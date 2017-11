Tạm giữ đối tượng dâm ô bé 15 tuổi ở quán bún

Công an quận Đống Đa, Hà Nội tạm giữ đối tượng Lương Văn Công, 22 tuổi, quê ở Yên Bái để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Theo đơn trình báo của em M.H. (SN 2002, trú tại thôn Nghĩa Xuân, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), gửi đến Công an Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, vào khoảng 1h ngày 10/11, khi đang ngủ ở gác xép quán bún bò Huế, số 105A đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội thì bị Lương Văn Công, cũng là nhân viên tại quán, có hành vi khống chế và muốn quan hệ tình dục. Tuy nhiên, do em H. phản ứng quyết liệt nên Công chưa thực hiện được hành vi.

Đối tượng Công.

Sau khi nhận được đơn trình báo, nhận thấy sự việc ngoài tầm xử lý, Công an phường Phương Liên đã chuyển toàn bộ sự việc lên Công an quận Đống Đa.

Sau khi nhận được thông tin từ công an phường, Công an quận Đống Đa đã vào cuộc điều tra. Sau đó, Công an quận Đống Đa đã tạm giữ Lương Văn Công để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em.

Tại cơ quan công an, Công khai nhận, trong thời gian làm việc cùng H., Công và H. thường trêu đùa nhau và có những lời nói nhạy cảm nên Công nảy sinh ham muốn với H..

Được biết, vợ chồng chủ quán bún bò Huế là người miền Nam, thuê tầng 1 căn nhà 105A Phạm Ngọc Thạch để bán hàng, và thuê thêm gác xép cho nhân viên ở. Chủ quán có thuê 3 nhân viên (2 nam, 1 nữ) và cho 3 nhân viên này ăn ngủ chung một phòng.

Hiện, Công an quận Đống Đa tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Xuân Nguyễn