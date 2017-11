Suzy và Lee Min Ho chia tay sau hơn 2 năm hẹn hò

Lee Min Ho - Suzy.



SEOUL - Sáng thứ Năm, nhiều trang truyền thông đã đưa tin cặp sao Lee Min Ho và Suzy đã kết thúc mối quan hệ kéo dài hơn 2 năm. Các tờ báo trích lời tiết lộ từ một nguồn tin thân cận với 2 ngôi sao cho biết: "Gần đây, Lee Min Ho và Suzy đã chia tay vì lý do cá nhân. Tuy nhiên, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè."



Lee Min Ho sinh năm 1987, là một trong những nam diễn viên nổi tiếng và có thu nhập cao nhất Nam Hàn. Anh nổi tiếng qua các phim Boys Over Flowers, City's Hunters, và The Heirs. Bạn gái kém anh 7 tuổi, sau khi ra mắt cùng nhóm nhạc miss A, Suzy chuyển hướng đóng phim. Cô được mệnh danh là "Tình đầu quốc dân" với hình tượng trong sáng sau thành công của bộ phim Architecture 101.



Cặp đôi xác nhận chuyện tình cảm vào năm 2015, sau khi bị trang Dispatch tung hàng loạt hình hẹn hò tại một quán bar thuộc Shinsadong, Seoul, vào tháng 2, 2015 và sau đó là tại London, Anh quốc. Kể từ đó đến nay, truyền thông Hàn nhiều lần đưa tin họ chia tay nhưng công ty quản lý lập tức phủ nhận và khẳng định họ vẫn bên nhau.



Tháng 4 vừa qua, cả 2 tổ chức một bữa tiệc tại Seoul để kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Sự kiện có sự tham gia của người thân, bạn bè thân thiết với cặp đôi. Khi đó, dù rất bận rộn nhưng cả hai vẫn cố gắng dành thời gian bên nhau để hâm nóng tình cảm. Thời điểm đó, tin đồn nam diễn viên và bạn gái kết hôn liên tục rộ lên trên mạng xã hội.



Hiện tại, Lee Min Ho đang tạm ngưng hoạt động nghệ thuật vì phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Trong khi đó, thành viên nhóm miss A đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim While You Were Sleeping cùng nam diễn viên Lee Jong Suk. Ngày thứ Tư vừa qua, Suzy đã tham gia sự kiện Asian Artist Awards tại trung tâm hội nghị Jamsil, Seoul. Trong sự kiện, cô được trao giải Asia Star (Ngôi sao châu Á).