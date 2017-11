Sông băng Nam Cực tan chảy có thể làm nước biển dâng cao thêm 3 mét

Sông băng Totten bị tan chảy từ dưới.TEXAS - Sông băng Totten ở thềm băng đông Nam Cực đang tan chảy từ dưới đáy, đe dọa khiến mực nước biển dâng cao hơn 3.4 mét. Nghiên cứu mới do các nhà khoa học ở Đại học Texas tại Austin, Texas, tiến hành, cho rằng những cơn gió mạnh thổi qua Nam Đại Dương mang nước ấm đến Totten, khiến sông băng lớn nhất ở đông Nam Cực tan chảy từ phía dưới. Nhóm chuyên gia cảnh báo những cơn gió này sẽ ngày càng dữ dội hơn do biến đổi khí hậu.Trong nghiên cứu, các nhà khoa học sử dụng hình ảnh vệ tinh và dữ liệu gió để tìm hiểu ảnh hưởng của gió lên nước bên dưới sông băng. Kết quả phân tích cho thấy, tốc độ tan chảy của sông băng tăng lên khi có gió mạnh ở Nam Đại Dương.Những cơn gió làm ấm nước dưới biển sâu trong quá trình mang tên nước trồi (upwelling). Nước ấm được đẩy lên thềm lục địa và khi tới gần bờ, nó tuần hoàn bên dưới đoạn trôi nổi của sông băng, khiến thềm lớp băng tan chảy từ bên dưới."Totten được gọi là gã khổng lồ say ngủ bởi nó có kích thước to lớn và được đánh giá là kém nhạy cảm đối với những thay đổi trong môi trường. Nhưng nếu Totten đang ngủ, chúng tôi nhận thấy những dấu hiệu chịu tác động, và có thể chỉ một luồng gió thổi qua cũng đủ đánh thức sông băng,” ông Chad Greene, nghiên cứu sinh ở Viện Địa vật lý Texas, nói.Độ mạnh của gió khác biệt theo từng năm, nhóm nghiên cứu cho biết. Nhưng biến đổi khí hậu sẽ làm những cơn gió mạnh hơn trên Nam Đại Dương, ảnh hưởng tới quá trình tan chảy của sông băng Totten. Quá trình này không đòi hỏi nhiệt độ không khí hay nước biển tăng lên. Thay vào đó, hiện tượng nước trồi xảy ra khi gió xáo trộn lớp nước bề mặt, mở đường cho dòng nước ấm ở sâu hơn.Nếu sông băng này tan chảy và làm nước biển dâng cao. Rất nhiều nước trên thế giới sẽ phải đối mặt với nạn lụt lội nghiêm trọng, và chứng kiến tình trạng lãnh thổ đất liền bị thu nhỏ.