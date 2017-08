Sử dụng sai thiết bị điện tử trong nhà gây tốn điện

Kiểm tra rò rỉ trong phòng có điều hòa

Không quá khó để phát hiện ra các lỗ hổng không khí, rò rỉ trong nhà. Tuy nhiên, nếu coi thường, chúng có thể gây hao tổn điện năng, hiệu quả của các thiết bị làm mát, làm ấm trong thời gian dài. Có một cách đơn giản là đóng kín cửa, bật hết các loại quạt thông gió bao gồm cả quạt trong nhà bếp lên, sau đó cầm một thẻ hương trong tay và kiểm tra khắp các ngóc ngách từ cửa sổ, cửa ra vào, thậm chí là cả các ổ điện. Nếu khói có dấu hiệu bị hút hoặc nghiêng về một phía, tức là vết rò rỉ hoặc lỗ thủng đáng để quan tâm.

Giảm lãng phí nguồn năng lượng từ đồ điện tử gia dụng

Các đồ điện có thông số ghi công suất tiêu thụ năng lượng riêng, tuy nhiên, khi không sử dụng mà vẫn cắm vào nguồn, chúng cũng âm thầm tiêu tốn điện năng. Một nghiên cứu từ phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley (Mỹ) cho thấy 5% đến 10% điện năng tiêu thụ của một hộ gia đình bị lãng phí từ việc này. Nó làm tăng tiền điện, cũng như tác động xấu tới môi trường. Vì vậy, người dùng cần rút phích cắm của các thiết bị như TV, laptop, máy in, máy chơi game console… khi không sử dụng. Củ sạc của điện thoại cũng cần rút ra khỏi nguồn sau khi sử dụng. Người dùng cũng có thể “quy hoạch” các thiết bị dạng này vào một ổ cắm chung để có thể ngắt nguồn đồng thời chỉ bằng một thao tác.

Để kiểm tra công suất tiêu thụ điện của thiết bị khi không sử dụng, người dùng có thể sử dụng thiết bị có tên Kill A Watt. Chỉ cần cắm thiết bị vào dụng cụ này, rồi cắm vào ổ cắm điện, nó sẽ hiển thị công suất tiêu thụ với độ sai lệch rất nhỏ. Bên cạnh đó, nó còn có thể ước tính chi phí tiền điện trong một năm của người dùng nếu tiếp tục sử dụng đồ điện đó.

Thói quen khôn ngoan khi dùng đồ gia dụng

Khi chỉ có vài chiếc đĩa hoặc cốc chén, có thể xử lý nhanh gọn bằng tay trong vài phút thì việc sử dụng máy rửa bát là hành vi lãng phí. Tương tự vậy, vận hành máy giặt khi có quá ít đồ, bật điều hòa chỉ để thư giãn trong vòng 10 phút trước khi ra ngoài hay thường xuyên mở tủ lạnh đó ngó xem có thứ gì bên trong hay không dù bạn đã biết chắc chẳng có gì cũng là một thói quen vô cùng tai hại.

Hầu hết các thiết bị điện tử gia dụng được thiết kế để hoạt động đúng với công suất, trong thời gian quy định. Việc sử dụng chúng một cách bừa bãi có thể mang lại cảm giác tiết kiệm thời gian, rảnh tay và cảm giác thoải mái nhưng lại rất tai hại trong vấn đề kinh tế.

Thực hiện việc “kiểm toán năng lượng”

Người dùng nên xem xét lại các hóa đơn tiền điện theo từng tháng để thực hiện việc đánh giá một cách toàn diện về việc sử dụng các thiết bị trong gia đình. Trong quá trình này, bạn có thể phát hiện việc sử dụng điều hòa cao bất thường, hay máy nước nóng có vấn đề, hoặc tủ lạnh đang gặp trục trặc. Hóa đơn tiền điện dù không nói rõ nhưng có thể đưa ra cảnh báo cho người dùng rằng việc sử dụng thiết bị điện đang có khúc mắc ở một khâu nào đó, giúp bạn cảnh giác hơn và không lo sợ việc hóa đơn tăng lên mỗi tháng.

Giảm chi phí sử dụng bình nước nóng

Ngoài việc hạn chế sử dụng sai mục đích bình nước nóng như bật chúng lên nhưng chỉ sử dụng một chút, hoặc khi nhiệt độ môi trường không quá lạnh, người dùng cũng nên hạn chế việc bật bình xong để đó quên tắt. Đây là một trong những thiết bị tiêu tốn rất nhiều điện năng và chúng sẽ liên tục phải hoạt động để đảm bảo cho nước trong bình luôn nóng, sau quãng thời gian bị hạ nhiệt do môi trường xung quanh.

Người dùng cũng nên thay đổi và nâng cấp bình nóng lạnh sau vài năm, bởi ngoài việc đảm bảo an toàn do thiết bị xuống cấp, rò rỉ, các dòng máy mới cũng đi kèm các công nghệ tiết kiệm năng lượng và nhiều tiện ích hơn. Về lâu dài, chi phí này hoàn toàn bù đắp lại sự lãng phí do thiết bị cũ tiêu tốn một cách vô ích trong quá trình hoạt động.

Suy nghĩ nghiêm túc về năng lượng mặt trời

Năng lượng mặt trời đang ngày càng được quan tâm và chúng không quá xa vời khi dần tiếp cận tới các hộ gia đình. Giá thành của các thiết bị này đang có chiều hướng giảm, trong khi việc lắp đặt cũng dễ dàng hơn. Việt Nam là quốc gia nằm trong khu vực địa lý có thời gian mặt trời chiếu sáng lâu trong ngày, đây là một lợi thế trong tận dụng nguồn năng lượng sạch.

Bình nước nóng năng lượng mặt trời là một ví dụ điển hình cho thiết bị sử dụng năng lượng sạch và miễn phí. Ngoài ra, người dùng có thể tìm hiểu và lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời để có thêm điện năng chiếu sáng, đun nấu… trong sinh hoạt.