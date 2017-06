Sư trụ trì bị nghi bán chuông cổ trăm năm của chùa

Người dân bao vây ngôi chùa, yêu cầu trả lời vì sao chùa mất chuông. (Dân Trí)



HẢI DƯƠNG – Dưới chế độ cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền đã nắm quyền kiểm soát tôn giáo rất chặt chẽ mà nhất là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, tức là giáo hội quốc doanh. Với sự kiểm duyệt đó, nhà nước cộng sản có thể đưa người vào chùa để mạo nhận là tăng sĩ, cho dù những người này không chắc thật sự là người tu hành, chỉ được huấn luyện để có thể giảng pháp một cách thông thạo trước công chúng.



Đó là lý do tại sao thỉnh thoảng có những chuyện tệ hại xảy ra ở trong chùa, nhất là ở miền Bắc Việt Nam, nơi mà hầu hết chùa là cơ sở tôn giáo của nhà nước, chứ không phải của nhà tu. Những chuyện phạm giới này chỉ gây tổn thương cho tôn giáo, đánh mất niềm tin của người dân, và đồng thời làm lợi cho đảng.



Dưới đây là một trường hợp mới xảy ra mà không ai có thể tưởng tượng một nhà tu có thể làm, ngoại trừ người đó là cán bộ đảng giả dạng nhà tu.



Vào ngày thứ Sáu, dân làng đã bao vây một ngôi chùa và yêu cầu điều tra sự việc chiếc chuông cổ hơn trăm năm đã biến mất,



Chùa Phúc Long Tự (người địa phương thường gọi là Chùa Trại) nằm ở thôn Tiên Động, xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Người dân phát giác chiếc chuông để tại chùa Phúc Long Tự đã biến mất vào ngày thứ Ba, 13 tháng 6, khi họ vào chùa thỉnh kinh.



Chùa Phúc Long Tự đã có từ rất lâu. Chiếc chuông chùa bị mất là hiện vật tâm linh gắn liền với dân làng từ thời Pháp thuộc. Việc chiếc chuông bị mất một cách khó hiểu là điều khiến dân làng nghi ngờ có chuyện bí ẩn.



Tại hiện trường, chiếc chuông đã bị tháo xuống theo hình thức cắt quai, cửa chùa không bị phá, không có dấu hiệu của một vụ trộm cắp.



Trong lúc chuông chưa được tìm thấy, người dân đã tổ chức tụ tập rất đông tại sân, cổng chùa để yêu cầu nhà chùa phải giải thích. Sau đó họ được nghe nói là chuông đang được cất giữ tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.



Khi bắt đầu điều tra ngày thứ Sáu, công an xã được một người tên Dũng chuyên hành nghề bói toán ở xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình. Người này khai nhận là đã mua chiếc chuông từ sư trụ trì Thích Thanh Thuần.



Nói với báo Zing, chủ tịch xã Tiền Phong cho biết sư Thích Thanh Thuần, 45 tuổi, có quá khứ nghiện ngập. Dù vậy, ông vẫn được giáo hội phái đến đây để trụ trì. Chiếc chuông bị mất được chế tạo bằng đồng, nặng khoảng 100 kg.



Người dân hiện đang chờ giải pháp mang chuông về chùa, và muốn sự trụ trí bị “xử lý.”