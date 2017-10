Tám ngư dân Việt Nam bị bắt vì sờ mó bé gái 4 tuổi

Nhóm người Việt bị giấu mặt trong hình cho thấy họ bị dẫn đến ty cảnh sát tại Kuching, Mã Lai Á. (New Straits Times)



KUCHING - Một cặp vợ chồng từng quyết định thuê mướn tám ngư dân Việt Nam để khởi nghiệp đánh cá ngoài khơi. Nay quyết định ấy đã gây hại cho chính họ.



Theo tin của nhật báo New Straits Times, vụ này xảy ra tại trên phần đảo Borneo thuộc Mã Lai Á. Tám ngư dân Việt Nam, tuổi từ 18 đến 47, đã bị bắt vì tội sờ mó đứa con gái bốn tuổi của hai vợ chồng.

Sự việc được khám phá sau khi bé gái bắt đầu kêu đau với người mẹ 33 tuổi, mà cũng là người Việt Nam, vào lúc khoảng nửa đêm thứ Hai.



Ông Aidil Bolhassan, chỉ huy cảnh sát quận Padawan, cho biết bé gái mách với mẹ rằng mấy người đàn ông đó đã “đổ rác” vào chỗ kín của bé.



Vào ngày thứ Ba, ông Aidil nói với nhật báo, “Người mẹ đã sửng sốt khi nghe con gái nói, liền xem xét bé gái, và tìm ra những dấu hiệu cho thấy bé đã bị sờ mó.



Cặp vợ chồng tin rằng vụ này xảy ra khi họ để con gái lại nhờ những người đàn ông đó chăm sóc vào hôm thứ Hai. Nhóm đàn ông và bé gái ở trong một ngôi nhà của người thân tại Matang, trong khi vợ chồng đi vắng để xin cấp lại visa làm việc cho các nghi can.



Mẹ của nạn nhân cũng nói rằng bà thấy con gái chơi với mấy người trong nhóm đàn ông vào lúc khoảng 7 giờ tối. Tuy nhiên, bà không nghi ngờ bất cứ điều gì sai trái.



Ông Aidil nói, “Hai vợ chồng và con gái họ ở với người thân từ khi họ trở lại từ Việt Nam, để bắt đầu một hoạt động đánh cá ngoài biển cách đây ba tháng.”



Cha của bé gái là một người địa phương Ông đã thuê và đưa những người đàn ông đó đến đây khoảng ba tuần, và họ đang tạm thời ở trong cùng một ngôi nhà.



Ông Aidil cho biết cảnh sát đã bắt giữ các nghi can từ chính ngôi nhà đó, vào lúc chừng 5 giờ sáng thứ Ba.

Ông nói, “Bé gái này đã được gửi đến Bệnh Viện Toàn Khoa Sarawak ở đây để khám nghiệm.” Ông cho biết thêm rằng cảnh sát đang chờ kết quả xét nghiệm.



Ông nói rằng tất cả các nghi can sẽ bị đưa ra tòa vào ngày thứ Tư để tạm giam.