Sợ bị cộng sản giết ở VN, người Thượng ở Cam Bốt phải trốn sang Thái Lan

CSVN khủng bố đồng bào ThượngCác phụ nữ thuộc sắc tộc Jarai đang bị cảnh sát cơ động của công an tập trung tại làng Plei Lao, tỉnh Gia Lai, nơi mà công an đã phá tan một buổi cầu nguyện suốt đêm của người theo đạo Tin Lành. Công an đã truy lùng, bắn chết một người Jarai trước khi đốt nhà thờ của họ vào tháng Ba năm 2001. Vì sự tàn ác của cộng sản, nhiều người Thượng phải trốn qua Cam Bốt, rất sợ bị cưỡng bách hồi hương. (Hình của Human Rights Watch)



NAM VANG – Ở bước đường cùng, gần 50 người Thượng đã quyết định rời bỏ Cam Bốt chạy trốn sang Thái Lan. Theo báo Phnom Penh Post cho biết, những người này đã lén lút tìm đường thoát sang đất Thái sau khi Bộ Nội Vụ Cam Bốt bác bỏ một số đơn xin tị nạn của họ trong tháng Ba vừa qua,



Trong khi đó, ông Tan Sovichea, người đứng đầu cơ quan tị nạn của Bộ Nội Vụ tiết lộ rằng, trong số gần 100 thành viên của nhóm sắc dân gốc Việt Nam theo Tin Lành vẫn còn ở Phnom Penh (Nam Vang), chỉ có ba người đang được xem xét về tình trạng tị nạn.



Vụ bỏ chạy sang Thái Lan bắt đầu vào cuối tuần, ngày 25 tháng Ba. Trong nhóm chạy trốn, có một số người có lý do “rất mạnh” để xin tị nạn, theo bà Denise Coghlan cho biết. Bà là giám đốc Dịch Vụ Tị Nạn Dòng Tên. Tổ chức này đã giúp đỡ cho nhóm người Thượng trong thời gian họ lưu lại ở Cam Bốt.

Bà Coghlan nói với báo Post, “Tôi có thể nói rằng tôi rất thất vọng (về việc bị bác đơn xixn tị nạn), vì một số người mà chúng tôi xem là có những lý do rất mạnh đã bị nhận một quyết định tiêu cực (từ chính quyền Cam Bốt). Chúng tôi rất ngạc nhiên về số lượng những người bị bác bỏ trong một khoảng thời gian rất ngắn.”



Bà cho biết thêm rằng chính phủ Cam Bốt đã bắt đầu thông báo cho hàng chục người tị nạn rằng đơn của họ đã bị bác bỏ vào hôm 20 tháng Ba.



Bà nói, “Tôi hy vọng rằng những người chạy đến được nơi an toàn ở đâu đó. Tôi mong rằng trong tương lai họ sẽ nhận được một quyết định đúng đắn.”



Khoảng 200 người Thượng đã đến Cam Bốt vào cuối năm 2014 và năm 2015, từ miền Cao Nguyên của Việt Nam. Ở Tây Nguyên, từ nhiều thập niên vừa qua người sắc tộc thiểu số đã bị đàn áp, bức hại tôn giáo và chính trị dưới sự cai trị của nhà cầm quyền cộng sản.



Được tiếp xúc qua điện thoại với báo Post, một người Thượng 27 tuổi nói rằng khoảng 50 người Thượng đã sang đất Thái Lan, theo một số nhóm riêng rẽ. Anh ấy nói rằng anh đã ra đi bằng xe hơi với năm người khác, và đã ở lại hai đêm ở gần biên giới, trước khi trả $50 Mỹ kim cho một người môi giới để vượt qua biên giới vào ban đêm.



Anh nói tiếng Jarai bản ngữ của anh, thông qua một người phiên dịch, “Chúng tôi hết sức sợ hãi. Nhưng sẽ tệ hơn nhiều nếu chúng tôi bị trả về Việt Nam. Họ sẽ bắt giữ, giam tù, hoặc giết chết chúng tôi.”

Anh cho biết rằng nhóm của anh đã liên lạc với những người Thượng ở Thái Lan, trước khi trốn chạy. Anh nói thêm rằng lúc này anh đang ở với 14 người Thượng cùng hoàn cảnh, trong một căn nhà thuê, và họ đang tìm cách liên lạc với Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) để xin tị nạn.



Những người Thượng khốn khó này không dám bước ra ngoài đường. Anh nói, “Chúng tôi không dám đi đâu cả, nên chúng tôi chưa bị bắt. Chúng tôi chỉ ở trong nhà.”



Một nhóm sơ khởi gồm 13 người, từ 200 người chạy từ Tây Nguyên qua Cam Bốt vào năm 2014 và năm 2015, đã được cấp quy chế tị nạn và bay sang Phi Luật Tân trong tháng Năm. Ở đó họ đang xin tị nạn ở một nước thứ ba. Thế nhưng hầu hết đã trải qua nhiều tháng ở trong tình trạng lấp lửng, trước khi được đăng bạ là người xin tị nạn trong tháng Giêng năm ngoái.



Hiện giờ có 96 người Thượng đã rời khỏi những nơi tạm cư được Liên Hiệp Quốc hỗ trợ, trong quận Por Sen Chey của thủ đô. Khi biết có sự chạy thoát, cảnh sát được tăng cường để hạn chế việc di chuyển của người Thượng tại trung tâm tạm trú.



Nguồn tin của báo Post nói, “Trước đây họ được phép ra ngoài, và họ có thể chơi đá banh. Sau khi nhóm kia chạy thoát, họ không được phép ra ngoài nhiều; chỉ để mua thức ăn hoặc đi chợ từ 10 đến 15 phút. Họ đều lo ngại rằng họ sẽ bị từ chối quyền tị nạn và sẽ bị đưa về Việt Nam.”



Người Thượng tại Thái Lan cho biết rằng một trong những người mới đây bị trả về Việt Nam đã bị cảnh sát sách nhiễu khi họ về tới nơi, và “bị tát vào mặt” vì không trả lời các câu hỏi về việc trốn sang Cam Bốt.



Người xin tị nạn ấy nói rằng anh đã vượt biên giới vào trong tỉnh Ratanakkiri của Cam Bốt trong năm 2015, sau khi bị cộng sản Việt Nam giam giữ trong hai ngày. Anh cho biết rằng nhà cầm quyền đã tra tấn em trai của anh, và bỏ tù anh rể của anh, người mà ông ta nói là đã chết trong tù.



”Ở Việt Nam chúng tôi đã bị bức hại, không được phép tụ tập, cầu nguyện, hoặc mừng lễ Giáng Sinh. Đặc biệt chúng tôi sợ bị nhà chức trách bắt giữ. Vì vậy chúng tôi đã trốn sang Cam Bốt. Nhưng họ không cấp cho chúng tôi quy chế tị nạn. Do đó chúng tôi đến đây vì chúng tôi sợ bị buộc phải hồi hương về Việt Nam.