Tài liệu mật của NSA: Nga từng tìm cách xâm nhập hệ thống bầu cử Mỹ

Hình tự chụp của cô Reality Leigh WinnerHOA THỊNH ĐỐN – Tin nóng nhất từ thủ đô nước Mỹ trong ngày thứ Hai là tin liên quan đến một tài liệu mật của Cơ Quan An Ninh Quốc Gia (NSA) bị một nhân viên tiết lộ ra ngoài, và trong tài liệu mật gồm một bản phúc trình này, NSA cho biết các tin tặc liên quan đến tình báo quân đội Nga đã tìm cách đột nhập vào những hệ thống bỏ phiếu tại Hoa Kỳ, trước ngày bầu cử năm 2016.Tài liệu này cho biết cơ quan tình báo quân đội Nga đã mở một cuộc tấn công nhắm vào ít nhất một công ty cung cấp nhu liệu điện toán cho hệ thống bầu cử. Các tin tặc làm việc cho Nga cũng gởi hàng trăm thư email đến các viên chức bầu cử ở các cấp địa phương, nhằm mục đích đột nhập máy của họ và tiến sâu vào mạng lưới điện toán bầu cử trên toàn nước Mỹ.Tài liệu của NSA đã được cung cấp cho báo mạng The Intercept, và đây là cơ sở truyền thông đầu tiên loan tin này trong ngày thứ Hai. Người cung cấp tài liệu là một nữ nhân viên làm việc cho NSA. Cô ta đang bị Bộ Tư Pháp điều tra và đã bị truy tố tội cung cấp tài liệu cho giới truyền thông.Sau khi xem xét tài liệu này, báo The Intercept cho biết các tin tặc Nga “có thể đã đột nhập rất sâu vào trong hệ thống bầu cử của nước Mỹ, sâu hơn nhiều so với dự đoán trước đây.”Trước thắc mắc của The Intercept, một viên chức Hoa Kỳ giấu tên đã tìm cách hạ thấp tầm quan trọng của sự việc Nga can thiệp vào nội bộ bầu cử Mỹ, khi viên chức nói rằng người ta không nên vội đưa ra quá nhiều kết luận từ những cuộc phân tích của NSA về tầm hoạt động của gián điệp Nga tại Hoa Kỳ.Trong khi đó, các chuyên gia về ngành an ninh điện toán lại nhìn thấy sự việc khác hơn. Một trong những người này là ông Bob Deitz, người từng làm việc cho cả hai cơ quan NSA và CIA dưới thời tổng thống Bill Clinton và tổng thống George W. Bush.Sau khi đọc được tài liệu, ông Bob Deitz nói với The Intercept, “Vụ này lớn lắm chứ không phải vừa đâu. Chúng ta rất may mắn là cuộc bầu cử tổng thống được thiết kế tại từng địa phương, không phải trên hệ thống toàn quốc, nên tin tặc khó có thể phá hoại lớn hơn.”Bà Claire Finkelstein, một giáo sư chuyên về an ninh quốc gia và đang dạy tại trường luật University of Pennsylvania Law School, nói rằng tài liệu cho thấy đây là dấu hiệu rõ ràng nhất so với những thông tin từng có trước đây, cho thấy tin tặc Nga đã thật sự tấn công cuộc bầu cử ở Mỹ.Bà Claire Finkelstein cho biết, “Chúng ta thường nghĩ rằng trong trường hợp như thế này thì chỉ có tin tặc từ Trung Quốc và Bắc Hàn mới làm vậy. Trong một xã hội tân tiến về kỹ thuật cao cấp và dễ là mục tiêu như của chúng ta, không có lý do gì mà người Nga không làm như thế.Bản tường trình của NSA đề ngày 5 tháng Năm, 2017. Trước khi có tài liệu mật này được tiết lộ, người ta nghĩ rằng chính phủ Nga đã tìm cách can dự vào cuộc bầu cử Mỹ qua những hoạt động bí mật. Nay, tài liệu cho thấy hoạt động của chính phủ Nga và Tổng Thống Vladimir Putin đã lộ liễu hơn nhiều.Người tiết lộ tập phúc trình của NSA với báo mạng The Intercept là cô Reality Leigh Winner, 25 tuổi. Ông Julian Assange, người sáng lập trang Wikileaks và là kẻ thù của chính phủ Mỹ trong mấy năm qua vì tội tiết lộ những tài liệu của chính phủ, đã lên tiếng bênh vực cô Winner. Ông nói rằng cô đang bị truy tố chỉ vì muốn cho mọi người cùng biết.Cô Winner sống tại thành phố Augusta, Georgia, đã bị bắt từ ngày thứ Bảy vừa qua.