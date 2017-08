Tác nghiệp trên tàu ngầm, nữ nhà báo Thụy Điển bị ném xác xuống biển

Nhà chức trách vớt được một thi thể phụ nữ trong trình trạng mất đầu, tay và chân trên biển Đan Mạch, gần nơi nữ ký giả mất tích.

Nhà báo Thụy Điển Kim Wall, 30 tuổi, đến Đan Mạch và mất tích sau khi lên chiếc tàu ngầm tự chế của ông Peter Madsen hôm 10/8, theo News.

Hình ảnh cuối cùng của Kim Wall khi cô ở trên tàu ngầm UC3 Nautilus do ông Peter Madsen sáng chế.

Tối 21/8, giới chức Đan Mạch vớt được xác một phụ nữ trong tình trạng mất đầu và tứ chi gần nơi Wall mất tích. Do bị ngâm nước trong thời gian dài nên việc xác định danh tính thi thể này có thể kéo dài thêm vài ngày. “Sẽ là quá sớm để kết luận đó là thi thể của Kim Wall. Chúng tôi chưa rõ có phải cô ấy hay không”, đại diện cơ quan điều tra cho biết.

Hôm 11/8, tàu ngầm UC3 Nautilus dài 8m do ông Madsen sáng chế bị đắm trong quá trình thử nghiệm. Ông này được người dân giải cứu, còn chiếc tàu được trục vớt từ độ sâu gần 7m dưới mực nước biển ở vịnh Koge, phía nam cảng Copenhagen. Ban đầu, ông Madsen khai đã đưa Wall lên bờ từ tối hôm 10/8. Tuy nhiên, nhà sáng chế Đan Mạch hiện thay đổi khẩu cung, cho biết nữ nhà báo chết trên tàu do tai nạn, sau đó bị ông vứt xác xuống biển. Madsen đang bị giam giữ và đối mặt với tội danh ngộ sát.

Nhà báo Kim Wall (phải). Nhà sáng chế tàu ngầm Peter Madsen (trái).

Theo New York Times, Kim Wall từng tốt nghiệp đại học Columbia ở New York, cô là nhà báo tự do từng viết bài cho nhiều ấn phẩm quốc tế. Cô đến Đan Mạch lần này cũng nhằm mục đích tác nghiệp.

Peter Madsen, 46 tuổi, là nhà sáng chế tàu ngầm và tên lửa không gian. Ông này đang nuôi tham vọng trở thành nhà du hành không chuyên đầu tiên lên vũ trụ bằng tên lửa tự chế. Một người chuyên viết tiểu sử cho biết Madsen là người tràn đầy đam mê nhưng có tính khí nóng nảy, dễ gây mâu thuẫn với mọi người.

