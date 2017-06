Syria: Nhân vật hàng đầu của ISIS bị diệt

Một trong những nhân vật quan trọng nhất của ISIS đã bị tiêu diệt trong một trận không kích tại miền đông Syria, theo một nguồn tin thân cận với gia đình của tên này. Các nguồn tin cho biết, Turki al-Binali bị giết tại Mayadin, gần Deir ez-Zor, trong những ngày gần đây. Vào cuối tuần trước, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ thông báo lực lượng liên minh đã thực hiện nhiều vụ không kích gần Mayadin trong ngày 25 và 26 tháng 5. Vụ không kích nhắm vào cơ sở sản xuất các nội dung tuyên truyền của ISIS tại Iraq và Syria.Binali, khoảng 32 tuổi, công dân Bahrain, được coi là một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất của ISIS. Nhà Nước Hồi Giáo vẫn chưa xác nhận cái chết của kẻ này. Tổ chức ISIS hiện đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng tại Syria trong những tháng gần đây, khi liên tục đánh mất lãnh thổ vào tay lực lượng người Kurd được Hoa Kỳ hỗ trợ và quân đội của chính phủ Damacus. Vào tháng 2, lực lượng người Kurd đã chiếm được thành phố chiến lược Tabqa, thắt chặt thêm vòng vây xung quanh Raqqa, nơi được ISIS coi là thủ đô. Tại Iraq, quân chính phủ cũng đang tiến vào những khu dân cư cuối cùng tại Mosul còn bị ISIS kiểm soát.Một tay súng đã bắn vào các vị khách và nhân viên của khách sạn Resorts World Manila tại thủ đô Manila vào rạng sáng thứ Sáu, khiến một số người bị thương nặng. Hiện chưa rõ vụ tấn công bắt đầu như thế nào, là một vụ khủng bố hay cướp. Các nhân chứng nói rằng họ nghe thấy nhiều tiếng súng và tiếng nổ. Khói cũng bốc cao từ khách sạn. Chi nhánh ISIS đã nhận trách nhiệm về sự việc. Khách sạn này nằm tại Pasay City, thuộc khu vực trung tâm của thủ đô Manila.Ban quản lý Resorts Manila viết lên Twitter vào sáng sớm thứ Sáu rằng, “Toàn bộ khách sạn đang bị phong tỏa, và ban quản lý đang hợp tác với Lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines để bảo đảm mọi khách hàng và nhân viên đều an toàn.”Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gọi sự việc là “một vụ tấn công khủng bố,” và cho biết chính phủ đang thu thập thêm thông tin. Bộ Ngoại Giao cũng kêu gọi các công dân Hoa Kỳ tại Manila nên liên lạc với người thân để thông báo về tình trạng của họ.Trong khi đó, chỉ huy lực lượng cảnh sát quốc gia Phi Luật Tân nói rằng, hiện chưa có bằng chứng rõ ràng để xác nhận đây là vụ khủng bố. Tướng Ronald Dela Rosa cho biết, có thể sự việc được gây ra chỉ bởi 1 tay súng, và kẻ này vẫn chưa được tìm thấy. Tay súng đã lấy trộm một số đồng chip đánh bài, bắn vào 1 màn hình LED, và đổ xăng đốt các bàn đánh bài.Hai hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ và các tàu hải quân Nhật Bản đã tổ chức một cuộc tập trận chung trong vùng biển gần bán đảo Triều Tiên vào hôm thứ Năm, 1 tháng 6. Hành động phô diễn lực lượng này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bắc Hàn thử nghiệm 1 hỏa tiễn đạn đạo. Hạm đội tấn công của các hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan đã cùng các khu trục hạm Hyuga và Ashigara tập trận trên biển Nhật Bản, nơi hỏa tiễn Bắc Hàn rơi xuống vào hôm thứ Hai.Washington nói, cuộc tập trận này chỉ là một đợt huấn luyện thường kỳ, nhằm tăng khả năng hợp tác và sự sẵn sàng của hải quân 2 nước. Nhật cho biết, đây là lần đầu tiên họ tập trận với 2 hàng không mẫu hạm, và đây là một cuộc tập luyện lớn đối với nước này. Vào tháng trước, nhiều cuộc tập trận tương tự cũng đã diễn ra trong vùng biển này, với sự tham gia của tàu USS Carl Vinson cùng các máy bay Nam Hàn và Nhật.Bình Nhưỡng trong năm nay đã thực hiện hơn 1 chục cuộc thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo, thách thức các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, và gây ra mối lo ngại rằng nước này có thể đang chuẩn bị cho 1 vụ thử nguyên tử. Vào vài ngày trước, Ngũ Giác Đài vừa thử nghiệm một hệ thống phòng thủ hỏa tiễn, đánh chặn thành công một hỏa tiễn liên lục địa. Sự việc diễn ra cùng lúc với việc Bắc Hàn đang đe dọa chế tạo 1 hỏa tiễn đủ sức bắn tới Hoa Kỳ. Tuy nhiên, viên chức Bộ Quốc Phòng nói rằng đây chỉ là trùng hợp, và cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ đã được lập kế hoạch từ trước đây rất lâu.Phi công điều khiển chiếc máy bay không kích nhầm khiến 10 binh sĩ thiệt mạng đã bị cấm bay để chịu sự điều tra do quân đội tiến hành. Quân đội Phi Luật Tân (AFP) hôm thứ Năm đã ra lệnh cấm bay và quản thúc tại đơn vị đối với phi công điều khiển chiếc chiến đấu cơ hạng nhẹ SF-260, đã ném bom lầm khiến 10 binh sĩ nước này thiệt mạng ở thành phố Marawi.Phát ngôn viên của AFP, Restituto Padilla, cho biết Tổng Tham Mưu Eduardo Ano đã thành lập hội đồng điều tra, nhằm xác định xem nguyên nhân sự việc là do lỗi của phi công hay do trục trặc kỹ thuật. "Trong khi cuộc điều tra được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân của sự việc đáng tiếc này, quân đội vẫn tập trung vào nhiệm vụ giành lại thành phố,” ông Padilla nhấn mạnh. Ông Padilla cũng bày tỏ sự thương tiếc đối với những binh sĩ thiệt mạng trong vụ không kích nhầm, đồng thời hứa hỗ trợ gia đình họ vượt qua khó khăn.Trước đó, ngày thứ Tư, chiếc SF-260 của Không Quân đã ném bom vào đồng đội, khiến 10 người chết và 8 người bị thương, khi tấn công nhóm phiến quân Maute ở thành phố Marawi. Quân đội và cảnh sát đang nỗ lực đánh bật các tay súng Maute ra khỏi trung tâm thành phố. Nhiều chiến đấu cơ hạng nhẹ và trực thăng vũ trang đã được huy động để tấn công những vị trí cố thủ của phiến quân. Phiến quân Maute bất ngờ đánh chiếm nhiều mục tiêu ở thành phố Marawi từ hôm 23 tháng 5. Quân đội Philippines ban đầu tuyên bố sẽ tiêu diệt phiến quân trong 3 ngày, nhưng tới nay chiến dịch tấn công vẫn đang tiếp diễn, do những khó khăn khi chiến đấu trong đô thị.Chính phủ Trung Quốc đã quyết định hoãn thi hành thêm 19 tháng, đối với đạo luật an ninh điện toán gây tranh cãi của nước này, sau khi nhận được vô số lời than phiền từ các công ty nước ngoài. Đạo luật An Ninh Mạng lẽ ra sẽ có hiệu lực vào hôm thứ Năm, và được quản lý bởi Cơ quan An Ninh Mạng. Tuy nhiên, cơ quan này vừa cho biết, các hãng nước ngoài sẽ có thêm thời gian từ nay đến cuối năm tới, để đáp ứng các yêu cầu về việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới.Đạo luật được Bắc Kinh phê chuẩn vào tháng 11 năm ngoái, với lý do phải bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, và lợi ích công cộng, trên không gian ảo. Tuy nhiên, các hãng nước ngoài than phiền rằng, đạo luật này đặt ra nhiều hạn chế bất công, đi ngược lại quy định của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, và thiếu hướng dẫn chi tiết. Một trong các mối lo ngại lớn nhất chính là việc Bắc Kinh yêu cầu mọi dữ liệu quan trọng đều phải được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại đại lục. Các dữ liệu này cũng phải được chính quyền kiểm tra và đánh giá, trước khi được chuyển ra khỏi Trung Quốc.Cơ quan quản lý không gian ảo cho biết, các biện pháp quản lý dữ liệu chuyển ra nước ngoài sẽ không cản trở việc gởi e-mail, thương mại điện tử, và các hoạt động thương mại khác. Cơ quan này thêm rằng, việc cấm các công ty chuyển thông tin bất hợp pháp ra nước ngoài sẽ không gây hại cho quyền riêng tư và quyền tự do ngôn luận.Vào hôm thứ Năm, Ngoại Trưởng Venezuela Delcy Rodriguez đã chỉ trích các nước Mexico, Colombia, và Brazil, sau khi 3 nước này ủng hộ một nghị quyết về cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela, trong cuộc họp cấp ngoại trưởng của Hiệp hội các nước châu Mỹ OAS. Bà Rodriguez cáo buộc Ngoại Trưởng Mexico Luis Videgaray đã cố tình bỏ quên tình trạng tội phạm tại đất nước ông, nơi cảnh sát và nhân viên chính quyền bị cho là đồng mưu với các băng đảng ma túy để che dấu các vụ giết người. Bà Rodriguez cho rằng các nước khác không có quyền chỉ trích nền dân chủ tại Venezuela, và nói chính các Tổng Thống Brazil Michel Temer và Tổng Thống Mexico Enrique Pena Nieto cũng không được người dân nước họ ưa thích.Trước đó, vào hôm thứ Tư, cuộc họp của OAS về vấn đề Venezuela, vốn rất được trông đợi, đã bị hoãn lại để các phái đoàn có thêm thời gian phân tích sự khác biệt của 2 giải pháp được đề ra. Giải pháp được Brazil, Colombia, và Mexico ủng hộ đề nghị thành lập một tổ chức gồm 4 quốc gia, để hỗ trợ Venezuela thực hiện đàm phán giữa chính phủ Maduro và phe đối lập. Đề nghị thứ 2, được Bahamas và các nước vùng Caribbean ủng hộ, yêu cầu không nên can thiệp vào cuộc khủng hoảng Venezuela. Chính phủ Caracas trước đây đã tuyên bố rút khỏi hiệp hội OAS. Cuộc gặp giữa bộ trưởng các nước OAS sẽ được tái lập trở lại, trước khi cuộc họp Đại Hội Đồng diễn ra tại Cancun, Mexico, từ ngày 19 đến 21 tháng 6.