Sở thú ở Cộng Hòa Czech cưa sừng tê giác để ngăn nạn săn trộm

Nhân viên sở thú cưa sừng tê giác.

CZECH - Ban quản lý Sở thú Dvur Kralove nằm tại thị trấn Dvur Kralove nad Labem, tỉnh Hradec Králové, Cộng hòa Czech, đã quyết định cưa sừng của 21 con tê giác đang nuôi, để bảo vệ chúng khỏi sự nhòm ngó của những tay săn trộm. Đây là đàn tê giác lớn nhất đang được nuôi nhốt ở châu Âu, bao gồm 17 tê giác đen cùng 4 tê giác trắng Bắc Phi. Hiện cả hai loài này đều có tên trong danh sách cực kỳ nguy cấp của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN.



Sở thú Czech đưa ra quyết định này sau khi 1 con tê giác trắng Nam Phi, sống tại một sở thú gần thủ đô Paris, Pháp, đã bị kẻ gian bắn chết và cưa mất chiếc sừng vào ngày 7 tháng 3. Con tê giác bị giết bị cưa mất 1 sừng, và chiếc sừng còn lại đang bị cưa dở dang. Sự việc đã gây lo ngại về cách bảo đảm an ninh cho các động vật quý hiếm đang được nuôi nhốt.



Sở thú Vườn thú Dvur Kralove là nơi duy nhất trên thế giới từng nhân giống thành công tê giác trắng Bắc Phi trong môi trường nuôi nhốt. Ông Premysl Rabas - giám đốc Sở thú Dvur Kralove cho biết: "Việc đưa ra quyết định cắt bỏ sừng của đàn tê giác thật không dễ dàng. Tuy nhiên, trước tình thế nguy hiểm hiện nay, một con tê giác không còn sừng vẫn tốt hơn là một con tê giác bị giết chết.”



Mặc dù việc cưa sừng hoàn toàn không gây đau đớn hay ảnh hưởng gì tới sức khỏe của tê giác, nhưng sở thú vẫn gây mê tạm thời cho tê giác trong quá trình cưa sừng, nhằm giúp chúng tránh được nỗi hoảng sợ ban đầu. Sừng tê giác sau khi bị cắt vẫn có thể dần mọc lại được. Cô Jirousova, nhân viên sở thú, nói: “Trước đây, chúng tôi từng cưa sừng tê giác vì lý do sức khỏe, nhưng chưa bao giờ phải làm điều này vì những kẻ săn trộm.”

Con tê giác đầu tiên của sở thú bị cưa sừng vào hôm 20 tháng 3, có tên là Pamir. Sở thú sẽ cưa sừng những con còn lại trong tương lai gần.



Liên Hợp Quốc đã cấm buôn bán sừng tê giác trên toàn thế giới. Nhưng trên thị trường chợ đen, một ký sừng tê giác có thể được bán với mức tiền lên tới $54,000 đến $60,000 Mỹ kim, cao hơn rất nhiều so với vàng hay ma túy. Vì vậy, tê giác luôn là mục tiêu bị săn bắn ráo riết đến mức gần tuyệt chủng.