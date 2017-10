Sinh viên được trao bằng tốt nghiệp tại đám tang

SÀI GÒN - Tang lễ của Nguyễn Thanh Long diễn ra vào 7g sáng thứ Bảy tại Nhà Thờ Giáo Xứ Công Thành. Anh Long là sinh viên ĐH Công Nghệ Hutech, bị tử nạn sau khi bị bê tông rơi trúng đầu trong trường vào đêm thứ Ba tuần qua. Tai nạn bất ngờ đã xảy ra cho gia đình bà Nguyễn Thị Màu - ông Nguyễn Quý Khảm. Họ đã có một cuộc sống hạnh phúc vì con cái đều trưởng thành, ngoan hiền. Thanh Long, 29 tuổi, là con trai lớn.Nguyên nhân cái chết được xác định do mảng bê tông từ tấm sênô ở tầng 16 của tòa nhà trong ĐH Hutech rời ra, rơi xuống, đúng lúc nam sinh đang đứng xếp hàng chờ thang máy. Thời điểm đó cũng có rất nhiều sinh viên, giảng viên đang đi lại tại sân trường.Ông Khảm, 53 tuổi, cha nạn nhân, cho biết muốn tổ chức tang lễ sớm, nhưng cũng phải chờ tới bốn ngày sau mới được tổ chức ở nhà thờ gần nhà. Có mặt trong lễ viếng sáng thứ Bảy, hiệu trưởng ĐH Hutech đã tới nói lời từ biệt và trao bằng tốt nghiệp cử nhân, chuyên ngành Kỹ Thuật Môi Trường của Thanh Long cho gia đình.Cha mẹ nạn nhân phải nhờ người dìu đi khi đưa tiễn con trai về nơi an nghỉ cuối cùng. Những tiếng gọi "Bi ơi," tên ở nhà của Thanh Long, liên tục vang lên nức nở trong đoàn tang lễ. Bà Màu, 51 tuổi, bị bệnh tim. Từ hôm con trai qua đời, bệnh tình của bà nặng thêm, không thể đứng, ngồi hay đi lại được lâu.BIÊN HÒA - Người dân phát giác hai người đàn ông chở theo bao tải chứa đầy chó cùng cây súng bắn điện, nghi là trộm chó, nên họ vây đánh hai người này bầm dập, đốt luôn xe máy. Một trong hai người này sau đó được xác định nhiễm HIV. Vụ trộm và bị đánh xảy ra ở xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Hai người đàn ông đi trên một xe máy chở theo rất nhiều chó, lưu thông trên đường Giáp, thuộc ấp Tân Cang.Đám đông rượt bắt hai người này, lao vào đánh khiến cả hai bất tỉnh, người bê bết máu. Người dân tìm thấy xác của 10 con chó, cùng một cây súng điện bắn chó. Chiếc xe của hai nghi can trộm chó bị người dân châm lửa, đốt cháy rụi.Bước đầu xác định hai người này là Mai Văn Hải, 27 tuổi, và T.M.H, 35 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai.Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết Hải bị gãy tay phải và chân phải, vỡ sọ, máu tụ trong não, còn bệnh nhân T.M.H thì bị nhẹ hơn, chỉ chấn thương phần mềm. Sau khi nhận được thông tin từ người nhà bệnh nhân, bệnh viện đã lấy mẫu máu xét nghiệm và xác định T.M.H đang bị nhiễm HIV.ĐÀ NẴNG - Sở Du Lịch đã ra lệnh cho các tình nguyện viên, nhân viên phục vụ không được tự ý chụp ảnh khi chưa có sự cho phép của các lãnh đạo, đại biểu dự APEC để đăng lên Facebook.Trần Chí Cường, phó giám đốc Sở Du Lịch Đà Nẵng cho biết lệnh được ban ra đối với quản lý khách sạn, tình nguyện viên, nhân viên phục vụ tại các khách sạn - nơi có các lãnh đạo, đại biểu dự hội nghị thượng đỉnh APEC.Các đơn vị vận chuyển khách là đại biểu, báo chí dự APEC cũng bị cấm không tiết lộ thông tin lịch trình, thời gian ở, thực đơn, hình ảnh cá nhân của các nguyên thủ, đoàn đại biểu dự APEC. Thời gian lệnh có hiệu lực là từ ngày 2 đến 11 tháng 11, kể cả đường bộ và đường biển.Trong khoảng thời gian Sơn Trà bị phong tỏa, ngoại trừ khu nghỉ mát được chọn làm nơi ở cho lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC, tất cả các cơ sở kinh doanh trong vùng cũng phải tạm ngưng hoạt động.ĐÀ NẴNG - Cuối tuần qua, công an Đà Nẵng cho biết họ đã cùng thành phố thực hiện kế hoạch lắp hơn 22,000 camera giám sát trên các tuyến đường, để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tuần hội nghị thượng đỉnh APEC.Trong đó, ngoài 1,802 camera lắp đặt từ nguồn ngân sách, công an vận động (hay bắt buộc) các tổ chức, cơ sở thương mại, người dân tự lắp đặt camera giám sát an ninh tại các tổ dân phố, kiệt, hẻm, nhà riêng, cửa hàng.Đến nay, toàn Đà Nẵng đã lắp được hơn 22,200 máy thâu hình. Hình ảnh, thông tin thu được qua hệ thống camera đã góp phần hỗ trợ lực lượng công an trong công tác dẹp loạn, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.SÀI GÒN - Công chức tại Sài Gòn sẽ bị cấm mặc quần jeans, áo thun khi đi làm. Nữ công chức phải mặc váy dài quá gối, áo có tay, không hở cổ. Sở Nội Vụ vừa trình dự thảo và góp ý cho bộ Quy Tắc Ưng Xử của công chức lên ủy ban nhân dân thành phố để cứu xét. Đáng chú ý, theo bộ quy tắc này, công chức thành phố không được mặc áo thun, quần jeans, không được nói tiếng lóng, nói tục, quát nạt hay tự ý phát ngôn, cung cấp thông tin không đúng thẩm quyền.Theo đó, khi thực hiện nhiệm vụ, công chức phải mặc trang phục, đầu tóc gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu. Đối với nam, trang phục là quần tây, áo sơmi. Nữ mặc quần tây hoặc váy dài qua đầu gối, áo sơmi có tay hoặc comple, áo dài truyền thống. Quy định này cấm công chức mặc quần jeans, áo thun khi đi làm.Ngoài ra, trong giờ làm việc, công chức không được đeo tai nghe, bật nhạc, nghe nhạc, chơi điện tử và các thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc. Quận 5 cũng góp ý thêm nội dung quy định công chức không được xem báo mạng, báo điện tử.