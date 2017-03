Số nhà sắp bán giảm xuống mức thấp nhất tính trong một năm

Các chuyên viên địa ốc đang đến xem một ngôi nhà được rao bán với giá $1.3 triệu ở San Rafael, Bắc California. Số nhà bán ở California đã giảm vì số lượng không nhiều so với nhu cầu. (Justin Sullivan/ Getty Images)

Các hợp đồng mua nhà ở Mỹ đã giảm bớt trong tháng Giêng, vì thiếu hụt số lượng tồn kho trong các khu vực miền Trung Tây và miền Tây quốc gia, theo Hiệp Hội Địa Ốc Quốc Gia (National Association of Realtors - NAR) cho biết.



Đầu tuần này NAR nói rằng chỉ số các thương vụ sắp diễn ra, dựa trên những hợp đồng được ký kết trong tháng qua, đã giảm 2.8 phần trăm xuống còn 106.4. Chỉ số các thương vụ sắp diễn ra cho tháng 12 đã được sửa đổi lên tới mức 109.5.



Các phân tích gia được thăm dò ý kiến đều dự đoán một mức tăng 0.9 phần trăm trong tháng Giêng. Tuy nhiên chỉ số trong tháng qua vẫn còn là 0.4 phần trăm cao hơn so với tháng Giêng năm 2016.



Những người mua nhà dễ dàng đông hơn so với số lượng những người bán nhà, ở một số khu vực đô thị. Ông Lawrence Yun, kinh tế gia chính của NAR cho biết.



Ông Yun nói, “Đáng chú ý nhất ở miền Tây, việc một ngôi nhà biến mất thị trường trong vòng một tháng không phải là chuyện lạ.”



Trên khắp bốn khu vực của nước Mỹ, các hợp đồng trong tháng Giêng tăng 2.3 phần trăm ở miền Bắc, và tăng 0.4 phần trăm ở miền Nam. Điều đó trái ngược với mức sụt giảm 9.8 phần trăm ở miền Tây, và 5.0 phần trăm trong miền Trung Tây.



Trong tuần qua, NAR cho biết rằng số lượng thương vụ bán nhà hiện hữu tại Hoa Kỳ đã đạt mức cao nhất tính trong 10 năm vào tháng Giêng, giữa lúc những người mua gạt đi những mức giá cao hơn và lãi suất trên tiền vay để mua nhà.