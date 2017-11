Sinh viên Trung Hoa bị bắn chết trong một vụ cướp xe ở Utah

Nạn nhân ChenWei Guo (University of Utah)SALT LAKE CITY - Nhờ sự cảnh giác của một nhân viên thư viện, nhà chức trách đã bắt được nghi can trong vòng một ngày. Nghi can này đã bị điều tra tội bắn chết một sinh viên từ Trung Hoa trong một vụ cướp xe tại trường University of Utah gần Red Butte Canyon.Austin Jeffrey Boutain, 24 tuổi, đã bị bắt vào khoảng 1:10 trưa thứ Ba, tại thư viện chính của thành phố Salt Lake City.Sự việc Boutain bị bắt tại thư viện cho thấy anh ta đã thoát khỏi vòng vây, mặc dù cảnh sát đã phong tỏa toàn vùng đồi chung quanh trường đại học từ nửa đêm thứ Hai.Cảnh sát cho biết ông nhân viên thư viện đã nhận ra Boutain sau khi anh ta rời thang máy ở tầng thứ ba của tòa nhà. Ông nhân viên đã chào nghi can như ông vẫn thường làm đối với tất cả những ai đến tầng ba để xem sách. Đợi cho đến khi anh ta vào phòng vệ sinh, ông nhân viên thư viện mới gọi cho ban an ninh, đưa đến sự bắt giữ Boutain vài phút sau. Boutain đã không mang theo súng khi vào thư viện.Trước đó, trong thời gian điều tra vụ cướp xe và nổ súng, cảnh sát đã phong tỏa trường University of Utah, cho tất cả sinh viên nghỉ học trong ngày thứ Ba.Nghi can Austin Boutain trong hình chụp tại Ohio lúc trước. (Marion County, Ohio, Jail)Lúc đó họ mô tả nghi can là một người da trắng, có hình xăm giọt nước mắt trên mặt, cũng như mấy hình xăm ở cổ và một cánh tay. Anh ta mặc đồ đen, đội mũ chóp không vành, và có thể đang lái một chiếc xe pickup truck màu xanh lá cây rừng, với bảng số Colorado.Nạn nhân vụ cướp xe là anh ChenWei Guo, một sinh viên 23 tuổi, từ Trung Hoa.Boutain có gia đình ở Minnesota và từ năm 2015 sống ở khu ngoại ô Millvale tại thành phố Cincinnati, tiểu bang Ohio. Trong tháng Năm, 2015 anh nhận tội “cản trở giới chức thi hành công vụ,” để đổi lấy sự hủy bỏ tội phá rối xảy ra tại bệnh viện Good Samaritan Hospital ở Cincinnati.Tại Utah, vào khoảng 8 giờ 15 phút tối thứ Hai, một phụ nữ đã báo cho nhân viên của trường đại học biết rằng cô bị chồng tấn công tại khu vực cắm trại ở hẻm núi Red Butte Canyon. Trong khi cô đang được chữa trị một vết thương vào khoảng trước 9 giờ tối, chồng của cô đã giết một người trong một vụ cướp xe ở hẻm núi ấy.Có ít nhất tám cơ quan, kể cả FBI, và hàng trăm nhân viên công lực từ khắp vùng thung lũng đã tham gia cuộc săn lùng Boutain. Cuộc tìm kiếm đã được thực hiện trên mặt đất và bằng máy bay trực thăng.Ông David Pershing, chủ tịch hội đồng quản trị trường đại học, đã đưa ra một bức thư vào sáng sớm ngày thứ Ba về vụ nổ súng, trong đó ông nói về anh sinh viên ChenWei Guo.Ông Pershing viết, “Hôm nay chúng tôi đã hủy bỏ các lớp học. Liên quan tới ChenWei Guo và hậu quả của bạo động gây ra tại trường của chúng tôi. ChenWei là sinh viên học chuyên ngành khoa học tiền-điện-toán, với một tương lai đầy hứa hẹn và làm công việc của một cố vấn đồng đẳng trong Văn phòng Dịch Vụ Sinh Viên và Học Giả Quốc Tế.“Chúng tôi đã tiếp xúc với gia đình của ChenWei ở Trung Hoa, và họ rất đau buồn vì mất đi người con trai. Chúng tôi đang làm việc để đưa họ đến Utah càng sớm càng tốt, và sẽ cung cấp cho họ mọi sự hỗ trợ cần thiết.”Một trang WayUp dành cho Guo cho biết rằng anh sẽ tốt nghiệp vào năm 2019, và là một “nhà lãnh đạo kỹ thuật trong tương lai.” Trang đó nói rằng anh từng làm việc thông dịch viên cho hội thánh The Church of Jesus Christ of Latter-Day, và là một nhân viên hỗ trợ công nghệ thông tin ở đó.