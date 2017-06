Sinh viên VN cứu một phụ nữ Nhật tự tử

Lê Thành Trung có vợ con ở Việt Nam, sang Nhật học với hy vọng có một tương lai khá hơn. (Mainichi)UTSUNOMIYA - Một sinh viên Việt Nam đã cứu sống một phụ nữ toan tính tự tử tại một con sông gần cư xá của sinh. Vụ này xảy ra vào sáng sớm ngày 2 tháng Sáu, theo tin của nhật báo Mainichi tại Nhật Bản đầu tuần này. Sinh viên nói với nhật báo rằng anh rất mừng khi biết mình cứu được một mạng sống.Lê Thanh Trung, 26 tuổi, cho biết anh đang ngủ trong nhà vào lúc chừng 1 giờ sáng ngày 2 tháng Sáu, thì anh bỗng nghe một tiếng hét ở bên ngoài. Anh mở cửa sổ, nhìn thấy một phụ nữ ở gần sông Tagawa bên cạnh.Theo lời kể của Trung với báo Mainichi, theo bản năng anh nhận thấy, “Cô ấy có thể đang tìm cách tự kết liễu mạng sống.” Anh đánh thức người bạn trọ cùng phòng, cũng là một sinh viên từ Việt Nam, và họ chạy đến cứu người phụ nữ ấy. Không một chút do dự, Trung vội vàng nhảy xuống nước và cố trấn tỉnh người phụ nữ. Anh đưa cô lên bờ, và khuyên cô đừng chấm dứt mạng sống.Anh Trung vừa học vừa đi làm việc bán thời gian tại công ty bán vỏ xe cũ Uprising Ltd. ở Utsunomiya. Anh đã được công ty này vinh danh và khen ngợi tại nơi làm việc vì lòng can đảm. Trung nói khiêm tốn với báo Mainichi, “Tôi đã không cứu cô ấy vì tôi muốn được khen ngợi, nhưng tôi thấy vui.”Ông Koichi Saito, 41 tuổi, chủ tịch của công ty bán vỏ xe, ca ngợi hành động của anh Trung. Ông Saito nói, “Anh ấy nghiêm túc cả trong tính cách lẫn thái độ làm việc của anh. Tôi không ngạc nhiên khi anh ngăn cản vụ tự tử của một người phụ nữ mà anh không quen biết. Tôi nghĩ rằng anh làm việc đó chỉ là tự nhiên mà thôi.”Vào tháng Mười năm 2015, Trung quyết định anh muốn học tiếng Nhật và làm việc tại Nhật Bản. Anh để vợ con lại ở Việt Nam và sang Nhật một mình. Anh theo học ở một trường Nhật ngữ trong khoảng một năm rưỡi. Từ tháng Tư năm nay, anh theo học tại khoa quản trị kinh doanh của viện Đại Học Sakushin Gakuin ở Utsunomiya. Từ khi đến Nhật Bản sau khi được giới thiệu bởi một chi nhánh của một trường dạy tiếng Nhật, anh làm việc bán thời gian tại công ty bán lốp xe cũ nói trên.Anh nói. “Tôi thích công ty của tôi. Tôi muốn trở thành một nhân viên thường xuyên, và làm việc ở đó luôn.”