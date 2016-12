(VienDongDaily.Com - 19/12/2016)

Cơ quan UNICEF đã quan tâm đặc biệt đến số phận của những đứa bé bị kẹt trong thành phố. Ông Geert Cappelaere, giám đốc khu vực của UNICEF, cho biết, “Nhiều đứa bé mồ côi hoặc thất lạc cha mẹ vẫn còn bị kẹt ở đông Aleppo và cần được đặc biệt bảo vệ.”

Sryia: Trẻ mồ côi được di tản ra khỏi Aleppo



Có ít nhất 4,500 người đã rời Aleppo hôm thứ Hai, theo lời Ngoại Trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ông cũng xác nhận cho đến nay đã có 20,000 cư dân của phía đông thành phố Aleppo đã được di tản. Có 65 xe bus chở đầy dân rời Aleppo đã ra đi trong cùng ngày.



Cơ quan UNICEF đã quan tâm đặc biệt đến số phận của những đứa bé bị kẹt trong thành phố. Ông Geert Cappelaere, giám đốc khu vực của UNICEF, cho biết, “Nhiều đứa bé mồ côi hoặc thất lạc cha mẹ vẫn còn bị kẹt ở đông Aleppo và cần được đặc biệt bảo vệ.”



Có khoảng 47 đứa trẻ mồ côi nằm trong số đã được đưa đi. Hội Đồng Bảo An của Liên hiệp Quốc đã đồng thanh bỏ phiếu chấp thuận việc gửi các quan sát viên quốc tế quay lại Aleppo nhằm theo dõi và báo cáo về trường hợp di tản thường dân ra khỏi thành phố bị vây hãm này. Liên Hiệp Quốc phải tiến hành việc di tản cho thường dân, cho phép ngay tức khắc và vô điều kiện việc giúp đỡ nhân đạo và bảo vệ các cơ sở bệnh viện cùng trang thiết bị thuốc men.

Nam Cali: Cây ngã, đè chết một người trong đám cưới



Một phụ nữ đã thiệt mạng và năm người khác bị thương sau khi một cây khuynh diệp ngã đè họ trong một đám cưới diễn ra ở trong một công viên ở thành phố Whittier chiều thứ Bảy. Bà Mary Escarga, một nhân chứng cho báo chí hay, “Tôi nghe có tiếng gãy răng rắc, đó là một tiếng động rất kỳ lạ.”



Leslie Pina, một nhân chứng khác, kể, “Khi cây ngã, nhiều người lại chạy đến, tôi nghĩ họ bị mắc kẹt dưới cây. Cha tôi đã tự tay lôi chú rể ra khỏi hiện trường.” Cây khuynh diệp cao gần 30 mét bổ nhào xuống túp lều, làm khoảng 20 khách khứa bị kẹt cứng. Sở Cứu Hỏa Los Angeles cho hay họ phải dùng cưa máy cưa bớt nhánh cây để gỡ những người bị kẹt ra. Trong số năm người bị thương có một bé gái 4 tuổi bị thương rất nặng do bị trúng cành cây vào đầu, nhưng những người khác không sao, theo lời các nhân viên y tế cho hay. Người tử nạn là bà mẹ của cô dâu.

Người đào tẩu Bắc Hàn điều trần trước Quốc Hội Nam Hàn



Nhà ngoại giao cao cấp nhất Bắc Hàn từ trước đến nay ở London đào thoát được, đã tiết lộ hôm thứ Hai là ông quá chán ngán cuộc sống đầy lừa dối ở Bắc Hàn dưới chế độ của Kim Chính Vân. Phó Lãnh Sự Thae Yong Ho đã đến được Nam Hàn cùng gia đình vào tháng Tám năm nay, đã ra điều trần trước Quốc Hội Nam Hàn.



Ông Thae vốn phụ trách công việc tuyên truyền cho chế độ Bình Nhưỡng ở Tòa Đại Sứ Bắc Hàn ở London, cho hay “cuộc sống ở Bắc Hàn ngang hàng với cuộc đời của những kẻ nô lệ.” Ông bị giới truyền thông nhà nước và báo chí Bắc Hàn tố cáo nhiều tội danh như “làm lộ nhiều bí mật nhà nước, biển thủ và cưỡng hiếp trẻ em.”



Ông Thae đã quyết định đào tẩu vì biết quá nhiều chuyện “bí ẩn cung đình” và vì tương lai con cái, được biết ông đã nói với các con mình như sau, “Ba sẽ phá vỡ xiềng xích của nô lệ cho các con.” Thậm chí các cán bộ cao cấp của Bắc Hàn, theo ông, cũng quá chán nản vì họ cũng là một kiểu “nô lệ cao cấp” cho Kim Chính Vân mà thôi.

Trump làm rối cơ quan mật vụ



Tổng Thống đắc cử Donald Trump chỉ yên tâm với những người tỏ ra trung thành với ông, ngay cả trong bộ phận bảo vệ an ninh cho ông. Nhà tỷ phú này tiếp tục sử dụng toán nhân viên bảo vệ tư nhân của ông tại các buổi tụ hợp mừng chiến thắng và người ta cho là ông sẽ duy trì một số thành viên của toán này sau khi tuyên thệ nhậm chức.



Trong bảy lần đi tour khắp Hoa Kỳ để cám ơn các ủng hộ viên, các nhân viên bảo vệ của ông đã “thẳng tay” với những người phản đối ông Trump, một người có khuynh hướng không đi theo truyền thống của các tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ từ trước đến nay.



Cơ quan Mật Vụ Bảo Vệ Yếu Nhân có thẩm quyền đưa ra nhân viên bảo vệ tổng thống và các yếu nhân của chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng vì ông Trump có thói quen thưởng những người trung thành với ông nên ông muốn giữ lại một số người thân tín, do ông Keith Schiller, một cựu cảnh sát về hưu của thành phố New York lãnh đạo. Ông này đã làm việc với ông Trump từ năm 1999 và hiện nay là người lãnh đạo toán bảo vệ riêng cho ông Trump.

Báo chí Trung Quốc đe dọa Trump



Báo chí Trung Quốc đã “chọc quê” chuyện Tổng Thống đắc cử Donald Trump viết trật chính tả chữ “unprecedented” thành chữ “unpresidented” và còn cho là “ông Trump không đủ khả năng làm lãnh đạo ở Tòa Bạch Ốc trong tháng tới.”



Tuy chính phủ Trung Quốc đã “dịu giọng” khi Bộ Quốc Phòng xứ này cho hay sẽ “trả lại tàu lặn drone cho Mỹ,” nhưng ông Trump nói rõ Trung Quốc “đã ăn cắp thì giữ lại luôn đi, khỏi trả.” Tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Cộng đã phê bình ông Trump quá “nhạy cảm, mới đụng chạm có chút đỉnh đã lồng lộn lên mà lại làm cho không ai hiểu ông ấy muốn ngụ ý gì, như thế mà đòi làm Tổng Thống Hoa Kỳ.”



Tờ báo của cộng sản Bắc Kinh còn de dọa như sau, “Kể từ khi ông Trump đắc cử và khi ông ta chưa chính thức nhậm chức, Trung Quốc đã có thái độ trầm tĩnh, nhưng nếu ông ta tiếp tục đối xử với chúng tôi như cái cách như hiện nay sau lễ nhậm chức, Trung Quốc sẽ nhất định không nhượng bộ nữa.”

Vai trò mới của Obama khi về hưu



Tổng Thống Obama mới đây khi trả lời phỏng vấn báo chí cho hay ông phải có vai trò của một huấn luyện viên cho đảng Dân Chủ, sau khi ông đã chấm dứt hai nhiệm kỳ làm Tổng Thống của mình. Trong cuộc phỏng vấn báo chí, ông Obama cho biết, “Tôi muốn làm nhiệm vụ làm sao đào tạo một thế hệ mới các lãnh đạo của đảng Dân Chủ, tôi đã thấy họ xuất hiện khi họ làm việc trong ban vận động của tôi trước đây hay trong các nhóm tranh đấu.”



Ông Obama cho hay ông thấy nhiều người trẻ Dân Chủ rất nhiệt thành năng nổ trong các lãnh vực như thay đổi khí hậu và tạo ra công bằng trong việc cải cách về luật hình sự, hay tranh đấu cho mức lương tối thiểu của người lao động và các vấn đề y tế.



Ông Obama cho là mình có thể giúp đỡ cho những thành phần trẻ trung này bằng cách ủng hộ khuyến khích họ, ông nghĩ mình có thể đảm trách vai trò này, kể cả vợ ông cũng có thể tham gia. Ông cho là đảng Dân Chủ phải có chiến lược mới để gầy dựng lại lòng tin cho giới trẻ.