Sinh viên VN từng được học bổng bị phạt 4 tháng tù vì tội sửa điểm

Trần Gia Hùng trong hình niên giám của trường đăng trên báo New Straits Times. Dưới hình là dòng ý kiến của Hùng: “Tôi thành công thôi cũng chưa đủ, những người khác phải thất bại.”TÂN GIA BA - Theo tin của nhật báo New Straits Times tại Singapore, vào ngày thứ Tư, 8 tháng 11, 2017 vừa qua, anh Trần Gia Hùng, 22 tuổi, một sinh viên theo diện học bổng ASEAN đang học tại trường Đại Học Quản Lý Singapore (SMU) đã bị giam giữ 16 tuần sau khi bị tố cáo 10 tội chiếu theo Đạo Luật Lạm Dụng Máy Tính và An Ninh Mạng.Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 25 tháng 4, 2016, giáo sư Rajah Kumar đã tải nội dung hai môn học “Công Nghệ – Thay Đổi Thế Giới” và “Quản Trị Kinh Doanh – Xã Hội” lên hệ thống e-Learn để hỗ trợ các bài học tập của sinh viên.Sau đó, giáo sư phát giác rằng điểm số đã bị thay đổi so với bản trước đó. Ông đã kiểm tra điểm số trên máy với điểm chấm trên giấy thì đã nhận ra sự khác biệt giữa điểm trên giấy và điểm trên hệ thống.Ông đã báo cáo vấn đề này cho nhà trường để tiến hành cuộc điều tra nội bộ, sau đó nhà trường phát hiện ra Hùng đã nhiều lần tìm cách đăng nhập vào tài liệu e-Learn của Tiến Sĩ Kumar.Khi nghe cáo buộc và bị chất vấn nhiều lần, Trần Gia Hùng đã luôn phủ nhận tội này. Anh ta Hùng cũng gửi email cho nhà trường để chối tội.Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy Hùng đã đlén ăng nhập vào ngày 25 tháng 4, trong lần đăng nhập đó, điểm của các sinh viên đã được sửa đổi. Trần Gia Hùng sửa điểm của mình từ D+ sang B, điểm cuối kỳ từ B sang A-. Đồng thời, Hùng còn giảm điểm của một số bạn cùng lớp.Sinh viên này bị bắt vào ngày 4 tháng 8. Đến ngày 12 tháng 8, 2016, Hùng một lần nữa phủ nhận hành vi phạm tội. Du sinh viên từ Việt Nam này cho biết anh chỉ truy cập tài khoản e-Learn của giáo sư để nhận dự án và báo cáo của sinh viên năm trước làm tài liệu.Thế nhưng tòa đã chính thức quyết định giam anh ta bốn tháng tù vào ngày 8 tháng 11 vừa qua. Cuộc điều tra cho thấy Hùng ngồi ở hàng thứ hai trong lớp, thường để ý các thao tác của thầy giáo mỗi khi ông gõ mật mã. Sau đó anh thử mật mã và tìm ra cách đột nhập để sửa điểm thi của mình.Học bổng ASEAN là học bổng dành cho học sinh đang học lớp 12 hoặc sinh viên đại học ở các nước ASEAN trong đó có Việt Nam.Căn cứ xét và cấp học bổng này đều dựa trên thành tích học tập ở cấp 3 và điểm tốt nghiệp PTTH hoặc dựa trên kết quả kỳ thi UEE đầu vào đối với các bạn đang học lớp 12.Bên cạnh đó khả năng lãnh đạo, các hoạt động ngoại khóa cũng là một trong những yếu tố để xét học bổng.