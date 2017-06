Sulli đến trễ trong buổi họp báo phim cùng Kim Soo-Hyun

Từ trái: Sulli, Sung Dong-il, và Kim Soo-hyun.

NAM HÀN - Ngày 31 tháng 5, đoàn làm phim Real đã tổ chức họp báo tại trường Đại học Sungkyunkwan, Seoul. Nhận được nhiều sự chú ý nhất phải kể đến các diễn viên chính trong phim là Kim Soo Hyun, Sung Dong Il và Sulli.



Trái hình ảnh nổi loạn thường thấy trên mạng xã hội, Sulli xuất hiện trong buổi họp báo với tạo hình xinh đẹp trong bộ váy hoa màu trắng nữ tính, đáng yêu. Nữ tài tử tiết lộ bản thân được hai tiền bối Sung Dong Il và Kim Soo Hyun giúp đỡ rất nhiều để không cảm thấy lo lắng.



Sulli cũng thừa nhận cô gặp khó khăn khi mới đọc kịch bản. Cựu thành viên nhóm f(x) nói: "Tôi đã đóng tập kịch bản ngay khi tôi đọc qua nó, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, do đó, tôi phải đọc đi đọc lại tới ba lần.”

Buổi họp báo diễn ra với không khí vui vẻ, trong đó ba diễn viên chia sẻ về tuyến nhân vật của mình. Tuy nhiên, khi trả lời câu hỏi phỏng vấn của phóng viên, nam diễn viên kỳ cựu Sung Dong Il đã nhắc khéo chuyện đàn em đến trễ. "Sulli thay 3 bộ áo trong ngày hôm nay, tôi thấy bộ này là đẹp nhất. Có phải vì thế mà cháu đến muộn không?", ông Sung hỏi.



Theo đó, buổi họp báo đã bị trì hoãn khoảng 10 phút so với thời gian công bố ban đầu. Khi chương trình khai mạc, chỉ có MC của chương trình là Park Gyeongrim, nam diễn viên Kim Soo Hyun, Sung Dong Il có mặt tại buổi họp báo. Trong khi đó, sau khi 2 tài tử đàn anh gửi lời chào tới giới truyền thông, nữ diễn viên sinh năm 1994 mới xuất hiện.



Giải thích lý do đến trễ, Sulli bối rối nói: "Tôi muốn mình trông thật xinh đẹp trong buổi ra mắt đầu tiên sau một thời gian dài vắng mặt.”



Trong Real, Sulli nhận vai một nhà vật lý trị liệu, có tên là Song Yoo Hwa, còn Kim Soo Hyun vào vai Jang Tae Young, một sát thủ lạnh lùng. Real là một bộ phim hành động xoay quanh thế giới tội phạm, cờ bạc. Phim dự kiến ra mắt vào cuối tháng 6.