Tài tử Hà Nội đánh nhau với người giữ xe ở Sài Gòn

Phạm Anh Tuấn ngoài đời, mặc áo ba lỗ trắng, có hình xăm tay phải, đang được can ngăn trong vụ đánh nhau đêm Chủ Nhật.Trong một vụ ẩu đả gây náo loạn tại phố Tây, nơi có nhiều du khách ngoại quốc lai vãng, hai nhóm người đã dùng ghế, chai bia ném, đánh nhau rất hung hăng, không ai dám chạy vào can ngăn. Vụ đánh nhau xảy ra vào đêm Chủ Nhật, và hai tài tử đã dính líu vào vụ này.Phạm Anh Tuấn trong phimSáng thứ Hai, một đoạn clip dài gần một phút xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên trên đường Bùi Viện, quận 1. Nhân vật xuất hiện trong clip là diễn viên Phạm Anh Tuấn và Phan Thanh Duy.Công an phường Phạm Ngũ Lão ở quận 1 cho biết họ đang điều tra vụ đánh nhau tại số nhà 107 Bùi Viện.Ông Vũ Trường Vân, 51 tuổi, chủ nhà 107 Bùi Viện, cho biết nguyên nhân việc đánh nhau là do mâu thuẫn giữa một nhóm người giữ xe tự phát và một nhóm khách trong quán.Vào khoảng 9 giờ tối, khi nhóm thanh niên vào quán hỏi còn giữ xe không thì được nhân viên báo hết chỗ và khuyên đi gửi nơi khác.Tuy nhiên, nhóm khách này lớn tiếng, “Bây giờ tao vào quán này, mày có giữ xe không?”Hai bên xảy ra lời qua tiếng lại dẫn đến đánh nhau.Ông Vân nói với đài VTV, “Lúc đó, hai bên dùng ghế, chai bia ném, đánh nhau dữ lắm. Không ai dám chạy vào can ngăn. Còn khách đang ăn uống tại quán thì cuống cuồng tháo chạy. May mắn không xảy ra án mạng.”Theo ông Vân, có người thấy khách vào quán đạp nhân viên giữ xe nên ba nhân viên khác lao vào đánh lại.Ông Vân xác nhận, người khách có liên quan việc đánh nhau gây náo loạn trong video là một diễn viên nổi tiếng.Diễn viên là Phạm Anh Tuấn. Tài tử này nhìn nhận anh ta đúng là người bị thâu hình trong clip quay cảnh đánh nhau giữa anh và bạn, cũng là diễn viên mang tên Phan Thanh Duy. Tuy nhiên Tuấn phủ nhận mình là kẻ gây sự và ăn nói hằn học.Tuấn kể, "Ban đầu tôi đến hỏi chỗ gửi xe nhưng người giữ xe ăn nói khó chịu, bất cần như muốn đuổi khách. Tôi hỏi nhẹ nhàng là tại sao lại ăn nói như thế thì họ chửi. Bạn tôi không chịu được thái độ đó nên đã lớn tiếng chửi lại họ.""Vậy là hai bên đánh nhau. Họ lao vào đánh bạn tôi thì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn nên cũng phải vào bảo vệ bạn. Tôi không gây sự và cũng không muốn đánh nhau," Tuấn giải thích.Vụ ẩu đả khiến Phan Thanh Duy bị trầy xước, bị thương chân tay, phải nhập viện khám dù đó chỉ là vết thương nhẹ, ngoài da.Về phần Phạm Anh Tuấn, tài tử của phim 5S Online, đã bị rách chân vì bị một nhân viên bảo vệ đập vỏ chai vào chân. Tuấn còn bị mất điện thoại.Tuấn cho biết anh đang ở Sài Gòn tham gia phim Gạo Nếp, Gạo Tẻ.Trước đó, khi clip đánh nhau lan truyền trên mạng, một người tự nhận là chứng kiến sự việc đã khẳng định rằng rằng tài tử gốc Hà Nội là người khơi nguồn vụ ẩu đả với lời lẽ hiếu chiến."Khi diễn viên Anh Tuấn hỏi có giữ xe không, người giữ xe trả lời không thì anh này nói không giữ xe thì biến đi. Cả hai lời qua tiếng lại. Sau đó người giữ xe chuẩn bị đi về thì bị nam diễn viên bất ngờ đá vào người. Tiếp đó là cuộc ẩu đả giữa bạn của nam diễn viên và người giữ xe," một Facebooker kể lại.Tuấn là diễn viên khá quen thuộc của màn ảnh miền Bắc. Anh từng góp mặt trong nhiều phim nổi tiếng như 5S online, Trái Tim Có Nắng, Bạch Mã Hoàng Tử. Năm 2009, Phạm Anh Tuấn vượt qua nhiều vòng casting để có được vai nam chính trong phim ca nhạc Những Nụ Hôn Rực Rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.Tuy nhiên Tuấn không là diễn viên được đào tạo bài bản. Còn Phan Thanh Duy được biết tới với vai Quân trong phim hài Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé.