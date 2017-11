Sony giới thiệu Robot chó con dành cho người yêu thú vật

TOKYO - Sau hơn một thập kỷ vắng mặt, Sony quyết định đưa dòng robot thú cưng Aibo của mình trở lại với phiên bản hoàn toàn mới. Aibo có hình dạng một chú chó nhỏ, sử dụng thiết bị truyền động cho phép cơ thể di chuyển theo 22 trục. Hai mắt của Aibo được gắn bảng OLED có khả năng thay đổi để diễn đạt nhiều biểu cảm. Robot có thể hoạt động liên tục trong 2 giờ và sạc đầy trong khoảng 3 giờ.

Theo Sony, Aibo sử dụng công nghệ học tập để nhận hình ảnh, âm thanh qua bộ cảm biến. Sau đó, nó sử dụng dữ liệu "cloud" để thu thập kinh nghiệm từ chủ nhân và các robot Aibo khác. Vì vậy, hành vi của Aibo có thể thay đổi để thích nghi với môi trường. Nó có khả năng nhận dạng, tìm kiếm chủ nhân, học cách khiến cho họ vui và làm quen với môi trường xung quanh. Nhờ những khả năng này, Aibo có thể tạo mối liên hệ tình cảm với các thành viên trong gia đình, mang lại cho người dùng niềm hạnh phúc giống như chăm sóc một con chó thật sự.

Đi kèm với robot là chương trình My Aibo dành cho điện thoại, cho phép người dùng xem lại ảnh được chụp từ mắt Aibo và download thêm nhiều chức năng mới. Robot AIbo yêu cầu người dùng phải mua dịch vụ với giá 2,980 yen/tháng (gần $30 Mỹ kim), bao gồm kết nối Wi-Fi, sao chép dữ liệu "cloud", và vào xem các chức năng trên My Aibo. Sony bắt đầu nhận đặt hàng Aibo từ 1 tháng 11, và chính thức bán ra vào 11 tháng 1, 2018. Giá để sở hữu một chú chó robot này là 198,000 yen (gần $2,000 Mỹ kim).



Thủ tướng Canada hóa trang thành Siêu nhân trong dịp Halloween

OTTAWA - Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã khiến nhiều người bất ngờ khi hóa trang thành nhân vật Siêu nhân trong dịp lễ Halloween năm nay. Trên đường tới dự phiên họp của Hạ Viện Canada hôm thứ Ba, Thủ Tướng Trudeau đã khiến nhiều người bất ngờ, khi xuất hiện với kiểu tóc khác ngày thường, mặc áo vest xanh với cà-vạt đỏ và đeo kính. Khi gặp các phóng viên, nhà lãnh đạo Canada còn lấy tay "xé áo" sơ mi, để lộ lớp áo xanh và chữ S trước ngực - biểu tượng của Superman.

Đây không phải lần đầu tiên Thủ Tướng Trudeau hóa trang thành một nhân vật nổi tiếng trong dịp lễ Halloween. Năm ngoái, ông từng giả làm phi công giống một nhân vật trong cuốn sách dành cho trẻ em. Ông Justin Trudeau, 46 tuổi, là thủ tướng thứ 23 của Canada và là con trai của cựu Thủ tướng Pierre Trudeau. Ông đã kết hôn với cô Sophie Gregoire vào năm 2005, và hai người hiện có 3 con. Ông là một trong những thủ tướng trẻ nhất của Canada và được ngưỡng mộ vì tài năng cũng như sự thân thiện với người dân.

Người Trung Quốc đào đường để tìm ngọc bích

VÂN NAM - Nhiều người dân ở một vùng thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đã đào tung một đoạn đường đang được sửa chữa, với hy vọng tìm được ngọc bích để làm giàu. Vào ngày thứ Tư, nhà chức trách đã phải điều lực lượng an ninh tới huyện Đằng Xung, tỉnh Vân Nam, để giải tán đám đông đang đào bới ở khúc đường dài 100 mét, do tin đồn ở đây có ngọc bích.

Huyện Đằng Xung nằm giáp với biên giới Myanmar, vốn là nơi nổi tiếng về ngành khai thác và chế tác ngọc bích. Con đường chạy qua huyện này được cho là có chứa nhiều đá quý dưới lòng đất, và có tin đồn là nhiều người tìm thấy vận may trước đây. Vì vậy, khi con đường được phá bỏ lớp nhựa đường để bảo trì, rất nhiều người dân đã kéo tới đào bới, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc sửa đường.

Nhà chức trách địa phương đã phải điều nhân viên xuống "dẹp loạn" tại khu vực này. Sự việc tương tự từng xảy ra vào tháng 9 năm ngoái và tháng 4 năm nay, sau khi có tin đồn rằng một người đàn ông đã "đổi vận" khi tìm thấy mảnh đá quý trị giá $59,000 Mỹ kim. Những thợ làm đường cho biết con đường này đã được đào xới nhiều lần từ lâu, và "không còn nhiều cơ hội cho những người muốn tìm đá quý."

Công ty Nhật thưởng thêm ngày nghỉ cho nhân viên không hút thuốc

TOKYO - Một công ty thương mại ở Nhật đã thưởng thêm 6 ngày nghỉ cho các nhân viên không hút thuốc tại sở làm. Hãng Piala, công ty quảng cáo và tư vấn thương mại online ở Tokyo, Nhật Bản, đã thực hiện chính sách tăng thêm 6 ngày nghỉ có lương cho nhân viên không hút thuốc lá ở sở làm. Quyết định này được đưa ra sau khi một nhân viên than phiền rằng đồng nghiệp lãng phí thời gian khi đi hút thuốc trong giờ làm. "Văn phòng của chúng tôi nằm ở tầng 29, do đó, cần ít nhất 10 phút để một nhân viên xuống phòng hút thuốc chung ở tầng hầm và quay trở lại", người phát ngôn hãng Piala - Hirotaka Matsushima nói.

Tuy nhiên, ông Matsushima cho biết, các cuộc nói chuyện trong phòng hút thuốc phần lớn lại xoay quanh chủ đề công việc. "Họ trao đổi ý tưởng và xem xét ý kiến lẫn nhau," ông nói. "Vì vậy, chúng tôi quyết định tốt hơn là thưởng những người không hút thuốc, thay vì phạt những người hút thuốc", ông Matsushima nói. Kể từ khi hãng Piala thông báo chương trình, 4 trong số 42 nhân viên có hút thuốc đã bỏ thói quen này.

So với nhiều nước phát triển khác, Nhật Bản khá chậm chạp trong việc đưa ra các chính sách khuyến khích người dân không hút thuốc. Áp lực bỏ thuốc lá trong xã hội Nhật Bản cũng không cao. Theo Bộ Y Tế Nhật, khoảng 28% nam giới và 9% nữ giới nước này hút thuốc lá.

Nga sắp ra mắt taxi bay không người lái

MOSCOW - Hãng Hoversurf của Nga dự kiến ra mắt loại taxi bay không người lái vào năm tới, nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe và an toàn giao thông trong tương lai. Hoversurf, nhà sản xuất chiếc xe máy có thể bay đầu tiên trên thế giới Scorpion-3, sắp ra mắt một sản phẩm mới vào năm tới. Đó là chiếc taxi bay 5 chỗ ngồi không người lái, mang tên ATAAS thuộc dự án "Formula".

Sử dụng cánh quạt có thể xếp gọn và 52 tua-bin nhỏ Venturi để bay, ATAAS vừa có thể giải quyết vấn đề kẹt xe trên mặt đất, và vẫn có thể đậu vừa vặn trong chỗ đậu xe thông thường. Hãng sản xuất này cho biết, chiếc taxi không người lái này sẽ được ra mắt vào đầu năm tới, và Hoversurf tự tin tuyên bố ATAAS sẽ an toàn hơn xe taxi thông thường dưới mặt đất.

ATAAS có thể kiểm soát các phương tiện trên không và dưới mặt đất, cất cánh ngay từ bãi đậu xe thông thường, và được trang bị hệ thống định vị GPS. ATAAS sử dụng song song cả hai loại động cơ điện và xăng. song song động cơ xđốt trong truyền thống và động cơ điện cho phép nó có thể nạp nhiêu liệu bằng cả xăng lẫn điện. ATAAS thể hiện tham vọng của hãng Hoversurf, muốn tạo ra phương tiện di chuyển hàng ngày mới, có thể thay thế xe hơi và giảm bớt rủi ro về tai nạn giao thông.

Bé gái Thụy Sỹ 7 tuổi một mình trốn vé lên máy bay

GENEVA - Dù không có vé, bé gái 7 tuổi vẫn lên máy bay thành công sau khi trà trộn vào đám đông và giả vờ đang đi cùng bố mẹ. Một cô bé không được tiết lộ danh tính đã trốn bố mẹ khi đang ở ga xe lửa trung tâm của Geneva, Thụy Sỹ hôm 29 tháng 10, sau đó đón một chuyến tàu đi thẳng tới phi trường của thành phố. Sau khi nhận được thông báo của bố mẹ cô bé, cảnh sát Thụy Sỹ phát hiện dấu vết của "kẻ đào tẩu" qua hệ thống camera an ninh.

Video cho thấy cô bé đã vượt qua cổng kiểm soát an ninh tại phi trường trót lọt, bằng cách trà trộn vào đám đông và giả vờ là con của một hành khách. Khi tiến đến sát cổng lên máy bay, cô bé lách qua cổng mà không bị để ý rồi nhanh chóng đi lên máy bay. Trước đó, cô bé 7 tuổi này thậm chí đã thử một lần lên máy bay bằng cách bám theo phi hành đoàn, nhưng không thành công.

Tuy nhiên, cô bé sau đó đã bị một tiếp viên phát hiện, chặn lại và giao cho cảnh sát. Phát ngôn viên phi trường từ chối tiết lộ tên của hãng hàng không liên quan đến sự việc, và chỉ cho biết chiếc máy bay mà cô bé lén đi lên lúc đó đang đậu ở khu vực dành cho các chuyến bay tới Pháp. Phi trường tại Geneva tuyên bố sẽ thắt chặt an ninh và xem lại quá trình làm thủ tục lên máy bay, sau sự việc "cực kỳ đáng tiếc" này.

Cá bị vòng nhựa siết chặt thân mình

CANADA - Ông Adam Turnbull, một người câu cá, đã tìm thấy một con cá bị chiếc vòng nhựa thắt giữa thân, khi đi câu trên sông Saskatchewan ở Alberta, Canada, hôm 28 tháng 10. Bức ảnh chụp con cá do ông Turnbull đăng lên Facebook cá nhân đã nhận được gần 15,000 lượt chia sẻ và hơn 400 bình luận. Khi kiểm tra con cá, ông Turnbull nhận thấy chiếc vòng nhựa siết chặt quanh bụng con cá, và con vật vẫn phát triển phần đầu và đuôi. Sau khi cắt rời vòng nhựa và chụp vài bức ảnh, ông Turnbull đã thả con cá về sông.

Dường như con cá bị mắc kẹt bên trong chiếc vòng từ khi còn nhỏ. Theo ông Turnbull, chiếc vòng đến từ một sản phẩm nước ngọt. Thông qua sự việc, ông Turnbull cũng kêu gọi mọi người nâng cao ý thức và ngừng xả rác bừa bãi. Ô nhiễm rác thải nhựa đang là một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng. Có nhiều đảo rác thải nhựa lớn ngang một quốc gia trên các đại dương, và phần lớn rác loại này cần hàng trăm năm để phân hủy. Những mẩu nhựa nhỏ có thể khiến sinh vật biển ngạt thở, hoặc lọt vào cơ thể chúng qua đường tiêu hóa, gây ảnh hưởng sức khỏe.