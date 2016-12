Syria: Nhiều mồ tập thể ở Aleppo

(VienDongDaily.Com - 26/12/2016)

Bộ Quốc Phòng Nga hôm thứ Hai cho biết khi tiến vào thành phố Aleppo, quân đội Nga đã tìm thấy dấu vết của nhiều ngôi mộ tập thể và các nạn nhân đều mang thương tích trên thi thể, chứng tỏ họ đã bị tra tấn trước đó.

Đại tướng Igor Konashenkov của quân đội Nga cho báo chí hay nhiếu xác đầy các vết đạn. Nhiều tổ chức nhân quyền cũng tố cáo là nhiều vụ tra tấn và tàn sát có hệ thống dân thường đã diễn ra và cả ba nhóm tham gia trận chiến Aleppo đều có “góp phần” trong tố cáo này là quân dội Syria, nhóm IS và nhóm kháng chiến chống thể chế của ông Bashar Al-Assad.

Giờ đây với sự giúp đỡ đắc lực của quân đội Nga, quân đội Syria đã tái chiến hoàn toàn Aleppo và Nga cũng gửi nhiều toán cảnh sát đến làm nhiệm vụ canh giữ an ninh. Ngoài ra tướng Konashenkov cũng tố cáo quân kháng chiến trước khi rút lui ra khỏi khu vực phía đông thành phố, đã cày đặt nhiều cạm bẫy và mìn khắp nơi, khiến tánh mạng của dân chúng bị đe dọa trầm trọng.



Tin giả: nữ ca sĩ Britney Spears qua đời

Nữ ca sĩ lừng danh người Anh Britney Spears vẫn còn sống, dù đã có tung tin là cô đã thiệt mạng được đưa ra hôm thứ Hai. Trương mục Sony Music trên trang mạng Twitter có vẻ đã bị tin tặc xâm nhập, đã đưa ra hai tin ngắn là Spears đã qua đời vì một tai nạn và còn hứa sẽ “cung cấp nhiều chi tiết sau.” Sau đó các tin tức này bị hủy bỏ.

Adam Lamber, đại diện của nữ ca sĩ Spears đã nhanh chóng lên tiếng như sau, “Các trang mạng đó đã bị tin tặc rồi, tôi chưa nói chuyện với ai nhưng biết chắc như vậy, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên đâu, trang mạng chính thức của Sony Music thì không bao giờ đưa tin kiểu này.”

Dường như trang mạng Twiter của ca sĩ khét tiếng Bob Dylan cũng bị tin tặc vì xuất hiện tin nhắn trên đó là “xin chúc Britney Spears nghìn thu yên nghỉ nhé.” Mirror Online cũng nhanh nhẩu không kém, đưa tin nữ ca sĩ hàng đầu Anh Quốc đã không còn, nhưng cẩn thận chua thêm câu cuối là “tin mới nhất cho hay đây chỉ là tin đùa cho vui mà thôi.”



N. Carolina: Nhiều vụ nổ súng trong lễ Giáng Sinh

Hai vụ nổ súng xảy ra trong đêm trước Giáng Sinh ở North Carolina khiến bốn người chết trong một ngôi nhà và bảy người khác bị thương cũng do súng tại một party gia đình khác, trong vụ tàn sát thứ nhì. Tên tuổi các nạn nhân tử thương trong đêm cuối tuần là bà Tammy Lynette Pearce, 54 tuổi, Paul Shane Pearce, 28 tuổi, Selby Gene Outland, 47 tuổi và Dominique Nicole Privette, 23 tuổi, theo lời đại diện sở Cảnh sát Quân hạt Wilson cho hay.

Người ta chưa rõ mối liên hệ giữa những nạn nhân này như thế nào với nhau. Các gia đình hàng xóm rất ngạc nhiên và cho hay họ không ngờ vụ tàn sát lớn lao như thế lại xảy ra trong khu phố vốn khá yên ổn về an ninh của họ. Một người hàng xóm cho báo chí biết, “Mẹ của tôi biết một trong số các nạn nhân, bà rất xúc động.”

Còn tại khu vực Moose Lodge ở quận hạt Madison có một buổi tiệc tư nhân với gần 300 người tham gia thì có hai tay súng mang mặt nạ đã xông vào nổ súng làm 7 người tham dự party bị trúng đạn bị thương, sau đó chúng đã thoát thân.



Obama không chịu thua Trump

Tổng Thống Obama Barack mới đây tuyên bố ông sẽ thu được đa số phiếu nếu được tranh cử lần nữa. Trong một cuộc phỏng vấn với người từng là cố vấn cho ông là David Axelrod, ông Obama nói, “Tôi tin là nếu tôi được phép ra tranh cử lần thứ ba, tôi sẽ quy tụ được đông đảo quần chúng Mỹ ủng hộ tôi cho mà xem.”

Ông Obama nhận định như sau, “Tôi dám nói như thế là vì khi tiếp xúc rộng rãi với nhiều người trên khắp nước Mỹ, thậm chí những người bất đồng với tôi cũng nói Hoa Kỳ đã đi đúng hướng, nhưng nếu tôi ra tranh cử một lần nữa thì bà Michelle Obama sẽ đâm đơn ly dị tôi mất.”

Nói về chủ đề “Hope and Change” của cuộc vận động vào năm 2008, ông Obama cho hay, “Mọi chuyện đã thay đổi, nước Mỹ đa dạng hơn, sáng tạo hơn và bao dung hơn.” Ngoài ra ông Obama cũng cho là lãnh đạo của Dân Chủ về sau phải biết tập trung vào thành phần những người trẻ để huấn luyện họ thành đội ngũ kế thừa sau này.



Cắt cổ chó dữ, anh Mỹ bị còng tay

Một thanh niên ở Riverside, Nam California đã bị cảnh sát câu lưu vì đã giết chết một con chó pit bull hung dữ của người hàng xóm, vì nó xâm nhập và cắn chết một con chó nhỏ lông xù tên Spooky của ông. Rudy Jesus Barajas, 30 tuổi, bị bắt vì can tội “tàn ác với súc vật.”

Chủ nhân của con chó pit bull đã thả con chó của bà gần ngôi nhà ở số 4900 đường Hollyhock Lane vào khoảng 9 giờ 45 phút sáng. Sau đó bà trông thấy con chó pit bull cắn cổ con chó lông xù và giữ luôn trong miệng không chịu buông ra.

Thấy thế, Barajas, chủ nhân của con chó nhỏ, và hai người hàng xóm nữa, đã tìm cách giải thoát con chó của anh ra khỏi miệng của con pit bull, tên là Devo. Sau đó Barajas lôi Devo sềnh sệt vào nhà của anh và cắt cổ nó.

Devo vùng vẫy, tuôn chạy ra được quay trở về nhà và gục ngã trong tay chủ. Người này liền mang nó đến trạm thú y cấp cứu nhưng con vật đã tắt thở trên đường. Được biết Devo đã chống cự dữ dội và còn tìm cách cắn tay Barajos nhưng vẫn bị hạ thủ.



Trung Quốc mở cửa đón đầu tư ngoại quốc

Một năm sau khi bị mất ngôi vị là quốc gia số một toàn cầu về đầu tư ngoại quốc, hiện nay Bắc Kinh đang ráo riết mở cửa mời gọi các nhà đầu tư quốc tế, nhưng với chính phủ Trump sắp nhậm chức, nhiều nhà phân tách cho là biện pháp này của chính phủ Trung Quốc quá ít và quá trễ. Ủy Ban Đầu Tư và Cải Cách của Trung Quốc loan báo đã gỡ bỏ 1/3 các phạm trù cấm và con số luật lệ về đầu tư ngoại quốc từ 93 đã giảm còn 62.

Các lãnh vực lần đầu tiên mở cửa đón nhận đầu tư là chuyên chở khách hàng, thiết bị hỏa xa, bình điện xe hơi và khai thác mỏ lithium. Nhưng các chuyên gia cho là các nhà đầu tư ngoại quốc vẫn chưa yên tâm vì độ mở cửa vẫn còn “quá hẹp,” hay Bắc Kinh vẫn còn yêu cầu một số ngành phải hợp tác đầu tư với đối tác Trung Quốc, theo lời ông Scott Kennedy, một chuyên gia Mỹ ở Washington D.C. nhận định. Vì thế kết quả sẽ không như Bắc Kinh mong chờ, là hiện có quá ít công ty ngoại quốc chịu bỏ tiền vào thị trường Trung Quốc, như trong quá khứ.



Bạn của tổng thống Nam Hàn ngỏ lời xin lỗi

Người phụ nữ đang bị giam cầm, là bạn thân của nữ Tổng Thống Park Geun-hye, đã ngỏ lời xin lỗi trước một Ủy Ban đặc biệt của Quốc Hội Nam Hàn hôm thứ Hai. Bà Choi Soon-sil tuy vậy vẫn bác bỏ những tố cáo quan trọng nhất nhắm vào bà, kể cả chuyện bà ỷ có quen biết thân tình với tổng thống để ép các đại công ty phải đóng góp tiền vào các quỹ do bà kiểm soát.

Dân Biểu đối lập Sohn Hye-won, từng có đi thăm viếng bà Choi trong tù, cho hay bà Choi ngỏ ý xin lỗi người dân Nam Hàn, nhưng bà chỉ xin lỗi đã “không cẩn thận” trong mối giao tình với bà Park, chứ bà nhất định không nhận đã dùng ảnh hưởng của bà Park nhằm ép các đại công ty phải góp đến $64 triệu Mỹ kim vào các quỹ do bà làm chủ tịch. Ngày 9 tháng 12, Quốc Hội Nam Hàn đã bỏ phiếu chuẩn thuận chuyện luận tội bà Tổng Thống Park và Tòa Hiến Định Nam Hàn có 180 ngày để ra quyết định sau cùng đối với bà Park.