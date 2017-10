Tài tử điển trai Nam Hàn bị tử nạn

Kim Joo Hyuk và bạn gái Lee Yoo YoungHÁN THÀNH – Trong ngày thứ Hai, báo chí Nam Hàn đã xôn xao trước cái chết của một tài tử đang nổi tiếng và cũng khá kỳ cựu.Anh Kim Joo Hyuk đã thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi kinh hoàng tại khu phố Samseong-dong ở thủ đô Hán Thành (Seoul). Tài tử này đã nổi tiếng qua phim Reply 1988. mới tuần trước anh đã thắng giải Nam Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất tại giải điện ảnh được tổ chức lần đầu tiên tại Nam Hàn. Giờ đây anh đã quá cố, hưởng dương 45 tuổi.Các đài truyền hình ở xứ Hàn đang đồng loạt loan tin về cái chết Kim Joo Hyuk xảy ra chiều ngày thứ Hai.Kim Joo Hyuk đã lái một chiếc Mercedes-Benz SUV và cọ quẹt với một chiếc khác chạy trước mặt. Sự va chạm đã khiến xe của Kim bị lật ngửa và rơi vào một khu nhà chung cơ. Chiếc xe đã bốc cháy ngay sau đó.Các nhân viên cứu thương đã không thể cứu tài tử này tại nơi xảy ra tai nạn. Tại bệnh viện Konkuk University Hospital, Kim Joo Hyuk trút hơi thở cuối cùng vào lúc 6:30 chiều.Nghe tin này, hàng ngàn người hâm mộ đã bàng hoàng và không ngớt gửi lời tiếc thương, chia buồn trên các mạng xã hội.Điều họ quan tâm là tình trạng sức khỏe và tinh thần của nữ tài tử Lee Yoo Young, 28 tuổi, bạn gái của Kim. Hai diễn viên đã cặp bồ với nhau sau khi đóng chung phim Yourself and Yours của đạo diễn Hong Sang Soo.Vào ngày thứ Sáu, 27/10, Kim Joo Hyuk đã xuất hiện trong buổi phát giải Seoul Award và nhận giải thưởng Nam Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất.Kim Joo Hyuk sinh năm 1972, từng gây sốt với các vai diễn trong Reply 1988, Người Tình Praha.