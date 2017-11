Tạm giữ đối tượng đâm chết bạn nhậu trong quán karaoke

Ngày 12/11, cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Đinh Văn Dương (SN 1990, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/11, anh Đinh Cao C. (SN 1988, ngụ ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) cùng một nhóm bạn, trong đó có nam thanh niên tên Dương đến quán karaoke Sóng Nhạc thuộc khu phố Phú Cường (phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài) để hát karaoke.

Hung khí Dương dùng để gây án khiến anh C. tử vong.

Khoảng 14h30 cùng ngày, khi cả nhóm chuẩn bị ra về, C. và Dương xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Trong lúc rượt đuổi nhau, Dương rút con dao bấm thủ sẵn trong người đâm vào vùng bụng của anh C. rồi chạy trốn.

Anh C. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Nhận được tin báo, Công an thị xã Đồng Xoài phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước và các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tổ chức truy bắt đối tượng Dương.

Đến ngày 10/11, Dương bị bắt giữ. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.