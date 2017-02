Tâm thư kêu gọi cộng đồng người Việt đấu tranh trước những thay đổi tại Mỹ

Người biểu tình tụ tập bên ngoài tòa nhà Trump Tower tại Chicago, Illinois. (Scott Olson/ Getty Images)



LITTLE SAIGON – Trong một bức Tâm Thư được gởi đến báo chí ngày thứ Hai vừa qua, một nhà báo, nhà văn quen thuộc trong cộng đồng người Việt tị nạn tại Quận Cam đã kêu gọi cộng đồng hãy có phản ứng trước một tình trạng đang diễn ra ở nước Mỹ mà ông mô tả là “nguy hiểm vô cùng.” Ông Du Miên nói rằng, “Chúng ta không thể khoanh tay mặc cho chính phủ (liên bang và tiểu bang) muốn làm gì thì làm. Chúng ta phải làm sao? Phải phản ứng như thế nào? Đó chính là mục đích của bức thơ mộc mạc này.”

Dưới đây là thư của ông Du Miên.



TÂM THƯ

Kính gởi đến:

- Quý bậc bô lão

- Quý vị lãnh đạo tôn giáo

- Quý lãnh đạo: đảng phái, tổ chức, đoàn thể và cộng đồng

- Quý vị Dân Cử Người Mỹ gốc Việt, quý vị Dân Cử Hoa Kỳ

- Quý bạn trẻ

- Cùng toàn thể đồng hương

Thưa liệt quý vị,

Trước hết, tôi tự giới thiệu về mình: Tôi là Du Miên, làm báo, viết văn, nghiên cứu văn hóa và lịch sử, hiện làm người dẫn chương trình truyền hình "Good Morning Vietnam America" và "Sinh Hoạt Cộng Đồng" trên đài truyền hình VNA-TV phát hình hằng ngày trên băng tần 57.3.



Vì làm nghề truyền thông nên phải theo dõi tin tức thời sự, chính trị hàng giờ. Chính vì thế mà hôm nay tôi mạo muội viết bức thơ thô thiển này kính gởi đến quý vị và các bạn.



Kế từ chiến dịch tranh cử tổng thống Hoa Kỳ, và nhất là sau kết quả bầu cử ngày 8 tháng 11 năm 2016 vừa qua, thế giới nói chung và đặc biệt là Hoa Kỳ đang trải qua những thay đổi chưa từng thấy. Rõ ràng nhất là những trật tự cũ không phải chỉ ở Hoa Kỳ mà nhiều nước trên thế giới đã rục rịch chuyển đổi. Nhiều phong trào cực hữu, chủ trương phân biệt chủng tộc, tôn giáo nổi lên.



Riêng tại Hoa Kỳ, sự thắng cử của tỷ phú Donald Trump đã kéo theo một sự thay đổi quy mô, gây nên xung đột ở thượng tầng chính trị quốc gia.



Quy tắc và tinh hoa của nền dân chủ tiêu biểu cho thế giới tự do mà chúng ta là một thành phần, đã bị thử thách với những bất đồng giữa hai đảng chính Cộng Hòa và Dân Chủ, giữa những người ủng hộ cho hai khuynh hướng bảo thủ và phóng khoáng.



Theo đánh giá của các nhà phân tích chính trị nổi tiếng của thế giới, chưa bao giờ sự chia rẽ từ trên xuống dưới, rộng khắp trong xã hội Hoa Kỳ như tình hình hiện tại. Các phong trào kỳ thị chủng tộc, giới tính, tôn giáo đã tái sinh chóng mặt và vẫn còn tiếp tục gia tăng, leo thang đến mức báo động.



Qua truyền hình, radio và báo chí, hàng giờ chúng ta được chứng kiến những xáo trộn biểu tình dẫn đến va chạm giữa nhân viên công lực và người biểu tình; những đụng độ ngày càng leo thang.

Tôi chọn ba sự việc mà tôi đánh giá quan trọng nhất và có ảnh hưởng đến người dân Hoa Kỳ, trong đó có cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta, để trình bày sau đây:



THỨ NHẤT

Tổng Thống Donald Trump đã có chính sách khắt khe với những người nhập cư, dẫn đến những xung đột thường xuyên trong thời gian qua.

Chủ trương mạnh tay này gặp ngay phản ứng không những tại Hoa Kỳ mà khắp nơi trên thế giới.

Nguy hiểm nhất là một số thành phố, tiểu bang Hoa Kỳ đã công khai PHẢN KHÁNG, dùng quyền hạn của họ để bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp. Tiểu bang California, thành phố Los Angeles và Santa Ana đã có những Nghị Quyết nhằm che chở không để nhân viên an ninh Liên Bang bắt và trục xuất (những người nhập cư bất hợp pháp). Những nơi vừa kể đã công khai tuyên bố là vùng đất dung thân cho những người nhập cư bất hợp pháp.



Trong lúc bức thơ này được phác thảo, giữa hành pháp và tư pháp đang có những va chạm mà phần thua nghiêng về phía hành pháp do tổng thống đứng đầu. Dù vướng phải rào cản tư pháp nhưng phía hành pháp vẫn có những chiến dịch bố ráp, câu lưu người nhập cư bất hợp pháp phạm pháp. Đã có nhiều người thuộc thành phần vừa kể đã bị bắt tại tiểu bang Arizona, New York và California trong vài ngày qua.

Theo bản tóm kết của tổ chức các luật sư Người Mỹ Gốc Việt vừa công bố trong cuộc hội thảo tại Little Saigon tuần qua, được đăng trên nhật báo Viễn Đông, thứ Bảy, 11 tháng 2, cộng đồng chúng ta có 12,000 người bị ảnh hưởng.

Chuyện gì sẽ xảy ra (trong thời gian sắp tới) khi có đụng độ giữa Liên Bang và các Địa Phương?



THỨ HAI

Tổng thống Donald Trump đáp trả lập tức, hăm dọa SẼ CẮT TÀI TRỢ LIÊN BANG đối với California và các thành phố khác (bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp).

Cắt tài trợ liên bang, ảnh hưởng toàn bộ đến người dân California (nơi mà cộng đồng Người Mỹ gốc Việt sinh sống đông đảo nhất). Những dịch vụ lợi ích công cộng, an ninh, trường học, phúc lợi an sinh xã hội v.v.. Tình trạng này nguy hiểm vô cùng.

Chính vì thế mà chúng ta không thể khoanh tay mặc cho chính phủ (liên bang và tiểu bang) muốn làm gì thì làm. Chúng ta phải làm sao? Phải phản ứng như thế nào? Đó chính là mục đích của bức thơ mộc mạc này.



THỨ BA

Trong mớ hỗn mang tranh chấp ấy, kèm theo sự thắng lợi của nước Anh rút khỏi Liên Hiệp Châu Âu (Brexit), nổi lên phong trào LY KHAI CALIFORNIA KHỎI NƯỚC MỸ, gọi tắt là Calexit.

Các tin tổng hợp cho biết cứ 3 công dân California có 1 người muốn tách ra khỏi nước Mỹ. Nếu so với năm ngoái, tỷ lệ này tăng chóng mặt và đà này sẽ như thế nào nếu Liên Bang và Tiểu Bang California xáp trận triền miên?



Đối với ba vấn đề trên, tôi mạo muội gợi ý:

1. Không thể ngồi yên phó mặc tương lai chúng ta, con cháu chúng ta cho người khác quyết định.

2. Chúng ta sẽ cùng nhau họp bàn để chọn giải pháp đấu tranh (mà trong thư này, tôi phác họa ý thô thiển của mình). Ngày giờ có lẽ là cuối tháng Hai này. Tôi sẽ mời tất cả quý vị cùng các bạn họp báo, cùng trình bày, cùng biểu quyết và cùng thực hiện các bước đấu tranh. Lâu nay chúng ta quen với đấu tranh chống Việt Cộng, Tàu Cộng. Lần này chúng ta đấu tranh với Liên Bang, Tiểu Bang và các Thành Phố tại Hoa Kỳ.



Khi đến họp, mọi người đều có quyền ngang nhau. Tôi sẽ đóng vai trò thuyết trình, điều hợp cuộc họp. Ban tổ chức lo cho cuộc đấu tranh này chính là quý vị, chúng ta tạo cơ hội đồng đều cho tất cả mọi thành phần trong cộng đồng góp sức.



3. Đây là gợi ý của tôi:

- Lấy cảm hứng từ kết quả biểu tình chống Trần Trường mà chúng ta có thêm nhiều, nhiều dân cử các cấp tại Hoa Kỳ. Chính từ cuộc biểu tình lịch sử gần hai tháng ấy mà chúng ta có được sự CÔNG NHẬN CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ là biểu tượng thiêng liêng của Người Mỹ gốc Việt chúng ta.

- Đối với lời hăm dọa CẮT TÀI TRỢ liên bang của Tổng Thống Donald Trump, chúng ta thỉnh cầu xét lại. Nếu Tổng Thống không thay đổi thỉnh cầu của chúng ta, chúng ta quyết tâm CHỐNG VIỆC CẮT GIẢM TÀI TRỢ LIÊN BANG này.



- Đối với chính quyền Tiểu Bang California, và hai thành phố Santa Ana và Los Angeles, chúng ta bày tỏ nguyện vọng tôn trọng Hiến Pháp, tôn trọng phân quyền của quốc gia, KHÔNG VÌ THIỂU SỐ NGƯỜI DI DÂN BẤT HỢP PHÁP mà khiến cho cả cư dân California bị mất phúc lợi.



- Riêng với việc CALEXIT tách California ra khỏi Liên Bang Hoa Kỳ, CHÚNG TA SỐNG CHẾT CHỐNG TỚI CÙNG.



(Bởi vì khi chúng ta tị nạn Cộng Sản sang Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ chứ không phải là sang ở "NƯỚC CALIFORNIA". Cũng chính vì thế, nếu việc Calexit thắng thì người Mỹ gốc Việt tại thành phố West minster (tại sao tôi chọn Westminster, sẽ trình bày khi họp phiên đầu cùng quý vị) sẽ TÁCH KHỎI "NƯỚC CALIFORNIA" để trực thuộc trực tiếp với chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ.



Thư khá dài, kính mong quý vị đón nhận gợi ý này và phúc đáp, qua email trực tiếp của tôi:

dumien@aol.com



Trong tuần tới chúng ta sẽ có cuộc họp chung vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy 18 tháng 2, năm 2017 tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave., Suites 214 & 215.



Kính kêu gọi quý vị và các bạn cùng tham gia vào BAN VẬN ĐỘNG, bằng cách trả lời email và đồng ý tham gia vào Ban Vận Động.

Trân trọng kính chào,

Du Miên