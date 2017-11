Tấn công khủng bố bằng xe tải ở trung tâm New York, 8 người chết

Hiện trường vụ tấn công đã bị phong tỏa (Ảnh: Reuters)

Phản ứng về vụ tấn công ở New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng hàng loạt bình luận trên Twitter. “Vụ tấn công ở New York dường như do một kẻ không bình thường tiến hành. Giới hành pháp đang theo rất sát vụ việc”, ông Trump viết. Trong một bình luận khác, người đứng đầu chính phủ Mỹ viết: “Chúng ta không cho phép IS trở lại hay đặt chân vào đất nước chúng ta sau khi đánh bại chúng ở Trung Đông hay ở các nơi khác. Thế là quá đủ”.

Một nạn nhân là người Bỉ

Phó Thủ tướng Bỉ Didier Reynders cho biết, một trong số các nạn nhân vụ tấn công bằng xe tải ở New York ngày 31/10 là một công dân Bỉ.

Ít nhất 8 người chết

Báo chí Mỹ đưa tin, vụ tấn công xảy ra khoảng hơn 3 giờ chiều ngày 31/10 theo giờ địa phương tại trung tâm Manhattan, New York.

Theo Reuters, nghi phạm được xác định là một người đàn ông 29 tuổi. Hắn đã lao chiếc xe tải vào một chiếc xe chở học sinh, sau đó tìm cách tẩu thoát ra ngoài cùng với các khẩu súng giả. Tên này sau đó đã bị cảnh sát bắn trọng thương.

“Hành động khủng bố”

Reuters dẫn lời giới chức địa phương cho biết, vụ việc đang được điều tra theo hướng một vụ tấn công khủng bố. Các nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra vụ tấn công, nghi phạm đã hét lớn khẩu hiệu “Thánh Allah vĩ đại” bằng tiếng Ả rập.

Thị trưởng New York Bill DeBlasio nói: “Đây là một hành động khủng bố”.

Sputnik dẫn các nguồn tin địa phương cho hay nghi phạm được xác định là Sayfullo Saipov. Tên này từ Uzbekistan đến Mỹ vào năm 2010 và định cư ở Tampa, Florida.

Hình ảnh nghi phạm trên đường phố New York

Nghi phạm định tẩu thoát sau khi thực hiện vụ tấn công. (Ảnh: Snapchat)

Nhân chứng: Tưởng cảnh dàn dựng Halloween

John Williams, một nhân chứng tại hiện trường cho biết, anh đã nghe thấy khoảng 5 tiếng súng nổ trước khi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc xoăn bị cảnh sát khống chế. “Hắn trông có vẻ rất bình tĩnh. Không hề chống cự”, Williams nói.

Hiện cảnh sát chưa xác nhận bất cứ vụ nổ súng nào ngoài những phát súng của cảnh sát để khống chế nghi phạm.

Một nhân chứng khác cho biết, anh nhìn thấy một chiếc xe tải màu trắng lao vào đường dành cho người đi xe đạp với tốc độ lớn, nhiều người sau đó được nhìn thấy nằm sõng soài trên đường.

Nhiều nhân chứng nói rằng, ban đầu họ nghĩ vụ tấn công chỉ là một cảnh dàn dựng Halloween cho đến khi cảnh sát đuổi theo nghi phạm, bắn vào chân và bắt giữ hắn. Tên này bị phát hiện mang theo hai khẩu súng, nhưng đều là súng giả.

