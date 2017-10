Tai nạn liên hoàn, tài xế cùng phụ xe mắc kẹt kêu cứu

Chiều 26/10, Công an quận Bình Tân, TP.Sài Gòn cho biết, vừa hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô làm tài xế cùng phụ xe tải kẹt cứng trong cabin.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường. Ảnh: C.T

Theo Công an quận Bình Tân, khoảng 14h45 cùng ngày, khi dòng xe đang lưu thông bình thường trên quốc lộ 1 hướng từ An Sương về An Lạc, tại đoạn cách cầu vượt Hương Lộ 2, quận Bình Tân khoảng 300m, bất ngờ chiếc xe tải mang BKS 51C-249.21 chạy với tốc độ cao lao đến, đâm thẳng vào đuôi xe tải mang BKS 71T-8413 chạy cùng chiều. Cú tông mạnh khiến phương tiện này lao đến tông tiếp vào đuôi một xe bồn phía trước.

Vụ va chạm liên hoàn làm cabin xe tải mang BKS 51C-249.21 biến dạng, tài xế và phụ xe kẹt trong cabin. Hai phương tiện còn lại cũng bị hư hỏng. Để giải cứu tài xế và phụ xe tải ra ngoài, người dân phải cho kéo, di dời các phương tiện tách rời nhau ra rồi phá cabin. May mắn, tài xế và phụ xe chỉ bị chấn thương phần mềm.

Giao thông ùn ứ kéo dài. Ảnh: C.T

Lực lượng chức năng đã có mặt và lấy lời khai các nhân chứng, làm rõ vụ việc, đồng thời điều tiết giao thông qua khu vực.

Sau khi thương lượng, chiếc xe bồn đã rời đi. Riêng hai phương tiện còn lại sau hơn 1 giờ vẫn chưa được giải quyết, di dời khỏi hiện trường khiến giao thông trên quốc lộ 1 ùn ứ kéo dài nhiều km.

