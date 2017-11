Tâm sự đớn đau của bà nội

Hy vọng mong manh của gia đình

Ngày 27/11, người dân địa phương vẫn hết sức bàng hoàng, hoang mang, lo lắng trước sự việc bắt cóc trẻ em táo tợn vừa diễn ra. Nhiều gia đình có con trẻ cũng trở nên cảnh giác hơn khi có người lạ xuất hiện. Đặc biệt, thông tin về việc khoảng 9h30 sáng 27/11, lực lượng phá án đã phát hiện thi thể một cháu bé tại bãi rác trung tâm Bỉm Sơn (phường Đông Sơn).

Những ngày qua, ngôi nhà cấp 4 của gia đình anh Lê Hữu Thuận và chị Phạm Thị Thanh Huyền (bố mẹ cháu bé) ngập trong nỗi đau và sự lo lắng. Người thân của cháu bé và hàng xóm láng giềng ai cũng mong đó không phải là sự thật. Còn bà nội cháu bé là bà Phạm Thị Xuân thì đau đớn nằm một chỗ, vật vã. Bên góc giường, bà Trương Thị Thương (72 tuổi, bà ngoại cháu bé) vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Thương rưng rưng nước mắt: “Nghe tin dữ, tôi rụng rời cả chân tay. Chẳng kịp để ý gì nữa, tôi vội chạy ra đường bắt xe vào với con. Vào đến nhà, chứng kiến cảnh bà nội cháu ngồi thẫn thờ, thần hồn át thần tính mà tôi thấy xót xa. Tôi không tin đó là sự thật, tôi mong rằng cháu tôi vẫn an toàn, vẫn còn sống”.

Lau dòng nước mắt, bà Thương kể lại sự việc: “Nghe bà nội của cháu kể lại thì khoảng 19h ngày 25/11, bố cháu bé đi đón con trai đầu đang đi học thêm. Mẹ cháu đang làm việc dưới bếp. Bà nội vừa bế cháu nhỏ, vừa xem tivi. Bỗng nhiên có 2 đối tượng (một nam, một nữ) bịt mặt xông vào nhà. Đối tượng nam khống chế, đe dọa, túm tóc bà nội. Đối tượng nữ bịt miệng bà nội bằng một chiếc khăn ướt, tay kia dùng một loại vật dụng (giống giấy tờ) bịt miệng cháu bé. Chúng đẩy bà nội ra ngoài cổng và táo tợn giật cháu từ tay bà”. Khi thấy cháu mình bị đôi nam nữ cướp, bà nội cháu đã giằng co với chúng, nhưng bà đã bị chúng đẩy ngã sấp mặt xuống đường và bất tỉnh. Hai kẻ bịt mặt nhanh chóng lên xe máy tẩu tán khỏi hiện trường.

Theo người thân cháu bé, gia đình đang hết sức hoang mang và hy vọng đó không phải là con cháu mình. Còn bố mẹ của cháu hiện nay đang như người mất hồn, đau đớn và hy vọng con mình vẫn an toàn.

Làm rõ đối tượng ra tay tàn độc

Ngay sau khi phát hiện thi thể nghi là cháu bé bị bắt cóc, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp xuống hiện trường và chỉ đạo các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, giám định tử thi và tiến hành điều tra, làm rõ, truy bắt các đối tượng đã gây ra vụ án mạng thương tâm này.

Theo anh Nguyễn Văn Nam – hàng xóm gia đình cháu bé cho biết: Anh Thuận quê gốc ở Thái Bình, chị Huyền ở Nam Định. Vợ chồng anh Thuận đều công tác tại ga đường sắt Bỉm Sơn. Gia đình anh sống rất tình cảm, hiền lành, hài hòa với đồng nghiệp và người dân trong khu phố, không gây gổ hay mâu thuẫn với ai, sự việc xảy ra thật quá bất ngờ. “Khi nghe tiếng hô hoán từ anh Thuận, người dân chúng tôi chạy ra thì thấy bà Xuân nằm sấp mặt dưới đất, cách cổng nhà anh Thuận khoảng vài mét. Sự việc xảy ra quá nhanh hoặc có lẽ bà Xuân đã bị thôi miên nên không kịp tri hô người ứng cứu”, anh Nam cho biết thêm.

Tiếp xúc với chúng tôi sau khi lực lượng hữu trách tìm thấy thi thể một cháu bé bị vứt tại bãi rác thị xã Bỉm Sơn, nhiều người dân ở đây tỏ ra hoang mang, đau đớn. “Nếu đúng là bé gái bị bắt cóc thì tội ác của những kẻ gây án quá ghê rợn. Mong rằng cơ quan công an sớm tìm ra kẻ thủ ác để buộc chúng phải đền tội trước pháp luật, trước tội ác mà chúng đã gây ra”, một người dân đau xót nói.

Ghi nhận của phóng viên cũng cho thấy, không riêng gì gia đình cháu bé mà người dân ở đây đều cầu mong thông tin cơ quan công an tìm thấy xác một cháu bé bị vứt tại bãi rác thị xã không phải là sự thực. Hiện tại cơ quan thực thi pháp luật đang làm các thủ tục pháp lý cần thiết: Giám định hiện trường, giám định tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Vào lúc 9h30 sáng 27/11, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện xác một cháu bé nghi là cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc tại khu vực bãi rác trung tâm thị xã (thuộc thôn Trường Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn). Ngay sau đó, Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh hóa đã trực tiếp xuống hiện trường và chỉ đạo các phòng chức năng Công an tỉnh khẩn trương khám nghiệm hiện trường, giám định tử thi và tiến hành điều tra, làm rõ, truy bắt các đối tượng đã gây ra vụ án mạng thương tâm này.