SpaceX được chọn phóng phi thuyền bí ẩn X-37B

WASHINGTON DC – Hỏa tiễn của SpaceX sẽ lần đầu thử nghiệm phóng phi thuyền bí ẩn X-37B cho Không Quân Hoa Kỳ vào tháng 8 tới. Đây là nhiệm vụ không gian thứ 5 của X-37B, một phi thuyền không người lái, được sử dụng để thử nghiệm các công nghệ tái sử dụng trong không gian. X-37B mới trở lại Trái Đất vào ngày 7 tháng 5, sau nhiệm vụ kéo dài 718 ngày ngoài không gian.Trong nhiệm vụ vào tháng 8 tới, X-37B sẽ hợp tác với các đối tác của Không Quân, để thử nghiệm máy phân tích nhiệt độ nâng cấp ASETS-11, và các ống dẫn nhiệt dao động, trong môi trường không gian dài ngày. Trước đó, trong nhiệm vụ không gian OTV-4 vừa kết thúc, X-37B đã thử nghiệm công nghệ dẫn hướng, điều hướng và điều khiển tiên tiến, cũng như hệ thống cản nhiệt để bảo vệ cho các thiết bị điện tử.Tàu X-37B được đưa vào không gian bằng hỏa tiễn đẩy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tàu sẽ hạ cánh trở lại mặt đất như máy bay thông thường. Các nhiệm vụ trước đây của X-37B sử dụng tên lửa đẩy Atlas-V. Không quân muốn chuyển sang sử dụng hỏa tiễn Falcon của SpaceX có thể là vì muốn tiết kiệm chi phí. Hãng SpaceX đã thành công trong việc thu hồi và tái sử dụng hỏa tiễn, từ đó giảm đáng kể chi phí của mỗi lần phóng phi thuyền hay vệ tinh.HOA THỊNH ĐỐN - Các lãnh đạo Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện hôm thứ Sáu đã gởi hai thư yêu cầu cung cấp bằng chứng, cho cựu giám đốc FBI James Comey và Cố Vấn Tòa Bạch Ốc Don McGahn, liên quan đến cuộc điều tra của Hạ Viện về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống 2016. Dân Biểu Mike Conaway (Cộng Hòa – Texas) và Adam Schiff (Dân Chủ - California) cho biết họ đã gởi thư yêu cầu ông Comey cung cấp các bản ghi nhớ, ghi lại nội dung cuộc gặp giữa ông và Tổng Thống Trump.Ngoài ra, Ủy Ban cũng yêu cầu ông McGahn cho biết rằng, liệu Tòa Bạch Ốc có ghi âm, hoặc có bất kỳ bản ghi nhớ nào, về cuộc gặp giữa 2 nhân vật nêu trên hay không. Nếu các băng ghi âm hoặc bản ghi nhớ này có tồn tại, Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện muốn Tòa Bạch Ốc cung cấp các hồ sơ này, với hạn chót là ngày 23 tháng 6. Yêu cầu của Hạ Viện được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi ông Comey ra điều trần trước Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện. Trong quá trình điều trần, ông Comey cho biết ông đã nói chuyện với tổng thống 9 lần, và ông đều ghi lại nội dung của các lần gặp mặt này.ARIZONA – Căn cứ Không quân Luke tại Arizona đã đình chỉ mọi chuyến bay của chiến đấu cơ F-35, sau khi nhận nhiều báo cáo của phi công, cho biết họ có các triệu chứng tương tự như “hypoxia” – là tình trạng bị giảm oxy trong máu. Năm phi công đã báo cáo tình trạng này từ ngày 2 tháng 5 đến nay, khiến căn cứ phải hủy toàn bộ lịch trình bay, để kiểm tra mối lo ngại của phi công. Trong cả 5 trường hợp, các phi công đã kịp thời sử dụng hệ thống cung cấp oxy phụ thêm, và hạ cánh an toàn. “Hypoxia” là tình trạng khi máu không đem đủ oxy đến cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể.Viên chức Không quân cho biết, trong ngày thứ Sáu, các phi công đã được hướng dẫn thêm về cách nhận biết triệu chứng “hypoxia,” và cách phản ứng để bảo đảm an toàn cho bản thân. Tình trạng này không xuất hiện với các phi đội F-35 của các căn cứ khác. Tháng trước, Hải quân cũng xuất hiện tình trạng phi công bị “hypoxia,” khi bay trên máy bay huấn luyện T-45. Nhiều chuyến bay đã bị hủy tại 3 căn cứ Hải quân trong vòng 1 tuần trong tháng 4, do các phi công than phiền rằng hệ thống cung cấp oxy trên máy bay đã gặp trục trặc.FREMONT – Hơn 1 chục học sinh tiểu học tại thành phố Fremont, miền bắc California, đã phải đi xét nghiệm HIV và bệnh viêm gan, sau khi bị đâm bởi một ống kim thử máu, do bạn học đem vào trường. Trong sự việc ngày 26 tháng 5, em Bryan Bullock, 8 tuổi, kể rằng, em đang đi bộ trong sân trường thì 1 bạn học chặn lại. Cậu bạn hỏi Bryan có thích chơi trò đóng dấu hay không. Khi Bryan đồng ý, cậu bạn kêu Bryan đưa tay ra và quay mặt đi. “Khi đó, em cảm thấy có cái gì đó chích em,” Bryan nói.Vết chích này đến từ một dụng cụ thử máu cá nhân, chuyên dùng cho người bị tiểu đường, và nam sinh kia đã dùng thiết bị này để chích 14 bạn học. Sự việc chỉ ngừng lại khi một nhân viên trường nhìn thấy và tịch thu thiết bị thử máu, sau đó đưa nam sinh liên quan lên phòng hiệu trưởng. Khi bị tra hỏi, nam sinh đã nói dối rằng cậu ta chưa từng chích ai. Tuy nhiên, đến tuần kế tiếp đó, rất nhiều phụ huynh đã báo với hiệu trưởng rằng con của họ đã bị chích kim tại trường.Các học sinh bị đâm kim đã phải đi xét nghiệm HIV và bệnh viêm gan, và vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm. Học khu Fremont cho biết họ đang cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho 14 gia đình học sinh. Nam sinh đem thiết bị thử máu vào trường và đâm các bạn đã bị kỷ luật.NEW YORK - Bà Melania và cậu út Barron sẽ chuyển vào Tòa Bạch Ốc đúng dịp sinh nhật Tổng Thống Donald Trump vào ngày 14 tháng 6. Gần 5 tháng sau khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức, bà Melania và con trai út Barron Trump sẽ đóng gói đồ đạc chuyển khỏi Tháp Trump ở New York, để tới sống tại Tòa Bạch Ốc ở thủ đô Washington.Bà Melania là đệ nhất phu nhân đầu tiên trong lịch sử trì hoãn việc chuyển vào Tòa Bạch Ốc, với lý do muốn ở lại New York để Barron hoàn thành năm học. Cậu bé 11 tuổi sẽ theo học trường tư St. Andrew's Episcopal tại Potomac, tiểu bang Maryland vào năm học tới. Ngày chuyển nhà dự kiến là 14 tháng 6, trùng với sinh nhật 71 tuổi của Tổng Thống Trump.Bà Katherine Jellison, giáo sư sử học ở đại học Ohio, người chuyên nghiên cứu về đệ nhất phu nhân, đánh giá "hành động chuyển vào Tòa Bạch Ốc sẽ giúp tạo ấn tượng rằng Tổng Thống đang trong cuộc hôn nhân ổn định, bền vững và kiểm soát được cuộc sống gia đình.”CALIFORNIA - Một trong những hãng công nghệ vĩ đại nhất trong lịch sử đã chính thức bị mua lại bởi công ty viễn thông hàng đầu Hoa Kỳ - Verizon. Toàn bộ các dịch vụ chính của Yahoo, bao gồm tìm kiếm, email và công cụ nhắn tin Yahoo Messenger, được định giá $4.48 tỷ Mỹ kim, thấp hơn mức giá $4.8 tỷ hồi năm ngoái. Thương vụ bán Yahoo đã được tuyên bố từ năm ngoái, sau đó bị trì hoãn do những bê bối mà hãng này gặp phải, bao gồm cả việc bị rò rỉ hàng loạt dữ liệu người dùng.Sau khi thỏa thuận với Verizon hoàn tất, Yahoo sẽ đổi tên thành Altaba – một công ty với tài sản chủ yếu là cổ phần tại Tập đoàn Alibaba Group và 35.5% cổ phần tại Yahoo Nhật Bản. Yahoo cũng sẽ được kết hợp với AOL, thuộc sở hữu của Verizon, để tạo thành liên doanh mới mang tên Oath. Như vậy sau 20 năm lừng lẫy, Yahoo đã chính thức mất tên và không còn quyền tự chủ. Tại thời kỳ đỉnh cao, Yahoo có giá tới hơn $100 tỷ Mỹ kim.Hãng viễn thông Verizon kỳ vọng có thể sử dụng dữ liệu từ hơn 200 triệu người dùng hàng tháng của Yahoo, kết hợp với 150 triệu người dùng từ AOL và 100 triệu người dùng di động hiện có của họ, để gia tăng sức nặng khi đàm phán với các nhà quảng cáo. Verizon cũng đang lên dự định cắt giảm 2,000 nhân viên của Yahoo sau khi mua lại. Dự kiến giám đốc điều hành hiện tại của Yahoo, bà Marissa Mayer, cũng sẽ rời hãng sau thương vụ mua bán kết thúc.