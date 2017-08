Sóng gió chưa dứt tại Đồng Tâm, ông Lê Đình Kình bị Bộ Quốc Phòng triệu tập nhưng không đến

Ông Lê Đình Kình, 82 tuổi, bị cộng sản đánh gãy chân trong tháng Tư mà nay chưa bình phục.



HÀ NỘI - Trong mấy ngày qua, người dân Đồng Tâm báo tin cho biết rằng tiếp theo sau việc công an Hà Nội triệu tập 70 người dân xã Đồng Tâm khiến cho tình hình nơi đây rất bất an, làm cho cuộc sống, sinh hoạt và lao động của người dân bị đảo lộn, thì nay đến cơ quan Điều Tra Hình Sự thuộc Bộ Quốc Phòng lại “vào cuộc,” không cho người dân yên ổn làm ăn và lao động sản xuất.



Cơ quan điều tra của Bộ Quốc Phòng đã gửi “GIẤY TRIỆU TẬP” cho một số người dân Đồng Tâm, yêu cầu họ phải có mặt tại Trụ Sở Cơ Quan Điều Tra – Bộ Quốc phòng (Địa chỉ ngõ 296 phố Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) để “phục vụ công tác điều tra vụ án.”



Trong số hàng chục người bị triệu tập có cả cụ Lê Đình Kình, người đại diện người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức trong cuộc phản đối việc Bộ Quốc Phòng cướp ruộng đất của dân làng.



Con trai ông Lê Đình Kình là Lê Đình Công cho hay, gia đình nhận được giấy triệu tập của CQĐT Bộ Quốc Phòng từ mấy ngày trước.



Giấy triệu tập gởi ngày 17 tháng Tám đề tên người nhận là ông Lê Đình Kình, trú tại xóm 1A, thôn Hoành, xã Đồng Tâm. CQĐT Bộ Quốc Phòng yêu cầu ông Kình đến làm việc tại trụ sở vào ngày tứ Tư, 23 tháng Tám.



Ông Kình không đến cơ quan điều tra theo giấy triệu tập được vì lý do sức khỏe. Chân của ông bị đau từ ngày bị công an bắt đánh mấy tháng trước mà nay ông vẫn chưa bình phục.



Nói với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Lan, bí thư xã Đồng Tâm cho rằng, việc triệu tập ông Kình lên làm việc là điều “bình thường” nhằm phục vụ cơ quan điều tra liên quan tới nội dung đơn thư mà ông Kình là người đại diện dân làng gửi kiến nghị.



Bà Lan cho biết ông Kình vẫn chưa hồi phục. “Cụ vẫn chưa đi lại được, con cái trong nhà vẫn phục vụ.”

Bà Lan nói là trong trường hợp ông Kình không đi lại được theo giấy yêu cầu, cơ quan điều tra “có thể đến tận nhà” để tra hỏi ông.



Cụ Lê Đình Kình, 82 tuổi, là đại diện cho dân làng trong tổ Đồng Thuận. Tổ này đại diện bà con gửi đơn thư khiếu tố các vấn đề sai phạm trong quản lý đất đai tại địa phương và vi phạm pháp luật của cán bộ, cá nhân lãnh đạo xã Đồng Tâm.



Cụ Kình là người mà sáng ngày 15 tháng 4, 2017 đã bị bốn quân nhân mang quân hàm sĩ quan, trong đó có trung tá Mạc Văn Tin là điều tra viên của Bộ Quốc Phòng lừa ra cánh Đồng Sênh bắt và đánh cụ đến dập nát xương đùi, rạn nứt xương hông, rồi quẳng cụ lên xe “như quẳng một con vật.” Vứt cụ lên được xe, họ còn nhảy lên, nhét dẻ vào mồm và khóa trái tay cụ bằng còng số 8, rồi cho xe chạy 50 cây số đến nơi giam giữ, để mặc cụ hơn ba ngày không được cấp cứu, dẫn đến thương tật suốt đời cho cụ.



Đến nay, vết thương trên thân thể cụ Kình chưa hồi phục, cụ vẫn không thể tự ngồi dậy, suốt ngày phải nằm trên giường, khi ngồi dậy phải có người đỡ, di chuyển trong nhà phải dùng đến xe lăn. Hy vọng rồi sẽ có ngày sức khỏe cụ sẽ được hồi phục, mặc dù ngày đó có thể còn lâu. Song vết thương trong lòng mới là nỗi đau khó có thể nguôi ngoai.



Sau ngày bị hành hung dã man, phải mang thương tật suốt đời, sức khỏe cụ bị giảm sút đã đành, song điều đặc biệt đáng ngại là trí nhớ và niềm tin của cụ bị suy giảm khá nhiều.

Nay nhà cầm quyền không buông tha cụ, lại đang tâm “triệu tập” cụ, khiến cụ không chỉ cảm thấy buồn tức mà còn thấy uất hận dâng trào.