Tài xế, phụ xe tải “đột nhập” trạm thu phí lấy trộm tiền trong 15 giây

Ngày 20/10, Công an quận 2, TPSài Gòn cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Đỗ Thành Hiệp (32 tuổi, quê tỉnh An Giang, tạm trú thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Trung Quý (20 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), Nguyễn An Khương (17 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Trần Văn Trung (30 tuổi, chỗ ở không ổn định) để điều tra, xử lý hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ của CQĐT, Hiệp là tài xế xe tải nặng, còn Quý là phụ xe, cùng làm tại một doanh nghiệp vận tải vật liệu xây dựng sửa chữa cầu đường ở TPSài Gòn.

Nhiều lần chở hàng qua lại trạm thu phí cầu Phú Mỹ (đường Võ Chí Công, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2), Hiệp thấy đêm khuya phương tiện ít, nhân viên thu phí hay sơ hở, nên gã tài xế này bàn với phụ xe cùng đối tượng Khương “dàn trận” để lấy trộm tiền tại trạm thu phí.

Hình ảnh camera ghi lại diễn biến tài xế xe tải và các đồng phạm dàn cảnh trộm tiền tại trạm thu phí cầu Phú Mỹ. Ảnh cắt từ clip.

Khoảng gần 2h rạng sáng ngày 15/10, đối tượng Khương chạy xe máy đi “tiền trạm” và phát hiện cabin thu phí số 15 (hướng từ cầu Phú Mỹ về quận 2), nhân viên thu phí là anh Nguyễn Hoàng Anh Tuấn khép hờ cửa đi vệ sinh nên báo cho Hiệp.

Ngay lập tức Hiệp phóng xe tải chở theo phụ xe Quý đi vào trạm thu phí giữa 2 cabin số 14 và 15. Lúc này, Khương tiếp tục chạy xe máy phía sau xe tải của Hiệp, rồi tạo tình huống giả hư xe để các tài xế dừng lại.

Khi vào làn thu phí, Hiệp cố tình cho xe vượt qua khỏi cửa thu tiền ở cabin số 14 rồi dừng lại, nhảy xuống xe chạy đến mua vé. Lúc này, chiếc xe tải đã che chắn tầm nhìn của nhân viên thu phí và tên Quý đã nhanh chóng xuống xe, đột nhập vào cabin số 15 (của nhân viên Tuấn), lấy trộm số tiền gần 10 triệu đồng.

Đến sáng cùng ngày, khi bàn giao ca trực, anh Tuấn phát hiện mất tiền, nên đã báo quản lý. Vụ việc đã được trạm thu phí trình báo Công an quận 2.

Qua trích xuất camera, cơ quan điều tra Công an quận 2 phát hiện toàn bộ diễn biến vụ việc do nhóm của Hiệp gây ra và quá trình đột nhập vào cabin thu phí để lấy trộm tiền của các đối tượng diễn ra chưa đến 15 giây.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 2 đã bắt giữ cả 3 đối tượng, thu hồi toàn bộ số tiền trả lại cho trạm thu phí.

Đối tượng Trần Văn Trung, người có 4 tiền án với gần 100 tháng tù vừa bị Công an quận 2 bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản tại khu đô thị Sa La.

Cùng thời gian này, Công an quận 2 cũng đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Trung khi y vừa thực hiện hành vi trộm xe máy tại khu đô thị Sa La, phường An Lợi Đông, quận 2.

Điều đáng nói là nghi can Trung từng có 4 tiền án về các tội cướp, trộm cắp tài sản với tổng mức án gần 100 tháng tù giam.

Theo Đăng Lê

Dân Trí

