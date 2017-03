Tai nạn, tai nạn và tai nạn...

Xe chở phế liệu sắt, thép bị lật nghiêng ở Hà Tĩnh chiều Chủ Nhật. (Zing)Đường xá ở Việt Nam vẫn là nơi rất nguy hiểm, một phần vì nhiều xe, một phần vì tài xế không tôn trọng luật, không nhường xe. Mỗi khi ra đường thì ai cũng có thể thành nạn nhân, về đến nhà mới an toàn. Trong các tai nạn mới nhất, có một nữ du khách ngoại quốc bị thiệt mạng, một xe đò lấn đường xong lao thẳng vào nhà dân. Thêm vào đó, người lái xe còn bị ném đá bể kiếng xe, như các bản tin dưới đây.Tin của báo Zing cho biết một chiếc môtô hai bánh do hai du khách nước ngoài điều khiển đã bị đâm bởi một chiếc xe vận tải chạy ngược chiều. Hậu quả khiến một người chết tại chỗ, một người bị thương nặng.Tai nạn xảy ra lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật 26/3, tại quốc lộ 6, đoạn qua địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu.Xe Thành Bưởi lao vào nhà nằm bên đường trong tai nạn làm chết hai người tại huyện Di Linh chiều Chủ Nhật. (Zing)Thời điểm trên, cặp nam nữ du khách chưa được biết tên tuổi đã lái xe môtô 3 bánh di chuyển trên quốc lộ 6. Khi đến địa phận xã Đồng Bảng, vì muốn vượt lên trước xe hơi chạy cùng chiều, nên du khách đã đâm vào một xe tải chạy chiều ngược lại. Tai nạn làm nữ du khách thiệt mạng, người đàn ông được đưa vào bệnh viên cấp cứu.Cũng vì xe lấn đường, hai người thiệt mạng trong tai nạn tại huyện Di Linh, xảy ra chiều Chủ Nhật, giữa xe đò của hãng Thành Bưởi và hãng Phương Trang. Nguyên nhân gây tai nạn là do tài xế xe Thành Bưởi chạy lấn đường. Tai nạn xảy ra khoảng 3 giờ chiều trên quốc lộ 20 đoạn qua huyện Di Linh.Thời điểm trên, xe đò hay xe khách thuộc nhà xe Thành Bưởi do tài xế Nguyễn Long Hưng, 58 tuổi, ngụ Bảo Lộc, chở theo 37 người chạy hướng Đà Lạt đi Sài Gòn.Khi đến địa điểm trên, xe Thành Bưởi lấn làn nên tông vào hông xe khách Phương Trang do tài xế Nguyễn Đức Hiển, 47 tuổi, ngụ Đồng Nai, chở theo 10 người lưu thông ngược lại.Sau khi va chạm với xe Phương Trang, chiếc xe khách Thành Bưởi tiếp tục lao qua bên trái đường đâm vào nhà dân rồi dừng lại.Tai nạn khiến em K'Juoe, 14 tuổi, ngụ xã Đinh Hòa Trang, và cô Đặng Thị Hồng Dung, 29 tuổi tuổi, quê Đồng Tháp bị thiệt mạng. Cả hai đều ngồi trên xe Thành Bưởi. Ba người khác bị thương nặng.Theo nhân chứng, xe khách Thành Bưởi đổ dốc với tốc độ nhanh đã đâm vào xe Phương Trang đi ngược chiều. Hàng chục hành khách trên hai xe la hét, hoảng loạn.Nguyễn Văn Hoàng, hành khách xe Phương Trang chạy từ Sài Gòn lên Đà Lạt, cho biết anh đang ngủ thì nghe có người la sắp xảy ra tai nạn. Lúc này anh mở mắt thì thấy xe Thành Bưởi lao đi rất nhanh rồi đâm vào hông bên trái xe Phương Trang khiến toàn bộ kính bị vỡ nát."Thời điểm xảy ra tai nạn, các hành khách trên xe chỉ biết giữ chặt vào ghế cầu nguyện. May mắn, sau va chạm tài xế đã thắng xe kịp chứ không biết chuyện gì sẽ xảy ra," anh Hoàng nói với báo Zing.Một tai nạn khách xảy ra chiều Chủ Nhật tại ngã tư giao cắt giữa quốc lộ 1A và tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh thuộc địa phận xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên.Vào thời điểm trên, chiếc xe vận tải mang bảng số Quảng Ninh kéo theo rơmooc chở phế liệu sắt, thép đang lưu thông trên quốc lộ 1A. Khi đến vòng xuyến ngã tư nói trên, vì quẹo gấp, tài xế lạc tay lái khiến chiếc xe lật nhào giữa quốc lộ.Tai nạn khiến số phế liệu sắt, thép trên thùng rơi ra mặt đường. May mắn tài xế chỉ bị thương nhẹ, không có ai chết.Tại hiện trường, chiếc xe bị lật ngang, phần đầu xe móp méo, kính chắn gió vỡ vụn đầy đường. Nhiều thanh sắt thép đã được ép khuôn từ thùng xe rơi xuống nằm lăn lóc trên quốc lộ gây khó khăn cho người đi đường.Tai nạn xảy ra trên Quốc Lộ 1 tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị vào khoảng 5 giờ chiều thứ Hai. Nguyễn Đức Lợi, 20 tuổi, trú tại thị trấn Gio Linh, lái xe máy va chạm với xe máy mang do Nguyễn Văn Tường, 21 tuổi, trú tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến hai thanh niên này ngã xuống đường, tử vong. Hai xe máy bị hư hỏng nặng. Công an chưa rõ nguyên nhân khiến hai xe tông nhau.Lái xe chở vợ con trên xa lộ Hà Nội - Thái Nguyên, tài xế bị ném gạch xuyên kính phía trước. Viên gạch nằm gọn trên ghế xe. Vụ ném đá này xảy ra đêm Chủ Nhật. Anh Trần Ngọc cho biết qua mạng xã hội rằng anh bị ném đá tại khu vực gần giao điểm Yên Bình - Phổ Yên chừng 300 mét.“Khi đó vợ con tôi ngồi trên đầu ghế phụ cạnh lái, rất may nửa viên gạch không trúng người. Nếu trúng người không biết điều gì xảy ra vì viên gạch rơi rất mạnh gây ra tiếng nổ lớn,” anh Ngọc chia sẻ.