Tài xế bỏ xe taxi, tạo dấu hiệu án mạng để bỏ trốn... vợ con

Lê Hồng QuânHÀ NỘI - Chán quá, bỏ nhà đi xa cho xong đời. Một anh tài xế lái xe taxi đã bỏ gia đình ở miền bắc để trốn vào nam, nhưng rồi cũng bị tìm ra mặc dù anh có tạo dựng một hiện trượng như có án mạng, để người ta tưởng anh đã bị bắt giết và mất tích luôn.Một bản tin của báo Người Đưa Tin hôm thứ Ba cho biết công an đang đưa anh Lê Hồng Quân, 31 tuổi, từ Hà Nội ra tỉnh Ninh Bình để bị truy tố. Anh ta sống tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nhưng bị đến Ninh Bình vì tội tạo hiện trường giả ở tỉnh đó, nên bị đưa về nơi ấy để công an có thể hoàn thành công tác điều tra.Một tuần trước đó, vào ngày 14 tháng 11, công an được người dân báo tin về một chiếc xe hiệu Innova, của hãng taxi Mai Linh Đông Đô bị bỏ lại bên đường, cửa xe khóa, tại khu vực thôn Mưỡu Giáp, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình.Trong cuộc điều tra, công an được biết chiếc xe này do anh Lê Hồng Quân điều khiển. Một ngày trước đó, hôm 13 tháng 11, Quân chở khách từ Hà Nội về Ninh Bình.Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tìm thấy trên xe taxi có nhiều vết máu, cùng một chiếc kính râm bị bể nát. Lúc đó công an nghi ngờ đây là một vụ giết người, cướp tài sản.Hình ảnh lấy từ camera của người dân gần hiện trường ghi lại cho thấy có một người đi bộ, mặc quần áo màu tối, đeo khẩu trang, đi bộ gần khu vực hiện trường. Người này giống hình dáng lái xe taxi Lê Hồng Quân. Từ đó, cảnh sát xác định đây không phải là vụ giết người, cướp tài sản nên chuyển hướng điều tra.Sau nhiều ngày tìm kiếm, công an phát hiện Lê Hồng Quân xuất hiện ở Cần Thơ. Khi công an từ Ninh Bình đến Cần Thơ thì Quân đã di chuyển sang tỉnh Bình Dương. Đến trưa thứ Hai, 20 tháng 11, họ tìm được Quân ở xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.Qua lời khai của Quân, công an cho biết tài xế taxi này nói rằng anh đã "chán gia đình" và muốn "tìm cuộc sống mới" nên ngày 13 tháng 11, anh lái taxi về Ninh Bình. Sau đó, Quân tự dùng dao lam rạch tay để máu rơi ra ghế lái và nhiều nơi trong xe, cố tình tạo ấn tượng có một vụ đánh nhau đổ máu ở trên xe.Quân còn bẻ kính đeo mắt, tháo sim điện thoại di động vứt trong xe nhằm tạo hiện trường giả rồi bỏ đi để gia đình không liên lạc được và gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.Khi bị đưa về Hà Nội, sức khỏe anh ta vẫn tốt nhưng tinh thần không vui vẻ. Quân có vợ và hai con (một trai, một gái). Hằng ngày anh lái taxi, còn vợ đi làm công nhân.Trước thời điểm mất tích, gia đình cũng không thấy anh Quân có dấu hiệu tâm lý bất thường và không có xích mích gì với ai. Vì vậy, việc anh ta tự bỏ đi khiến gia đình rất bất ngờ. Không lẽ muốn làm lại cuộc đời sống một mình hoặc với một cô vợ khác?