Tạm giữ nam thanh niên đứng trên xe máy phóng như bay ở Đà Nẵng

Chiều 21/8, Phòng Cảnh sát trật tự Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã bàn giao Lê Hữu Thọ (30 tuổi, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm khi tham gia giao thông.

Nam thanh niên “đi xe bằng chân” trên đường phố Đà Nẵng. Ảnh cắt từ clip

Thọ chính là nam thanh niên xuất hiện trong clip đứng trên xe máy, phóng như bay trên đường Nguyễn Văn Thoại (phường Mỹ An) vào ngày 4/8 và bị camera hành trình của một ô tô ghi lại, đưa lên mạng xã hội.

Điều đáng nói, trong lúc đang bị lực lượng chức năng truy tìm thì khoảng 22 giờ 30 phút ngày 20/8, Thọ lại tiếp tục không đội mũ bảo hiểm, đứng trên yên xe “làm xiếc” ở khu vực biển Đà Nẵng và bị Đội Cảnh sát phản ứng nhanh 113 thuộc Phòng Cảnh sát trật tự phát hiện, ngăn chặn và tạm giữ.

Hà Sơn_Tâm Trí

