên, đích thân Tổng Thống Pháp Macron ĐÃ đến khai mạc hội chợ lớn nhất thế giới về thương mại không gian đắt đỏ chưa từng thấy. Mỗi một đơn đặt hàng trị giá cả triệu đô la trở lên. Vừa dân sự vừa quân sự, và giá trị kinh tế dồi dào nên hội chợ này cũng được sự ủng hộ quan tâm lớn lao của vị cầm đầu nhà nước như ngành nông nghiệp vừa qua. Tất cả khuôn mẫu máy bay trên quả đất này đều có mặt nơi đây!



Tên gọi kỹ thuật của ngành điều khiển và chế tạo máy bay là “Aéronautique”, và không gian bao la vây quanh trái đất chúng ta “Espace”. Hội chợ “Salon international de laéronautique et de lespace” (SIAE) lần thứ 52 vừa được tổng thống Pháp khai mạc từ hôm nay thứ Hai và sẽ mở cửa cho đến ngày Chủ Nhật 25 tháng Sáu. SIAE thuộc về nhóm chủ nhân cơ sở kinh doanh hàng không GIFAS của Pháp. Hội chợ mở cửa cứ hai năm một lần, trên số lẻ của năm vào tháng Sáu, hiện nay 2017 và lần thứ 53 sẽ là năm 2019. Năm chẳn, nó nhường chỗ cho Hội Chợ Quốc Tế Máy Bay ở Farnborough bên Anh quốc.



Trong bốn ngày đầu tiên, Hội Chợ được dành riêng cho các nhà doanh thương, chuyên gia trong ngành nghề, kỹ sư; cùng với ký giả và nhiếp ảnh gia. Sau đó từ thứ Sáu đến Chủ Nhật là ba ngày chót dành cho công chúng vào xem, mở sớm lúc 8 giờ rưỡi sáng và đóng sớm vào lúc 6 giờ chiều. Hội chợ nổi tiếng lớn nhất thế giới và thu hút hàng trăm ngàn người vào xem. Trong vòng một tuần lễ, hai hãng máy bay Airbus và Boeing sẽ cạnh tranh nhau dữ dội để thu hút đơn đặt hàng về cho mình. Tổng cộng có 296 nhóm đại diện đến từ 91 quốc gia, 4,300 ký giả quốc tế; 192,000 mét vuông trưng bày phi cơ và 122,500 mét vuông dành cho các quầy hàng. Du khách đi mỏi cả chân và nhìn ngắm phi cơ biểu diễn từ khán đài riêng khi đã trả thêm tiền phụ trội 11 đồng bên vé vào cửa (14 đồng).



Vùng đất rộng 75 mẫu vuông với 2,400 doanh nhân trong đó một nửa đến từ ngoại quốc được canh chừng vô cùng cẩn mật. Lý do: nó sát bên phi trường chính Charles de Gaulle CDG trứ danh. Tám chiến đấu cơ Rafale và Mirage 2000 cùng với 5 trực thăng Fennec được đặt trong tình trạng báo động thường trực. Quân nhân canh gác trong Đội Trực Tuyến cũng giữ nhiệm vụ thường xuyên bảo đảm an ninh cho người tham dự.

Từ 6 tháng trước đó, thành phố nhỏ Bourget với 20,000 dân cư đã sống trong vùng đất khép kín chỉ lo cho việc xây dựng các quầy hàng và văn phòng dành cho chủ nhân chưng bày hàng hóa. Danh từ Pháp gọi đây là những cái “chalet,” gian hàng nhỏ, đắt giá kinh khủng từ 30 ngàn cho đến 60 ngàn đồng tiền Tây tùy theo vị trí của nó và có sân rộng phía trước hay không kể luôn diện tích. Rồi còn trang hoàng và điều hành nữa, đắt cháy túi cho nên hãng hàng không nội địa ATR ở tỉnh Toulouse vốn có tiếng số 1 bán ra thế giới năm nay chịu thua, vắng mặt! Chợ phiên quốc tế Bourget được công chúng ưa thích từ thứ Sáu đến Chủ Nhật là để tiến sát đến gần xem tận mắt máy bay và xem chúng biểu diễn trên không.



Tổng thống đến khai mạc Hội Chợ trên chiếc máy bay Airbus quân sự tên A400M Atlas lúc 10 giờ sáng thứ Hai, 19 tháng 6, từ căn cứ không lực Pháp ở phía Tây Nam Paris tên Villacoublay. Quả thật, sự lựa chọn có ý nghĩa khi ông bước xuống từ thang máy bay sơn màu lính với tính cách sếp quân đội giống lúc đứng trên xe nhà binh diễn hành hôm phong tước tổng thống. Lại quảng cáo gián tiếp cho chiếc phi cơ quân sự hạng nặng này để bán cho các nước nào thích có nó.



Thành tích mới nhất của chiếc máy bay khổng lồ là giao một chiếc trực thăng NH90 -trị giá từ 26 đến 39 triệu đồng, chuyên chở 11 tấn hàng- nằm trong lòng nó cho nước Mali rồi bay về lại thủ đô chỉ trong vòng nửa ngày. Chi phí sản xuất chiếc A400M lên đến cả tỷ đồng và không quân Pháp có 11 chiếc. Họ hy vọng sẽ bán được cho khách nước ngoài tuy đã trễ nải nhiều lần trong thời khóa biểu giao hàng vì lý do kỹ thuật.





Tổng Thống Macron ngồi bên trong chiếc A400M, hình nhỏ trên cao.

Có 12 viên Bộ Trưởng tháp tùng tổng thống đến viếng thăm Hội Chợ. Giá trị kinh tế khai thác đường hàng không vùng đất Occitanie (Tây-Nam) với hãng lắp ghép máy bay Airbus ở thủ đô là tỉnh Toulouse bao gồm 86,000 việc làm và doanh số là 9.2 tỷ Âu kim. Họ có 150 quầy hàng đại diện thương mại trong Hội Chợ.

Tổng thống đã tiếp kiến phi hành gia trẻ Thomas Pesquet vừa trở về từ phi vụ không gian dài 6 tháng trên trạm không gian vũ quốc tế ISS vào đầu tháng 6 năm nay.





Tổng thống và phi hành gia không gian Thomas trải qua 6 tháng trong vũ trụ.

Phi hành gia cùng tuổi với tổng thống đã tặng cho ông tấm ảnh chụp Paris từ trên cao. Bên cạnh Thomas, có mặt đàn chị nữ phi hành gia trước đó tên là Claudie Deshayes sinh năm 1957. Hai nhà du hành không gian dài hạn cả tháng trở lên cách nhau đúng 20 tuổi.



Bà Claudie D. và phi hành gia hàng con cháu Thomas P. mang kiếng đen ở Bourget.

Từ không gian trở về, Thomas cao lớn và bô trai đã chụp nhiều bức hình quả đất tuyệt đẹp và phát biểu rằng Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã vô trách nhiệm trong việc tách ra khỏi COP21 Paris. Vai trò của Hội Chợ Quốc Tế về hàng không càng tăng thêm ý nghĩa và giá trị kinh tế của nó.





Hình chụp ngộ nghĩnh tiểu bang Colorado của Thomas mang về.





Ảnh chụp vùng đất Picardie của nước Pháp tuyệt đẹp như tranh vẽ.



Ảnh khác quý hiếm của nước Ouzbékistan (Uzbekistan).

Chiếc máy bay Cây Đinh của Hội Chợ là phản lực cơ chiến đấu F35A, nổi tiếng mới nhất do Nhật lắp ráp thiết kế từ Mỹ của lực lượng không quân Hoa Kỳ hiện diện nơi đây. Do hãng Lockheed Martin kinh doanh. Chiếc này có tiếng nhờ lớp sơn vỏ máy bay làm nó thành “tàng hình,” khó bị radar dưới đất khám phá. Cạnh tranh với F35A là chiếc Rafale của Tây thuộc hãng Dassault danh tiếng cũng bay ào ào.



Theo ý riêng của viên Giám Đốc thương mại John Leahy, người đã từng bán được 15 ngàn chiếc Airbus, thì năm nay các đơn đặt hàng sẽ không được tốt đẹp bằng năm rồi. Nó sẽ chậm lại như tình hình chung của ngành mua bán máy bay hiện nay trên toàn thế giới. Năm rồi, 2016, hai hãng chính Airbus và Boeing đã bán được $130 tỷ đồng đô la. Riêng Boeing may mắn đã có ngay 7 đơn đặt mua, chưa kể mẫu 737 MAX 10 tuyệt diệu cạnh tranh với chiếc A321neo cũng rất tài hoa. Đặc biệt, 737 MAX 10 được chính viên giám đốc Jean-Marc Fron của Boeing bên Pháp cho rằng nó là chiếc máy bay Tây nhất – frenchie, trong số các chiếc Boeing của Mỹ. Hàng năm Mỹ mua thiết bị làm máy bay trị giá 6 tỷ đô la từ Pháp và ủng hộ 30,000 việc làm cho dân Tây nhờ máy bay Boeing.



Một chuyện lạ khác là chiếc xe bay hai chỗ ngồi tên Pegase đã gây chú ý khi nó vượt biển Manche trong vòng 45 phút được trình diện tại Hội Chợ.





Xe bay Pegase do hãng Vaylon tung ra sau 10 năm đầu tư.

Chiếc xe này tên gọi là buggy convertible ULM, được kéo lên cao như máy bay nhỏ xíu đến 3,000 mét với vận tố dưới 70 cây số giờ. Trên đất nó sẽ chạy khắp nơi được hết tối đa 90 csg. Mục tiêu là sử dụng nó ở những nơi hiểm hóc xe hơi nhỏ không vượt qua được nhờ chiếc dù kéo bay lên. Nó cũng được chế ra nhằm bán cho du khách thích mạo hiểm hay đi du lịch đâu đó. Cũng còn có nhiệm vụ cứu thương không thể bỏ qua. Nhờ Hội Chợ, hãng Vaylon hy vọng sẽ có đơn đặt hàng để phát hành ngay những chiếc xe bay cỡ nhỏ đầu tiên. (nd)