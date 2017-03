Tân Cảnh Sát Trưởng Ralph Ornelas của Westminster tuyên thệ nhậm chức

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào lúc 5 giờ 15 chiều thứ Tư, 29 tháng 3, 2017 tại Rose Center, bên cạnh Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, ông Ralph Ornelas đã tuyên thệ nhậm chức Cảnh Sát Trưởng thành phố Westminster trước sự chứng kiến của Thị Trưởng Tạ Đức Trí; Phó Thị Trưởng Tyler Diệp; các Nghị Viên Margie Rice, Sergio Contreras, và Kimberly Hồ; ông Eddie Manfro, Giám Đốc Thành Phố Westminster; bà Frances Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục; bà Sandra Hutchens, Cảnh Sát Trưởng Quận Cam, một số đông Cảnh Sát Trưởng và nhân viên cảnh sát từ Los Angeles đến các thành phố trong quận Cam.





Tân Cảnh Sát Trưởng Ralph Ornelas tuyên thệ với bà Chánh án Lori Ann. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau nghi thức chào cờ và lời cầu nguyện của vị mục sư, ông Eddie Manfro, City Manager của thành phố Westminster giới thiệu và mời Thẩm Phán Lori Ann, chánh án Tòa Thượng Thẩm Los Angeles lên chủ tọa lễ tuyên thệ cho ông Ornelas. Sau khi giơ tay và nhắc lại những lời tuyên thệ do vị thẩm phán đọc trước, tân Cảnh Sát Trưởng ngỏ lời với mọi người.





Tân Cảnh Sát Trưởng Ralph Ornelas (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trước hết ông có lời chào và cám ơn tất cả Hội Đồng Thành Phố Westminster, ông Giám Đốc Thành phố, các vị Cảnh Sát Trưởng và nhân viên cảnh sát các thành phố từ Los Angeles đến Quận Cam. Sau đó, ông nói qua về mình. Ông Ornelas cho biết, điều trước tiên ông cảm tạ Thượng Đế đã cho ông có một cuộc sống tốt đẹp từ trước đến nay. Thứ hai, ông cám ơn người vợ hiền và các con ông đã nâng đỡ ông, và thứ ba, ông xin cám ơn người cậu quá cố của ông; người cậu này là tấm gương sáng cho cuộc đời ông, vì đã dạy dỗ và nói cho ông biết nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống, nhất là lời căn dặn “khi cho đi đừng bao giờ nghĩ sẽ lấy lại.”



Trước khi về nhận chức Cảnh Sát Trưởng Westminster, ông đã tiếp xúc với ông Thị Trưởng và các nghị viên cũng như ông giám đốc thành phố, đặc biệt ông đã nói chuyện với Phó Cảnh Sát Trưởng Tim Vũ mà nay sắp sửa tuyên thệ nhậm chức Cảnh Sát Trưởng thành phố Ahambra. Họ là những người phục vụ rất tốt.







Quang cảnh buổi lễ nhậm chức của tân Cảnh Sát Trưởng Ralph Ornelas của Westsminster. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau đó, tân Cảnh Sát Trưởng tâm tình với các đồng nghiệp, ông nói, chúng ta đã chọn cái nghề này, chúng ta biết cái nghề rất nguy hiểm nhưng vẫn chọn, vì chúng ta muốn phục vụ, muốn đem lại an ninh, trật tự cho thành phố, cho người dân. Do đó, ông chỉ mong muốn, các cảnh sát dưới quyền ông hãy luôn cảm thấy vinh dự và hãnh diện mang phù hiệu Cảnh Sát Westminster, mang màu áo Cảnh Sát Westminster và luôn dũng cảm và tận lực thi hành nhiệm vụ đến nơi đến chốn, ông nói, văn phòng Cảnh Sát Trưởng Westminster luôn mở cửa đón tiếp các bạn.



Nghị Viên Kimberly Hồ cho Viễn Đông biết, ông Ornelas đã làm việc từ nhiều năm tại Los Angerles, ông và vợ ông rất có thiện cảm với người Việt Nam, thích ăn món ăn Việt Nam. Nghị Viên Kimberly Hồ kể, mới cách đây vài ngày, Thị Trưởng Tạ Đức Trí mời ông đi ăn tại một nhà hàng Mỹ. Ông rất ngạc nhiên, tại sao ông ấy không đưa mình vào một nhà hàng Việt Nam? Nhưng rồi ông nghĩ, có lẽ Thị Trưởng Trí Tạ thấy ông là người Mỹ nên mời ông ăn đồ ăn Mỹ, sợ ông không quen đồ ăn Việt, nhưng ông cho hay, hai ông bà thường đi ăn tiệm Việt Nam, vì đồ ăn Việt Nam ngon mà lại rẻ.



Anh Billy Lê, cựu Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên, một thiện nguyện viên cho Sở Cảnh Sát Westminster cho Viễn Đông biết, tân Cảnh Sát Trưởng Westminster đã làm trong ngành Cảnh Sát từ năm 1979 và làm tại Los Angeles, lúc đầu ông chỉ mang bậc Trung Sĩ, sau thăng lên Đại Úy vào năm 2009. Năm 2016 ông về hưu và nay được thành phố Westminster chọn làm tân Cảnh Sát Trưởng.



Trong lúc tiếp tân trước buổi lễ, Trung Úy Tim Vũ và anh Billy Lê đã giới thiệu ba phóng viên các nhật báo Viễn Đông, Người Việt và Việt Báo với ông Ornelas; ông ân cần bắt tay thăm hỏi và cho biết, ông và ông Chánh Lục Sự Hiếu Nguyễn sẽ đến thăm các cơ quan truyền thông sau ngày nhậm chức.



Buổi lễ nhậm chức diễn ra long trọng. Sau lời phát biểu của tân Cảnh Sát Trưởng, các vị Cảnh Sát Trưởng có mặt đã lên bắt tay chúc mừng ông R.Ornelas, và cuối cùng là buổi tiệc mừng ngay phia ngoài hí viện Rose Center.