Tai nạn tàu chiến không ảnh hưởng chiến dịch của Hoa Kỳ trên biển Đông

Tướng Terrence OShaughnessy. (Getty Images)



MALAYSIA - Chỉ huy lực lượng Không quân Hoa Kỳ Thái Bình Dương hôm thứ Sáu cho biết, các tai nạn tàu chiến gần đây tại Châu Á Thái Bình Dương sẽ không cản trở các hoạt động tự do hàng hải của Hoa Kỳ, trong vùng biển Đông nhiều tranh chấp. Tướng Terrence OShaughnessy, đang thăm Malaysia và một số nước trong khu vực, nói rằng vụ va chạm của khu trục hạm John S. McCain sẽ không ảnh hưởng năng lực phòng vệ mà Hoa Kỳ đem tới cho khu vực.



Trong cuộc họp báo tại thủ đô Kuala Lumpur, Tướng OShaughnessy nói, các chiến dịch tại biển Đông sẽ không bị trì hoãn, và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục di chuyển trên biển và trên không, ở bất cứ nơi nào luật quốc tế cho phép.

Khu trục hạm USS John S. McCain trong tuần này đã va chạm với 1 tàu hàng và bị hư hại nặng. Đây là tai nạn thứ 4 của hạm đội Hoa Kỳ Thái Bình Dương trong năm nay, khiến Hải quân phải ngừng hoạt động các chiến hạm trong 24 giờ, để kiểm tra lại toàn bộ hạm đội. Những tai nạn này từng gây lo ngại rằng sức mạnh và ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ bị suy giảm.



Hồi đầu tháng này, khu trục hạm McCain từng tiến vào phạm vi 12 hải lý của 1 đảo nhân tạo được Trung Quốc xây dựng trên biển Đông, trong một chiến dịch tự do hàng hải, nhằm chống lại ý định kiểm soát vùng biển này của Trung Quốc.



Chính quyền Bắc Kinh lâu nay vẫn rất khó chịu khi Hoa Kỳ thực hiện các chuyến đi tự do hàng hải gần các đảo do nước này kiểm soát. Bắc Kinh đã xây dựng nhiều đảo nhân tạo trên biển Đông và đặt các căn cứ không quân cùng hệ thống hỏa tiễn tại đây, nhằm tăng cường hiện diện quân sự.