Tại sao "The Birth of a Nation" không được đề cử giải Oscar?

Các tài tử, đạo diễn và những người thực hiện phim "The Birth of a Nation".



Phim "The Birth of a Nation" kể về cuộc nổi dậy của người nô lệ da đen năm 1831. Phim từng chiến thắng hai giải quan trọng nhất là "Phim Hay Nhất" và "Nam Tài Tử Xuất Sắc Nhất" do ban giám khảo lẫn khán giả bình chọn tại Festival Sundance đầu năm 2016. Phim được Fox Searchlight Pictures mua phát hành toàn cầu với mức giá kỷ lục $17.5 triệu Mỹ kim. Nhưng phim không đề cử bất cứ giải nào cho Oscar, như luật ngầm bất thành văn từ những người bỏ phiếu. Nguyên do của sự phớt lờ này là vì vụ bê bối tình dục của nam tài tử Nate Parker sẽ bị khơi lại.



Khi còn là sinh viên, Nate Parker và một sinh viên khác bị buộc tội hiếp dâm một nữ sinh viên. Sau đó, Nate Parker được xử trắng án vì nạn nhân có tiền sử bệnh mộng du và thần kinh, nhưng người bạn là Jean McGianni, đồng biên kịch phim"The Birth of a Nation,” bị kết án. Sự việc xảy ra từ năm 1999, nhưng nay được anh trai nạn nhân khơi lại, vì sau đó nạn nhân tự tử vì trầm uất. Nate Parker không đưa ra lời xin lỗi nào, nói rằng "không muốn nhắc tới quá khứ, chỉ muốn tập trung vào hiện tại và cuốn phim."



Hậu quả là cả cuốn phim lẫn Nate Parker bị tẩy chay hoàn toàn, phim không thành công tại phòng vé và không nhận được bất cứ đề cử giải Oscar nào, cũng như các đề cử của các giải thưởng trước đó.