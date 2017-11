Tân Đề Li đang bị ô nhiễm trầm trọng

Ô nhiễm nặng tại thủ đô của Ấn Độ. (Hindustan Times)Người dân ở thủ đô Tân Đề Li (New Delhi) của Ấn Độ đang sống trong bầu không khí mù mịt, khiến họ không thể thở và thậm chí bị ho sặc sụa, chảy nước mắt, tức ngực mỗi khi ra đường.Thủ đô của Ấn Độ bị bao phủ bởi khói độc dày đặc trong suốt thời gian dài. Tình trạng ô nhiễm tồi tệ đến mức được ví như người dân phải hút đến gần 50 điếu thuốc mỗi ngày.Tình trạng ô nhiễm không khí ở New Delhi đang ở mức cực kỳ nghiêm trọng. Ở bất cứ đâu trong thành phố, mọi cảnh vật đều bị bao trùm bởi làn khói mù mịt, gây nên tình trạng khó thở cho nhiều người. Ô nhiễm không khí ở New Delhi đã trầm trọng hơn so với thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.Các chỉ số cho thấy mức ô nhiễm ở thành phố đông 20 triệu dân này đã vượt 30 lần so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do những nông dân ở ngoại ô thành phố cùng một số tỉnh lân cận đốt rơm rạ, bụi từ các công trình xây cất...Mùa đông đang đến gần, thời tiết lạnh lẽo và trời lặng gió khiến những làn khói mù mịt lẩn quẩn trong thành phố càng làm cho nhiều người dân lâm vào tình trạng khó thở.Nhằm đối phó, chính quyền đã ban hành những biện pháp khẩn cấp nhằm chống ô nhiễm không khí như cấm các xe tải vào thành phố, đóng cửa các nhà máy gây ô nhiễm.Tuy lệnh báo động tình trạng khẩn cấp đã hết, một vài biện pháp vẫn được duy trì nhằm bảo đảm không khí sẽ trong sạch trở lại trong những ngày tới, trong đó có việc đóng cửa nhà máy nhiệt điện, các lò gạch và những nơi khai thác đá.Theo các chuyên gia, việc hít thở trong bầu không khí ở New Delhi trong những ngày qua có thể tương đương với việc hút thuốc lá trong nhiều ngày liên tiếp.Điều tra của WHO vào năm 2014 cho thấy New Delhi vượt qua Bắc Kinh và trở thành thủ đô ô nhiễm nhất thế giới.Sau hơn một tuần chung sống với khói mù và ô nhiễm, người dân Ấn Độ vẫn chờ đợi những biện pháp mạnh tay hơn từ phía chính phủ trong khi sức khỏe của họ đang bị đe dọa từng ngày.