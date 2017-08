Tạm giữ đối tượng ném gạch khiến chú rể tương lai tử vong

3 giờ truy bắt kẻ gây án

Đại tá Trần Thanh Hải, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ một vụ án liên quan đến cái chết của anh L.V.T (SN 1991), trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Liên quan đến sự việc, khoảng 0h15 ngày 16/8, trực ban hình sự Công an quận Thanh Khê nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về 2 nhóm đối tượng xô xát, đánh nhau trên đường Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê, quận Thanh Khê. Vụ ẩu đả khiến nạn nhân T. gục ngất, rồi tử vong ngay sau đó tại bệnh viện Trung ương Huế.

Tiếp nhận thông tin, ban Chỉ huy Công an quận Thanh Khê yêu cầu đội CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội tức tốc vào cuộc điều tra, phá án ngay trong đêm. Thời điểm này, do vụ án xảy ra giữa đêm khuya cùng với việc có quá nhiều đối tượng liên quan khiến công tác điều tra gặp không ít khó khăn. Theo thông tin từ người dân cung cấp, anh T. chết do bị một đối tượng ném viên gạch trúng gáy và một trong số các đối tượng gây gỗ, đánh nhau giữa đêm có biệt danh Zít.

Trao đổi với PV, Trung tá Trần Văn Tuấn, Đội phó đội CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội Công an quận Thanh Khê cho biết, với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm cùng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, trinh sát đã làm rõ người có biệt danh Zít chính là Nguyễn Văn Trọng (SN 1991), trú phường An Khê, quận Thanh Khê. Tuy nhiên, khi cảnh sát tiếp cận, Trọng đã bỏ trốn khỏi nhà.

Tổ công tác khác tiếp tục rà soát các mối quan hệ của Trọng “Zít”. Sau nhiều giờ âm thầm điều tra, lực lượng chức năng đã đưa vào tầm ngắm 6 đối tượng có liên quan đến cái chết của nạn nhân T. Tuy nhiên, kẻ nào gây án vẫn là câu hỏi khó khăn, thách thức các điều tra viên. Cùng với đó, việc triệu tập các nghi can đến làm việc không phải là điều dễ dàng. Thời điểm này đã là 2h ngày 16/8, yêu cầu nặng nề đặt lên vai các trinh sát hình sự. Càng chậm trễ nghi phạm càng có thời gian bỏ trốn hoặc móc nối với nhau mà khai báo gian dối.

“Sau khi xác định rõ các đối tượng có liên quan đến sự việc, chúng tôi đã tìm đến nhà những người này. Nhưng khi các điều tra viên đến, nhiều đối tượng và người thân của họ không chịu hợp tác, không chịu mở cửa để lực lượng chức năng vào làm việc”, Trung tá Tuấn cho biết.



Nguyễn Minh Huy bị tạm giữ để điều tra về hành vi dùng gạch ném khiến anh T. tử vong.



Linh hoạt áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát tổ chức vây ráp bí mật nhiều vòng quanh nhà các đối tượng có biểu hiện chống đối, đồng thời, tích cực vận động ra hợp tác điều tra. Hơn 3h ngày 16/8, trinh sát hình sự đã đưa toàn bộ đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc. Đó là: Trọng “Zít”, Nguyễn Minh Châu (SN 1992), Nguyễn Văn Hậu (SN 1991), Nguyễn Minh Huy (SN 1992), Đặng Anh Khoa (SN 1991), cùng trú phường An Khê, quận Thanh Khê và Hồ Quốc Lâm (SN 1985), trú xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Hạnh phúc dang dở

Tiếp tục đấu tranh với các đối tượng này, điều tra viên xác định người trực tiếp gây nên cái chết của anh T. chính là Nguyễn Minh Huy. Đáng nói hơn, Huy và nạn nhân không thù oán, không quen biết nhau và những nguồn cơn, mâu thuẫn của sự việc cũng hoàn toàn không liên quan gì đến cả 2 người này.

Theo đó, khoảng 18h ngày 15/8, Lâm, Trọng “Zít”, Khoa, và nạn nhân T. cùng một số thanh niên chưa rõ lai lịch khác tổ chức ăn nhậu. Đến 20h cùng ngày, giữa Lâm và Trọng xảy ra mâu thuẫn, dè bỉu nhau vì chuyện góp tiền. Sự việc căng thẳng hơn khi cả 2 xông vào ẩu đả, đánh nhau. Do yếu thế hơn nên Trọng bỏ về trước.

Đến khu vực gần nhà mình trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường An Khê, Trọng gặp Châu và Hậu nên mang chuyện ra tâm sự. Đang bực tức vì bạn mình bị hà hiếp, thì đúng lúc này Lâm điện thoại hẹn Trọng gặp “giải quyết”. Phía Lâm có Khoa, T. và một thanh niên chưa rõ lai lịch cùng đi đến đường Nguyễn Phúc Nguyên nơi Trọng, Hậu và Châu chờ sẵn.

Tại đây, Trọng và Lâm lao vào đánh nhau. Hậu và Châu xông vào trợ giúp nên Lâm bỏ chạy. Nghe tiếng la hét, ồn ào, Nguyễn Minh Huy (đang nhậu trong nhà cách hiện trường vài mét – PV) từ trong nhà lao ra hỏi thăm sự tình. Nghe nhóm của Trọng kích động rằng Lâm đến đây “gây gổ”, Huy đã dùng viên gạch chạy đuổi đánh Lâm.

Lúc này, anh T. thấy vậy liền điều khiển phương tiện vượt lên trước bảo Lâm nhảy lên xe. Huy cầm gạch đuổi không kịp nên đã ném về phía 2 người này. Hậu quả, viên gạch trúng vào phần gáy anh T. khiến nạn nhân gục xuống đất. Nguyên nhân tử vong của anh T. được xác định do xuất huyết sọ não.

PV tìm về hiện trường vụ án, nơi đoạn đường Nguyễn Phước Nguyên để tiếp tục ghi nhận thông tin. Theo lời đa số người dân địa phương, do đây là khu dân cư đông đúc nên khi 2 nhóm thanh niên hò hét đánh nhau, họ đã nghe và báo cáo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, do có nhiều đối tượng, sự việc lại xảy ra về đêm, quá nhanh nên không ai kịp can ngăn, khiến hậu quả đau lòng xảy ra. Điều đáng nói, Huy và anh T. dẫu không quen biết, mâu thuẫn nhưng có điều trùng hợp là cư trú cùng đường Nguyễn Phước Nguyên.



Tiệm sửa xe của nạn nhân T. cũng chỉ cách hiện trường và nhà đối tượng Huy vài trăm mét.



Người dân địa phương cho hay, anh T. cùng một người thân của mình thuê mặt bằng ở đây sinh sống và mở tiệm sửa xe. Dẫu không phải người bản địa, nhưng T. sống rất được lòng hàng xóm.

Dẫn chúng tôi đến tiệm sửa xe của anh T., một người đàn ông địa phương chép miệng nói: “Sau sự việc, tiệm sửa xe đóng cửa. Người thân làm cùng T. cũng ra Huế để lo hậu sự. Nạn nhân năm nay 27 tuổi rồi. Xót xa hơn là còn khoảng 10 ngày nữa nó làm đám cưới, chỉ vì chuyện không đâu vào đâu mà xảy ra cơ sự chua xót thế này. Giờ thì dang dở hạnh phúc”.

Được biết, vừa qua cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã tổ chức các đơn vị nghiệp vụ ra tỉnh Thừa Thiên – Huế khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án theo quy định của pháp luật. Ngoài việc tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Huy để điều tra về hành vi nói trên, các đối tượng có liên quan, tùy theo mức độ cũng bị mở rộng điều tra, xử lý.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc!

Theo Nhâm Thân/báo Đời sống & Pháp luật