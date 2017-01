(VienDongDaily.Com - 02/01/2017)

Cử tri Mỹ tỏ ra bối rối trước thái độ của Tổng Thống mãn nhiệm Obama -vẫn tiếp tục coi Tổng Thống Nga Putin là mối đe dọa cho nền an ninh Hoa Kỳ; ưu tư của tân Tổng Thống Trump là giải tỏa ấn tượng này -ấn tượng sâu sắc ảnh hưởng đến cả nhiều chính khách Cộng Hòa.

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNHTrong ngày thứ Bảy, 31 tháng Chạp 2016, nhiều cơ quan truyền thông Hoa Kỳ viết tổng kết về tình hình năm 2016; CNN, The New York Time, Washington Post, và nhiều cơ quan truyền thông lớn nêu lên cái sợ mơ hồ năm 2016 -SỢ NGA- đang trở thành hiện thực kể từ chiều thứ Sáu, 20 tháng Giêng, 2017; ngay sau lễ tấn phong tân Tổng Thống Donald Trump.Tờ Washington Post nêu lên hình ảnh “buổi sáng, Nga còn là nước đối nghịch, trưa hôm đó họ trở thành đồng minh!” Điều ngộ nghĩnh là người Mỹ không sợ một nước Nga đối nghịch, mà lại sợ một nước Nga đồng minh.Để chính xác nhận diện mối lo sợ mơ hồ đó là “lo gì,” và để nói lên tính chất “quần chúng” của mối âu lo to lớn này, anh Neil MacFarquhar trưởng phòng biên tập về những vấn đề Liên Hiệp Quốc của tờ The New York Time dẫn chứng bằng hai người Mỹ “vô danh”; người thứ nhất là anh Alexis Matter, 35 tuổi, một khách hàng anh gặp tại một thương xá Denver.Matter trả lời câu hỏi của MacFarquhar về lý do khiến anh sợ người Nga -nếu quả là anh có sợ. “Sợ chứ,” Matter đáp ngay, không ngần ngừ, “Lý do khiến tôi sợ là nếu mình đi buddy-buddy với Nga và nhà lãnh tụ Nga, vốn không phải là người có thiên hướng dân chủ, thì nguy lắm.” Chữ đôi “buddy-buddy” có nghĩa là “anh anh, em em”.Người “vô danh” thứ nhì là anh Chase Williams, 26 tuổi, manager cho một tiệm bán thực phẩm thú nuôi (pet supply store), tại thị trấn Sandy Springs, Georgia; anh Williams giải thích cặn kẽ nỗi “sợ” của anh. “Tôi không sợ Nga tới đây làm điều gì đó; điều tôi sợ là Nga đóng vai kỳ vương, ngồi thoải mái trong điện Kremlin, và điều khiển người Mỹ như những quân cờ trong tay Putin.”Trước khi bài báo của Neil MacFarquhar đến dưới mắt độc giả, thì nữ tướng Nga -bà Maria Zakharova- phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nga, đã phủ nhận vai trò “evil” của Nga, và rót vào tai thính giả nhận xét, “Thái độ của chính quyền Obama chứng minh thuyết kẻ mạnh có độc quyền tạo ra chuyện evil.” Zakharova nói như vậy trong buổi truyền hình đặc biệt đêm Giáng Sinh 2016 tại Moscow -một tuần trước Neil MacFarquhar viết bài báo của anh. Chữ “evil” có nghĩa là ác độc, quỷ sứ.



Maria Zakharova

Bà Zakharova dẫn chứng Obama evil, qua việc không những trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga -nghi can đóng vai trò tin tặc đánh cắp hồ sơ thư tín của Tổng Hội Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ, đem phổ biến ra để làm nghiêng lệch cuộc bầu cử mới rồi- mà ông Obama còn kêu gọi các quốc gia đồng minh với Mỹ trừng phạt hành động của Nga tấn công vào mạng tin tức của Hoa Kỳ.



Bộ Ngoại Giao Nga đề nghị trả đũa bằng cách cũng trục xuất nhiều viên chức ngoại giao Mỹ đang làm việc tại Moscow, Putin đồng ý, rồi đổi ý, không trả đũa. Donald Trump viết Twitter khen Putin thông minh, Neil MacFarquhar giải thích hai chữ “thông minh” có nghĩa là Putin biết tránh cho Trump một ấn tượng xấu vì buddy-buddy với người tạo ra những bất đồng quan điểm giữa quần chúng Mỹ và chính quyền Nga.



Thứ Năm này -mùng 5 tháng Giêng 2017- Nghị Sĩ Cộng Hòa John McCain, tiểu bang Arizona, sẽ mở điều trần về việc Nga lũng đoạn cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ; trong lúc ông McCain mở điều trần, thì đa số cơ quan của Quốc Hội Mỹ ủng hộ những biện pháp trừng phạt Nga, do Obama ban hành.



Tuần trước, nữ Nghị Sĩ Dân Chủ Amy Klobuchar, và hai nghị sĩ Cộng Hòa McCain, Lindsey Graham, đến thăm các quốc gia nhỏ vùng biển Baltic -vùng đất có thể sắp trở thành mục tiêu Nga nhắm tấn công. Putin khó chịu, coi cuộc thăm viếng đó là soi mói, vì phái đoàn Thượng Viện Hoa Kỳ tìm nghe tiếng nói khiếp sợ của lãnh tụ Baltic.







Putin không vui vì cuộc viếng thăm vùng biển Baltic của 3 nghị sĩ Hoa Kỳ



Ba nghị sĩ bà Amy Klobuchar, John McCain, và Lindsey Graham

Sau Đệ Nhị Thế Chiến, nhiều nước trong vùng đó đã từng bị tước quyền ngoại giao và quân sự, rồi bị ghép vào Liên Bang Sô Viết với địa vị gần giống như những tiểu bang trong liên bang Hoa Kỳ; Nga đang khao khát được trở lại với vị thế “lãnh tụ địa phương” đó, vị thế mà Hiệp Ước Yalta 1945 đã dành cho họ.

Obama là trở ngại của họ, vì ông đã vận dụng nhiều quốc gia thành viên của Minh Ước Bắc Đại Tây Dương trừng phạt Nga tấn công Ukraine, chiếm Crimea, và tổ chức du kích chiến tại vùng Đông Ukraine.



Nhiều nước nhỏ vùng biển Baltic, đang sợ Nga xâm chiếm như Nga đã chiếm Crimea của Ukraine

Sự kiện được CNN nhấn mạnh trong bản tin tức ngày đầu năm mùng 1 tháng Giêng 2017 là Tổng Thống Nga Putin, trong diễn từ chúc tụng quốc trưởng và chính phủ các nước, không nhắc đến ông Obama, mà chỉ chúc ông Trump.



Ông chúc Trump có một ngày lễ đăng quang tưng bừng, và sau đó hai quốc gia Nga-Mỹ sẽ hợp lực trong tinh thần thực tế và xây dựng để tạo tiến bộ trong bộ máy song phương cộng tác trên mọi bình diện để phối hợp giải quyết mọi vấn đề quốc tế trên một cao độ mới.



Putin nhấn mạnh, “Nhiều thử thách địa phương và toàn cầu mà hai quốc gia chúng ta đang phải đối phó khẳng định liên minh Nga-Mỹ là yếu tố quan trọng để bảo vệ thăng bằng và trật tự thế giới.”



Dân biểu Cộng Hòa Lee Zeldin nhận định, “Putin thông minh hơn Obama” không nhắm mắt trừng phạt những viên chức ngoại giao Mỹ vô tội, như Obama trừng phạt 35 viên chức ngoại giao Nga.







Lee Zeldin

Zeldin nói thêm, “Năm ngoái Hoa Kỳ mời mọc Nga tham dự một hội nghị về Syria để chấm dứt cuộc chiến tranh đẫm máu tại đây; Nga không thèm nhận lời. Chắc vị tân tổng thống Donald Trump không phải bẽ bàng như vậy.”



Ông Zeldin nói đúng: Putin sẽ không phụ lời mời của Trump; hai siêu cường sẽ quyết định chấm dứt chiến tranh Syria, có thể với sự đồng ý của Thổ (Turkey); nhưng cũng có thể thiếu sự tương thuận của người dân Syria -nổi loạn chống chính phủ al-Sadat đàn áp họ.



Và người dân vùng Baltic cũng đang lo sợ một cuộc cộng tác Nga-Mỹ như vậy sẽ quyết định số phận của họ mà Nga không cần nổ một tiếng súng nào cả, như họ đã thành công không đổ máu trong việc sát nhập mũi Crimea vào lãnh thổ Nga.



Hy vọng người Mỹ không biến thành những quân cờ trong tay Kỳ Vương Putin, và nỗi sợ Nga của họ chỉ là sợ hoảng, chứ nhị vị tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin đều hiền khô và vô cùng tư cách, không hề có tham vọng thôn tính lãnh thổ của nước nào cả.