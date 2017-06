Sóng gió nổi lên trong quan hệ Việt-Trung, vì tranh chấp lãnh thổ và dầu hỏa?

Hình đăng báo Trung Cộng vào đầu tháng Sáu này được ghi chú thích là tàu đánh cá của người Việt Nam bị xịt vòi rồng để đuổi xa giàn khoan dầu của Trung Cộng, mặc dù tàu cá đang hoạt động trong hải phận Việt Nam.

Cộng Sản Việt Nam và Trung Cộng đáng lý đã có những cuộc họp được tổ chức tại biên giới, nơi từng xảy ra cuộc chiến đẫm máu giữa hai nước vào năm 1979. Thế nhưng vào ngày thứ Ba vừa qua, ngày đầu tiên của các sinh hoạt trong vùng biên giới, phái đoàn Trung Cộng đã đột ngột hủy bỏ chương trình thảo luận vì cần “sắp xếp lại lịch làm việc.” Trước đó, vào ngày Chủ Nhật, một thượng tướng Trung Cộng đã đột ngột rút ngắn chuyến thăm Việt Nam.



Theo các nguồn tin ngoại giao mà cả Hà Nội cũng như Bắc Kinh đều tránh lên tiếng xác nhận, lý do là đôi bên đã có lời qua tiếng lại trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Phía Trung Cộng đã yêu cầu Việt Nam phải công nhận chủ quyền của người Trung Hoa tại Biển Đông.



Các quan sát viên cho rằng sự hủy bỏ chương trình làm việc ở vùng biên giới là điều bất thường đối với hai nước láng giềng “anh em” Cộng Sản. Trong khi Bắc Kinh tiếp tục xây dựng các hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông, nơi mà Trung Cộng đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng quân sự tại thời điểm chính sách của Tổng Thống Donald Trump trong khu vực không rõ ràng.



Ông Alexander L. Vuving, một chuyên gia về Việt Nam tại Trung Tâm Daniel K. Inouye Nghiên Cứu An Ninh Châu Á Thái Bình Dương ở Hawaii, nói với nhật báo New York Times, “Đây không phải là điều mà Việt Nam mong đợi từ Trung Quốc.”



“Chúng ta có thể nói cả hai bên tính sai,” ông nói thêm. Tuy nhiên, một dấu hiệu khác là cả hai nước đều “rất cam kết thể hiện quyết tâm của họ” đối với các vấn đề về chủ quyền lãnh thổ.



Tranh luận đã xảy ra trong chuyến thăm Hà Nội vào đầu tuần này. Phái đoàn của Thượng Tướng Phạm Trường Long, người đang giữ chức Phó Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc, đã cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam sau khi có một “cơn giận dữ nổ ra trong cuộc thảo luận kín về tranh chấp” ở Biển Đông.

Cùng lúc đó, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, viết cho Viện Yusof Ishak - Nghiên Cứu Đông Nam Á (ISEAS), rằng Tướng Phạm Trường Long “cắt ngắn chuyến thăm và bất ngờ rời Việt Nam vào chiều tối ngày Chủ Nhật 18/6 mà không công bố nguyên nhân.”



Trong ngày hôm đó, báo chí của cộng sản Hà Nội đều nói từ ngày thứ Ba đến thứ Năm tuần này, Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN là Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng Tướng Phạm Trường Long sẽ dẫn đầu đoàn quốc phòng hai nước dự giao lưu hữu nghị Quốc Phòng Biên Giới Việt - Trung lần thứ tư tại tỉnh Lai Châu (bên Việt Nam) và Vân Nam (bên Trung Quốc).



Trong khi đó, báo New York Times cho biết Tướng Phạm Trường Long “dường như đã giận dữ” vì những nỗ lực mới đây của Việt Nam nhằm siết chặt hơn các mối ngoại giao với Hoa Kỳ và Nhật Bản.



Trong tuâ qua, chiếc tàu Echigo của Lực Lượng Vệ Binh Duyên Hải Nhật Bản đã ghé hải cảng Đà Nẵng và có các hoạt động huấn luyện chung trên biển với Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Biển Vùng 2 tại Đà Nẵng.



Vào ngày Chủ Nhật, tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Cộng đã cho đăng một bài xã luận chỉ trích các bước đi ngoại giao của Việt Nam.



“Đứng trước Trung Quốc đang trỗi dậy, Việt Nam cần ve vãn các nước khác nằm ngoài khu vực để khống chế Trung Quốc tại Nam Hải (Biển Đông) và bảo vệ quyền lợi ích của họ,” tác giả Lý Khai Thịnh viết.



“Mở rộng quan hệ thân hữu là tốt. Tuy nhiên, nếu ý định là canh chừng các nước láng giềng thì nó chỉ tạo ra các yếu tố gây bất ổn trong tương lai mà thôi,” Lý Khai Thịnh, nhà nghiên cứu từ Viện Quan Hệ Quốc Tế thuộc Học Viện Khoa Học Xã Hội Thượng Hải đưa ra lời đe dọa.



Một lý do khác, các nhà phân tích cho biết, có thể là sự việc Việt Nam tiếp tục thăm dò dầu khí ở các khu vực của Biển Đông mà cả hai quốc gia đang theo đuổi.



Ông Vuving cho biết nguồn gây tranh cãi có thể là dự án Blue Whale của công ty dầu khí Việt Nam với Exxon Mobil. Các công ty đã ký hợp đồng đầu năm nay.



Ông Vuving nói rằng Trung Quốc có thể bất bình vì Việt Nam đã hợp tác với một công ty dầu hỏa của Mỹ, đặc biệt là giám đốc điều hành của Rex W. Tillerson, nay là Ngoại Trưởng Hoa Kỳ. Bắc Kinh đe dọa rằng dự án này gây “tiền lệ rất nguy hiểm cho chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông.”



Bộ Ngoại Giao Trung Quốc và Việt Nam đã không đưa ra ý kiến ngày thứ Tư, về lý do đôi bên đã hủy bỏ chương trình họp ở biên giới.



Một số nguồn tin trong ngày thứ Tư cho biết rằng Trung Cộng đã đưa 40 tàu và một số phi cơ quân sự đến Biển Đông, nơi mà Việt Nam từng tố cáo Trung Cộng cắt dây cáp của một trong những tàu khảo sát địa chấn của Việt Nam vào năm 2011.



Mặc dù Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, và cùng một “đồng chí” về tư tưởng trong hơn nửa thế kỷ, nhưng từ lâu hai nước đã có những bất đồng ngấm ngầm trong cuộc tranh chấp lãnh thổ và quyền khai thác dầu hỏa ngoài khơi ở Biển Đông.



Sự căng thẳng từng bùng lên vào năm 2014, khi Trung Cộng đưa một giàn khoan dầu đến gần quần đảo Hoàng Sa trong khoảng 120 hải lý của Việt Nam. Hiện nay giàn khoan dầu đang trở lại Biển Đông gần Việt Nam.