Tài xế bị đánh chết vì nghi là tình địch

Ông Đào tại tòa án ngày thứ Năm. (VnExpress)SÀI GÒN - Trèo vào nhà lúc rạng sáng, thấy vợ nằm ngủ cạnh người làm công, người đàn ông lớn tuổi liền cầm gậy đánh anh này cho đến chết.Ngày thứ Năm, tòa án nhân dân đã xét xử bị ông Nguyễn Đào, 60 tuổi, quê Quảng Nam về tội sát nhân.Ông Đào và bà Hoa, 47 tuổi, đã có bốn con gái, ngụ tại đường Phan Sào Nam, quận Tân Bình. Họ sống bằng nghề buôn bán vải sợi phế liệu.Cuối năm 2016, vì vợ chồng thường xảy ra cãi nhau, nên bà Hoa thuê căn nhà ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, làm kho chứa hàng và đưa các con về đó sống.Thời gian này bà Hoa thuê anh Chu, 39 tuổi, làm tài xế chở hàng. Bà cũng cho anh này ngủ lại để tiện vận chuyển hàng hóa. Thế nhưng vì nghi ngờ vợ có tình cảm với người làm công này, ông Đào thường tới để gây sự cãi nhau.Vào đêm 21 tháng Hai, ông Đào đến ăn cơm với vợ con thì thấy anh Chu đang bốc xếp hàng hóa nên nổi cơn ghen. Ông đòi được đến đây ở chung với gia đình nhưng bà Hoa không đồng ý. Lúc xảy ra cãi vã, bà Hoa gọi công an phường đến can thiệp, yêu cầu chồng ra khỏi nhà.Rạng sáng hôm sau, ông Đào trèo cổng, đột nhập vào tầng một thì thấy vợ đang ngủ dưới sàn gần người làm công. Nghĩ hai người này đã có “gì đó” với nhau, ông tức giận và chạy xuống nhà tìm dao nhưng không thấy nên vớ một khúc cây đập vào đầu anh Chu. Bà Hoa tỉnh dậy cũng bị ông Đào đập một gậy vào mặt.Nghe tiếng kêu cứu, các con ông Đào ngủ phòng kế bên chạy qua can ngăn và báo công an. Ông tiếp tục đập thêm một nhát vào đầu nạn nhân khiến anh này gục tại chỗ.Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng anh Chu không qua khỏi, chết tại bệnh viện, còn bà Hoa thì bị thương nhẹ.Tại tòa, ông Đào nói rằng ông đã nhiều lần phát giác vợ có quan hệ bất chính với người khác nhưng vì các con ông không làm lớn chuyện. Hôm xảy ra xự việc, ông trèo tường vào xem các con ngủ thế nào, thấy vợ nằm ôm người làm công nên ông không kìm chế được.Vẻ bức xúc, bà Hoa phủ nhận lời khai của Đào. Bà cho biết, vì chồng hay ghen vô cớ, đánh đập, nên bà chuyển ra ngoài thuê nhà sống cùng các con. Tối hôm đó vì phải làm quá mệt nên bà ngủ luôn dưới sàn, cách chỗ anh Chu nằm khoảng một mét.Bà cũng cho rằng, từ ngày chồng bị tai biến mạch não hơn 10 năm trước, bà một mình lo làm ăn nuôi các con. Dù từng bị ông Đào đánh nhưng vì thương chồng nên bà đã không báo công an biết trước đó.Được mời đến tòa, con gái của ông Đào cho biết tài xế Chu thường ngủ lại nhà nhưng không có chuyện mẹ có quan hệ tình cảm với anh này.Sau khi nghị án, hội đồng xét xử muốn các luật sư và biện lý hãy bổ túc thêm hồ sơ một số chi tiết, và vụ án sẽ được tiếp tục sau khi hồ sơ có thêm tình tiết.