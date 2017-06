Tài tử George Clooney bán nhãn hiệu rượu tequila

Tài tử George Clooney và vợ.LONDON – Tài tử George Clooney có thể kiếm được tới $233 triệu Mỹ kim, sau khi bán lại nhãn hiệu rượu Casamigos, mà ông là 1 trong những người đồng sáng lập, với giá $1 tỷ Mỹ kim. Mới đây hãng rượu Anh Diageo PLC xác nhận sẽ trả cho Clooney và hai nhà sáng lập hãng rượu tequila Casamigos $700 triệu Mỹ kim. Diageo cũng sẽ trả thêm $300 triệu Mỹ kim nếu Casamigos tiếp tục ăn nên làm ra trong 10 năm tới.George Clooney, tài tử hàng đầu Hollywood, thành lập hãng rượu tequila Casamigos từ năm 2013 cùng doanh nhân Rande Gerber - chồng của người mẫu Cindy Crawford - và nhà đầu tư bất động sản Mike Meldman.Tài tử George Clooney (giữa) cùng 2 người đồng sáng lập hãng Casamigos.Theo nguồn tin của tạp chí Forbes, ba người đồng sáng lập có cổ phần ngang nhau và hoàn toàn không nhận đầu tư từ bên ngoài. Do đó, chỉ tính riêng khoản tiền được trả cho vốn đầu tư ban đầu, Clooney sẽ bỏ túi tới $233 triệu Mỹ kim.Casamigos tiếng Tây Ban Nha nghĩa là "ngôi nhà của những người bạn". Sau 4 năm, sản phẩm của Casamigos đã có mặt ở 20 quốc gia, và được giới chuyên môn cũng như khách hàng đánh giá cao.George Clooney, 56 tuổi, là diễn viên, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất hàng đầu Hollywood. Ông từng đoạt 3 giải Quả cầu vàng và 2 tượng vàng Oscar. Trong sự nghiệp của mình Clooney đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả với hàng loạt bộ phim tên tuổi như Oceans Eleven, Out of Sight, August: Osage County...Vào đầu tháng 6, Clooney và vợ là Amal, nữ luật sư nhân quyền 39 tuổi, đã đón chào 1 cặp song sinh 1 trai 1 gái, có tên là Alexander và Ella. Gia đình Clooney đang sống tại London.