Tấm lòng người Quảng Nam Đà Nẵng với các Thương Binh VNCH

Bài THANH PHONGGARDEN GROVE - Với chủ đề “Tri Ân Anh - Người Thương Binh QLVNCH” Hội Quảng Nam Đà Nẵng (QNĐN) tại Nam California đã tổ chức rất thành công buổi dạ tiệc gây quỹ vào lúc 6 giờ 30 chiều thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017 tại Golden Sea Restaurant, Garden Grove để giúp các Thương Binh Quân Lực VNCH hiện đang sống lây lất trên quê hương Quảng Nam – Đà Nẵng nhân dịp Tết Mậu Tuất sắp đến.Ông Hội Trưởng Đoàn Ngọc Đa phát biểu khai mạc. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Hội đồng hương QNĐN là một trong số hội đồng hương lớn mạnh và đóng góp nhiều trong các sinh hoạt cộng đồng, một phần nhờ có ông Hội Trưởng Đoàn Ngọc Đa và các thành viên trong Ban Chấp Hành như các ông Nguyễn Hoàng Diệu, Trương Công Lập, Huỳnh Tuấn, Nguyễn Văn Hùng, Bùi Như Sơn, Nguyễn Văn Kỳ, và Ban Cố Vấn với LS Trần Đình Định, các ông Hoàng Tấn Kỳ, Phan Thanh Thắng, Nguyễn Văn Mỹ, Huỳnh Phước tích cực hoạt động, nên ngoài các đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng còn có nhiều vị dân cử cũng như nhiều phái đoàn của Cộng Đồng, của các Hội Đoàn Quân Đội VNCH, CSQG, cũng như các hội đoàn dân sự, kể cả những vị ở xa như ông Nguyễn Văn Lực, Chủ Tịch Cộng Đồng và bà Đặng Kim Trang, Chủ Tịch Hùng Sử Việt ở San Diego cũng đến tham dự dù phải lái xe suốt hai tiếng đồng hồ về ban đêm trong thời tiết khá lạnh. Ngoài các vị dân cử và các phái đoàn quan khách, vị quan đầu tỉnh Quảng Ngãi khi xưa là Đại Tá Lê Bá Khiếu cũng như bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ và phu nhân cũng hiện diện để yểm trợ cho công việc đầy ý nghĩa này.Tiết mục “Cờ Bay” do các anh chị em trong Hội QNĐN trình diễn. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Trước khi khai mạc, các MC Hoàng Tấn Kỳ, Nguyễn Hoàng Diệu ân cần, niềm nở đón tiếp quan khách và đồng hương cũng như điều hợp chương trình. Sau khi 60 bàn tiệc đã đầy ắp người hiện diện, MC Huỳnh Tuấn mời ban hợp ca QNĐN lên sân khấu và mời mọi người cùng đứng lên trang nghiêm cử hành lễ chào cờ. Ban hợp ca hát quốc ca VNCH và một nam hậu duệ QNĐN, em Nathan Vũ hát bài quốc ca Hoa Kỳ.Sau đó, trong giây phút tưởng niệm Tổ Tiên, các anh hùng liệt nữ đã vị quốc vong thân, các đồng bào, đặc biệt đồng bào QNĐN đã tử nạn trên đường vượt thoát Việt cộng tìm tự do, một cựu chiến sĩ QL/VNCH trổi bài “Chiêu Hồn Tử Sĩ” qua tiếng kèn đồng réo rắt, ai oán não nùng! Sau đó, MC Bích Ngọc giới thiệu thành phần tham dự và mời giáo sư Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng, Trưởng Ban Tổ Chức lên chào mừng quan khách và đồng hương. Trong lời phát biểu, sau khi nhắc lại đôi nét về lịch sử ngày lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ, ông Đoàn Ngọc Đa nói, chúng ta là con dân một đất nước đã có hơn 4 ngàn năm văn hiến, dĩ nhiên chúng ta hiểu rất sâu sắc về hai chữ “Tạ Ơn.”Ban hợp ca QNĐN trong nghi thức khai mạc. Em Nathan Vũ đứng giữa hát quốc ca Hoa Kỳ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Ông Hội Trưởng QNĐN đã bày tỏ lòng biết ơn đến đất nước và người dân Hoa Kỳ, và nói, “Chúng tôi muốn tạ ơn các anh em Thương Phế Binh VNCH đã hy sinh một phần thân thể cho Tổ Quốc. Chúng ta không thể nào quên họ được! Các anh em TPB/VNCH là những người cùng giới tuyến, cùng màu áo, cùng màu cờ với chúng ta, họ đã chiến đấu cho quê hương, chúng ta phải luôn luôn nhớ đến họ và chân thành cám ơn họ.”Giáo sư Đoàn Ngọc Đa cũng bùi ngùi nhắc đến con chim đầu đàn của các anh em TPB/VNCH là nữ Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn đã lìa trần, những gì cố Trung Tá đã làm là những gì cao đẹp, là hy vọng, là ánh sáng cho những anh em TPB/VNCH; ch1ung ta luôn gìn giữ và phat huy tinh thần của cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn.”Bài phát biểu của ông Hội Trưởng sau đó đề cập đến hiện tình đất nước rất bi quan và kêu gọi mọi người hãy đồng tâm, hiệp ý cầu nguyện cho quê hương sớm thóat nạn ngoại xâm, cho đảng cộng sản sớm tan rã để Việt Nam có một chính thể độc lập, tự do, dân chủ sánh ngang với các bạn bè năm châu bốn biển. Các vị mạnh thường quân đặc biệt được xướng danh, trong số này có nhà tỷ phú Hoàng Kiều tặng $5,000, ông Hoàng Tấn Kỳ $3,000; nha sĩ Kim Loan (phu nhân GS Đoàn Ngọc Đa) $3,000 và nhiều vị mạnh thường quân đóng góp từ $100, $500, $1,000, trong đó có nhà báo Thanh Huy $100.Tiếp theo, ban hợp ca trình bày nhạc phẩm “Quảng Nam Quê Ta Ơi” do cố nhạc sĩ Nhật Ngân sáng tác. Ban hợp ca gồm phu nhân QNĐN trong đồng phục áo dài thật đẹp, trình bày nhạc phẩm với hết cả tấm lòng yêu mến quê hương mà cố nhạc sĩ Nhật Ngân đã diễn tả: “Ai về Duy Xuyên, ai qua Điện Bàn, ai lên Đại Lộc, ai ngược Quế Sơn. Quê tôi đó Quảng Nam Đà Nẵng, quê tôi đó Tam Kỳ, Hội An. Quê hương tôi bây giờ xa xôi quá, anh em trôi giạt bốn phương trời, như chim bay xa vùng trời bão táp, hẹn một ngày về trở lại quê hương.”Chiến hữu nhảy dù Hoàng Tấn Kỳ (Cố Vấn Hội), người điều hợp chương trình rất sinh động. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Tiếp theo là một chương trình văn nghệ thật đặc sắc gồm ca, vũ, hoạt cảnh làm mọi người quên cả ăn để dán mắt lên sân khấu. Em Hugo Hiếu Nguyễn dù còn nhỏ tuổi nhưng đã xứng đáng được mang danh “ca sĩ”, em mở đầu chương trình với nhạc phẩm “Nếu Có Yêu Tôi” của nhạc sĩ Trần Duy Đức, các ca sĩ Quang Đông, Kim Loan, Thanh Hoài, Ánh Tuyết, Quỳnh Hoa, Ngọc Vân, Lệ Ngọc, Minh Nguyệt, Hằng Nga, Minh Thái, Tứ Đào, Nghiêm Vũ thay phiên nhau trình bày đơn ca, hợp ca.Ngoài ra còn có hoạt cảnh Cờ Bay do Ban Văn Nghệ Đồng Hương QNĐN, màn hợp ca “Cám Ơn Anh” của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng với Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, hoạt cảnh “Anh tiền tuyến, em hậu phương” do Ban Văn Nghệ Trẻ QNĐN trình diễn; Hội CSQG Nam Cali cũng đóng gó tiết mục “Tiếng Hò Yêu Nước” của nhạc sĩ Y Vân được nồng nhiệt tán thưởng. Nhạc phẩm “Anh Đi Về Đâu” do CLB Hùng Sử Việt và hợp ca “Trả Lại Cho Dân” do ban hợp ca QNĐN. Kết thúc là phần Dạ Vũ do Minh Thái điều hợp. Xen kẽ chương trình văn nghệ có xổ số với lô độc đắc là một TV 55 4K do Uy Nguyễn của Teletron tặng và nhiều lô trúng khác.Hội Quảng Nam Đà Nẵng ngoài những sinh hoạt thường lệ, mỗi năm Hội đều tổ chức dạ tiệc gây quỹ để sưởi ấm tấm lòng các anh em Thương Binh tỉnh nhà trong những ngày đầu năm mới. Mỗi năm, đồng hương QNĐN và đồng hương đều tham dự rất đông và kết quả tài chánh rất khả quan, như năm 2015 được $23,195, năm 2016 được $ 32,000 và năm 2017 được khoảng $44,000 (chưa tổng kết chính thức). Tất cả số tiền thu được sau khi trừ chi phí nhà hàng v.v. sẽ được Hội trao tận tay các gia đình TPB/VNCH tại tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.QNĐN có rất nhiều điều chúng tôi muốn phổ biến cho đồng hương nhưng phạm vi bài báo có hạn, Viễn Đông chỉ nêu một vài nét tiêu biểu: Hoàng Sa là phần đất của QNĐN; Hội An, Tam Kỳ nổi danh “Thứ nhất Kinh Kỳ , thứ nhì Phố Hiến”, Phố Hiến đây chính là Hội An. Về ẩm thực, QNĐN có món Mì Quảng nổi tiếng đến nỗi “Người Quảng Nam vào quán không bao giờ gọi Cho tôi tô Mì Quảng bà chủ. Gọi như thế đủ biết người đó không phải dân Quảng Nam. Chỉ cần gọi Cho tô mì là có ngay. (Mì Quảng Nguyên Thủy, Đoàn Ngọc Nam).Ngoài món Mì Quảng, QNĐN có món ăn dân gian là món “Phở Sắn Cá Lóc” rất độc đáo (Hồng Ngọc Blog). Nói đến QNĐN mà không nói đến câu “Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay bàn” là cả một thiếu sót. Sử gia Trần Gia Phụng có viết một bài về câu nói này để minh chứng rằng, nhờ “hay cãi, hay bàn” mà người dân QNĐN rất ham học nên mới có nhiều nhân tài, và ông kể một chuyện vui: “Một hôm ở miền quê QN, có một phụ nữ sửa sọan sinh con. Cô mụ đến giúp từ sáng đến tối, áp dụng tất cả các phương pháp hộ sinh, mà đứa nhỏ vẫn không chịu ra đời. Cô mụ tức quá la lên: Đứa nhỏ này nhác quá, lại cứng đầu. Bây giờ đã trưa rồi, mặt trời đã đứng bóng, mà không chịu sinh ra đi làm ruộng giúp mẹ cho rồi, cứ trốn mãi. Cô mụ vừa nói xong một chút thì người phụ nữ sinh con. Ai cũng khen cô mụ giỏi, cô học thần chú ở đâu mà nói một câu thì người đàn bà sinh ngay? Cô mụ trả lời: Có gì đâu, lúc đó trời đã khuya, tối mù rồi, mà tôi nói trưa rồi, mặt trời đứng bóng. Đứa bé nghe tôi nói không đúng, lại chê nó nhác, cứng đầu, tức quá nó chui ra để cãi lại tôi đó mà.”Buổi dạ tiệc họp mặt gây quỹ của Hội QNĐN được coi là rất thành công.