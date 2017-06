Soạn giả Yên Lang đã qua đời

Bài THANH PHONGLITTLE SAIGON - Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang đã gửi đến nhật báo Viễn Đông một tin buồn: Soạn giả Yên Lang, một nghệ sĩ Cải Lương, người đã từng sáng tác nhiều vở tuồng cải lương nổi tiếng, vừa vĩnh viễn lìa trần vào thứ Hai, ngày 5 tháng 6, 2017 tại bệnh viện Garden Grove, Nam California, hưởng thọ 77 tuổi.Soạn giả Yên Lang (ngồi bìa phải) cùng một số vị họp bàn ngày giỗ Tổ Cải Lương vào đầu tháng Sáu, 2016 tại Little Saigon. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Soạn giả Yên Lang tên thật là Nguyễn Ngọc Thanh, sinh năm 1940 tại Cầu Kè, Bạc Liêu. Năm lên 15 tuổi, ông lên Saigon tiếp tục học tại trường trung học Tân Thịnh. Ông có khiếu làm thơ, viết văn và chọn cho mình bút hiệu là Huyền Thanh Huyền. Một số bài viết của ông được đăng trên hai tờ báo Tâm Nguyên và Nhân Loại thời bấy giờ. Thấy ông có khả năng viết tuồng cải lương nên nhà thơ Hoài Ngọc và ký giả Phong Vân khuyến khích ông sáng tác tuồng cải lương.Vở tuồng đầu tiên là “Nắng Chiều” và vở thứ hai mang tên “Bếp Lửa Chiều Ly Biệt” do ông và soạn giả Nguyễn Liêu viết chung vào năm 1960. Đoàn cải lương Song Kiều dàn dựng vở Nắng Chiều và đoàn Bạch Vân dàn dựng vở Bếp Lửa Chiều Ly Biệt. Sau hai vở tuồng được nhiều người hâm mộ, ông tự mình sáng tác vở tuồng “Đường Về Quê Ngoại” và đoàn Song Kiều biểu diễn đã gây một tiếng vang lớn vào thập niên 60.Các vở tuồng do soạn giả Yên Lang sáng tác đã mang một sắc thái mới cho sân khấu cải lương như: Đêm Lạnh Chùa Hoang, Máu Nhuộm Sân Chùa, Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn, Khi Rừng Thu Thay Lá, Người Đẹp Tây Thi, Bão Biển, Bão Cát, Nắng Thu Về Ngõ Trúc, Người Phu Khiêng Kiệu Cưới, Tình Bằng Hữu, Tình Hận Trên Băng Hồ, Hỏa Sơn Thần Nữ, Khi Trời Lạnh Sương Khuya, Nhất Kiếm Bá Vương và Manh Áo Quê Nghèo.Qua những vở tuồng này, người ta dễ dàng nhận ra sở trường của soạn giả Yên Lang là đề cao tình tự quê hương, khí phách hào hùng của những chàng trai đất Việt yêu tổ quốc, trọng nghĩa tình nhưng cũng rất đa tình trước ánh mắt giai nhân.Vào năm 1963, đoàn cải lương Kim Chung đang là một đoàn cải lương lớn, nổi tiếng khắp nước, ông bầu của đoàn Kim Chung sau khi xem vở Đường Về Quê Ngoại do soạn giả Yên Lang viết, đã hâm mộ. Nhân một chuyến về thăm người cô tại Saigon, soạn giả Yên Lang đã được ông bầu Long thuyết phục về làm sọan giả thường trực cho đoàn Kim Chung. Sau khi Yên Lang về đoàn Kim Chung mấy tháng thì đoàn Song Kiều tan rã.Về sân khấu Kim Chung, soạn giả Yên Lang đổi tên tuồng Đường Về Quê Ngoại thành tuồng Manh Áo Quê Nghèo được khán giả yêu mến đề nghị diễn đi diễn lại suốt một tháng tại rạp Olympic đường Hồng Thập Tự, Saigon.Soạn giả Yên Lang cũng là một sĩ quan cảnh sát VNCH nên sau ngày 30 tháng 4, 1975 ông bị Việt Cộng bắt đưa vào trại tù tập trung 6 năm. Năm 1995 gia đình ông đến Hoa Kỳ theo diện H.O. và định cư tại Atlanta, Georgia.Sau đó gia đình ông về San Diego. Qua sự khuyến khích của thương gia Trần Dũ, nghệ sĩ Tô Kiều Phương và Nhật Hồng, gia đình ông dọn về thành phố Garden Grove và sống ở đó cho đến nay.Soạn giả Yên Lang đã cùng với các giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, Trần Văn Chi, doanh gia Nguyễn Văn Chiêu, Thầy Nguyễn Văn Hương, nghệ sĩ Mai Chân, doanh gia Nguyễn Dũng Chinh, và nhà báo Thanh Huy gây dựng phong trào cải lương để lưu giữ và phát triển bộ môn nghệ thuật cổ truyền này. Nay ông ra đi là một sự mất mát rất lớn cho Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang nói riêng và cho bộ môn sân khấu cải lương nói chung.Nghệ sĩ Mai Chân, Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang cho biết chương trình tang lễ như sau:- Ngày thứ Tư, 14 tháng 6, 2017, Lễ Phát Tang lúc 10 giờ sáng tại Peek Funeral home, Westminster. Thăm viếng từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối- Ngày 15 tháng 6: Thăm viếng từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối- Ngày 16 tháng 6: Lễ hỏa táng lúc 11 giờ.