Tài xế xe cần cẩu bị điện giật chết

KIÊN GIANG - Một vụ điện giật xảy ra trưa thứ Bảy tại xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc. Nạn nhân trên là Tú, 37 tuổi, quê Bến Tre. Tú lái xe cần cẩu và đang lấy gỗ thì bị điện giật mạnh. Điện cũng làm cho các bánh xe cẩu bị nổ.

Theo chủ xe, anh Tú làm tài xế xe cẩu mới được ba ngày. Tài xế Tú lái xe đến ấp Cây Thông Ngoài để lấy gỗ dưới ao lên bờ để chủ đất san lấp mặt bằng.

"Tú sơ ý để cần cẩu chạm vào dây điện hạ thế nên bị giật chết tại chỗ. Anh ấy không có giấy tờ tùy thân nên chúng tôi chưa liên lạc được với gia đình nạn nhân," chủ xe nói.



Nữ sinh tử nạn trong cơn mưa lớn

SÀI GÒN - Cô gái lái xe máy trong cơn mưa lớn, không may ngã xuống đường và bị xe tải từ phía sau lao tới cán chết. Tai nạn xảy ra gần 6 giờ chiều thứ Bảy trên quốc lộ 1, đoạn thuộc phường An Phú Đông, quận 12.

Cô gái điều khiển xe gắn máy theo hướng An Sương đi quận Thủ Đức. Khi vừa qua giao lộ Vườn Lài khoảng 500 mét, thuộc địa bàn phường An Phú Đông, quận 12, chiếc xe máy do cô gái điều khiển bị trượt ngã do đi vào đoạn đường đang nâng cấp sửa chữa.

Đúng lúc này, chiếc xe tải từ phía sau lao tới đã tông trúng khiến cô gái chết ngay tại chỗ. Vì trời mưa lớn, công tác giải quyết gặp nhiều khó khăn.

Kiểm tra trong ba lô của nạn nhân, công an thu thập nhiều giấy tờ tùy thân và thẻ sinh viên mang tên Hoàng Thị Vân Anh, 32 tuổi, quê Nghệ An. Đoạn đường xảy ra tai nạn đang trong quá trình sửa chữa, nâng cấp mở rộng.



Xe Bentley lắp gương rẻ tiền bị xe bồn đâm bể đầu

HÀ NỘI - Khoảng sau 10 giờ đêm thứ Sáu, một chiếc xe Bentley Continental GT Speed đi trên đường Yên Phụ, khi rẽ vào đường An Dương thì va chạm với xe bồn trộn bê tông cũng đang rẽ vào đường này.

Đầu bánh bên phải xe bồn trộn bê tông đã húc trọn vào đầu bên trái của chiếc Bentley khiến lớp vỏ nhựa quây phía cản trước Bentley vỡ, rách và bung từ phía cụm đèn xuống.

Tài xế xe bồn là một thanh niên, còn chủ nhân xe hạng sang là một doanh gia Hà Nội chuyên kinh doanh mặt hàng xa xỉ.

Chiếc xe Bentley Continental GT Speed gặp nạn lần này cũng chính là xe được chụp hình trên đường phố Hà Nội hồi tháng Ba với cặp gương xe máy rẻ tiền lắp hai bên thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.



Sập sàn lớp học, 10 em rơi từ tầng một

ĐÀ LẠT - Chiều thứ Bảy, nhóm học sinh lớp 6 trường Đống Đa đang, làm vệ sinh lớp tại tầng một thì sàn nhà bị sập. Mười em đứng giữa lớp rơi xuống tầng trệt từ độ cao hơn 3 mét cùng với bàn ghế.

Các em được thầy cô, phụ huynh đưa đến bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn, bị nhiều vết thương. Rất may thời điểm xảy ra tai nạn, phòng tin học tầng dưới không có học sinh, bằng không thì đã có người thiệt mạng.

Trường Đống Đa được xây từ 60 năm trước, nhiều nơi đã xuống cấp.



Lũ quét bắt ngờ ở Bát Xát

LÀO CAI - Vào khoảng 3 giờ sáng thứ Bảy, một trận lũ quét bất ngờ đổ về trên nhiều tuyến suối thuộc địa bàn các xã Trịnh Tường, Nậm Chạc, A Mú Sung huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, khiến một người mất tích, thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân địa phương.

Ngay sau khi lũ rút, lực lượng biên phòng và người dân cấp tốc khắc phục hậu quả lũ quét.

Đến chiều cùng ngày, các tuyến giao thông cơ bản đã được thông suốt, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích; đồng thời rà soát những hộ dân trong vùng nguy hiểm để di chuyển tới nơi an toàn.

Tại thôn Nậm Chạc, xã Nậm Chạc, lũ quét cuối trôi nhiều đồ đạc của người dân, 15 hộ bị thiệt hại, trong đó 1 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn.