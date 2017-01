(VienDongDaily.Com - 31/12/2016)

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng. Một tay súng đã bắn chết một cảnh sát viên đứng canh gác ngoài cửa hộp đêm. Sau đó, tay súng này chạy vào bên trong và bắn loạn vào mọi người. Chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ khủng bố này.

VATICAN – Trong thông điệp cuối năm đưa ra hôm thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Francis đã kêu gọi các lãnh đạo thế giới cần làm nhiều hơn nữa để giảm tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ, nói rằng một thế hệ đang bị chìm trong sự tuyệt vọng, di cư, và nạn thất nghiệp. Trong sự kiện cộng đồng cuối cùng trong năm 2016 – thánh lễ chiều tại Thánh đường St. Peter – Đức Giáo Hoàng 80 tuổi nói rằng các cánh cửa cần phải được mở ra cho những người trẻ tuổi, "để họ được quyền mơ ước và theo đuổi giấc mơ của mình.""Chúng ta đã buộc giới trẻ phải di cư để tìm kiếm việc làm, và không thể thực hiện lời hứa về việc tạo cho họ một tương lai tốt đẹp," Đức Giáo Hoàng Francis nói trong bài giảng. Vào cuối thánh lễ, Đức Giáo Hoàng đi băng qua Quảng trường St. Peter, ngừng lại để chụp hình và bắt tay với nhiều người, và cuối cùng ghé thăm khu trưng bày cảnh Chúa giáng sinh, với các bức tượng to bằng người thật, được dựng bên ngoài. Vào ngày 1 tháng 1, vị lãnh đạo 1.2 tỷ người Công giáo trên toàn thế giới đã thực hiện thánh lễ mừng Ngày Hòa Bình Thế Giới của Giáo hội.Tình trạng thất nghiệp tại Ý hiện nay đang đứng ở mức hơn 36%, nằm trong số những nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong nhóm 28 nước Liên Âu. Tại châu Phi, lục địa có dân số trẻ nhất thế giới, tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ đã tăng trong năm 2015, ở mức gần 30% ở vùng Bắc Phi. Tình trạng nghèo đói và thiếu việc làm tại châu Phi đã dẫn đến nạn di cư, với điểm đến chính là châu Âu. Gần 5,000 người đã chết trên biển khi tìm đường từ Bắc Phi đến Châu Âu trong năm 2016.

Máy bay Ba Lan chở 160 hành khách bị dọa bom

CZECH - Phi cơ Boeing 707 của một hãng hàng không tại Ba Lan đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Prague, Czech, do có hành khách dọa kích nổ bom. Sự việc xảy ra hôm thứ Sáu, khi phi cơ Boeing 707 của Ba Lan đang bay từ Las Palmas, Tây Ban Nha, đến Warsaw, Ba Lan. Phi cơ sau cùng đã hạ cánh xuống một sân bay không sử dụng gần sân bay Vaclav Havel và tình hình đã được kiểm soát.

"Người đàn ông dọa kích nổ bom đang bị giam giữ bởi cảnh sát Czech", Bộ Trưởng Nội vụ Czech Milan Chovanec cho biết. “Người này là người Ba Lan, giống như phần lớn hành khách". Ông Chovanec không cho biết họ có tìm thấy bom hay không. Khoảng 160 hành khách trên máy bay được di tản an toàn. Họ ở lại Prague qua đêm để kiểm tra an ninh trước khi tiếp tục hành trình đến Warsaw vào sáng thứ Bảy.

Trung Quốc sẽ dẹp hoạt động buôn bán ngà voi vào năm 2017

BẮC KINH – Hôm thứ Sáu, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc ra thông cáo nói rằng: "Để bảo vệ voi tốt hơn và giải quyết các hoạt động mua bán bất hợp pháp, Trung Quốc sẽ từ từ chấm dứt việc chế biến và mua bán ngà voi nhằm mục đích thương mại" trước cuối năm 2017. Trung Quốc trước đây đã từng ra lệnh cấm buôn bán ngà voi, nhưng nay mới đặt ra một lịch trình thời gian rõ ràng để thực hiện việc này.

Trong năm 2016, Hoa Kỳ cũng đã ra lệnh chấm dứt hoạt động mua bán ngà voi trong nội địa. Công ước quốc tế về Buôn bán các loại Động, Thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng (CITES) đã nghiêm cấm việc buôn bán ngà voi vào năm 1989. Trung Quốc hiện là thị trường lớn nhất thế giới về mua bán ngà voi. Nhà chức trách nước này tuyên bố sẽ ra lệnh đóng cửa mọi cơ sở điêu khắc và bán sản phẩm ngà voi, chậm nhất là vào ngày 31 tháng 3, 2017.

Các nhà bảo vệ động vật hy vọng, việc 2 thị trường ngà voi lớn nhất thế giới ra lệnh cấm buôn bán ngà voi, sẽ giúp thay đổi tương lai cho loài vật đang bị đe dọa tuyệt chủng này. Trước khi bị châu Âu chiếm làm thuộc địa, châu Phi được cho là đã có khoảng 20 triệu con voi. Đến năm 1979, chỉ còn 1.3 triệu con voi còn lại trên lục địa này. Và đến tháng 7 vừa qua, toàn bộ vùng rừng rậm và đồng cỏ của châu Phi chỉ còn từ 400,000 đến 500,000 con voi.

IS đánh bom giữa chợ ở Baghdad, 28 người chết

BAGHDAD – Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kép xảy ra trong một khu chợ đông đúc ở trung tâm Baghdad, Iraq, làm ít nhất 28 người thiệt mạng. Vụ nổ xảy ra sáng thứ Bảy ở khu vực al-Sinek, Baghdad, phá hủy một số cửa hàng, làm ít nhất 28 người chết và 58 người bị thương. Đây là khu chợ bán sỉ và thường có nhiều người lao động bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa ra vào.

Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về sự việc, nói rằng vụ tấn công do 2 phiến quân đánh bom tự sát thực hiện, trong thông báo đăng trên hãng tin Amaq có liên hệ với IS. Baghdad luôn trong tình trạng báo động cao từ ngày 17 tháng 10, khi Iraq bắt đầu chiến dịch quân sự để giành lại thành phố Mosul ở phía bắc, bị IS chiếm làm thành trì.