Tuy chỉ làm công tác từ thiện, là mang thực phẩm đến giúp những nạn nhân lũ lụt ở miền quê, tăng đoàn từ thiện của Hòa Thượng Thích Không Tánh đã bị công an cùng chính quyền xã gây khó khăn, không muốn thức ăn được mang đến tận tay những người nghèo.



Hòa Thượng Không Tánh thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một giáo hội đã bị cộng sản cấm hoạt động trong hơn bốn thập niên qua. Trong tháng Chín năm nay, 2016, Chùa Liên Trì ở phường An Khánh, quận 2 của Thầy Không Tánh đã bị nhà cầm quyền Việt Nam san bằng thành bình địa, bất kể sự lên tiếng của các viên chức Hoa Kỳ.





Tăng đoàn của Thầy Không Tánh bị công an và cảnh sát giao thông chặn đường tại xã Sơn Thành, tỉnh Quảng Ngãi ngày thứ Tư. (GHPGVNTN)



Tuy không còn chùa ở Sài Gòn, thầy vẫn duy trì các hoạt động xã hội và thực hiện những công tác cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung trong hai tháng qua. Mới nhất là chuyến từ thiện trên miền cao nguyên tỉnh Quảng Ngãi. Thế nhưng chuyến đi hôm thứ Tư đã gặp một chút trở ngại.

Sau đây là bản tin đăng trên mạng của Giáo Hội về công tác bị ngăn chặn này:





Sáng (thứ Tư) ngày 21/12/2016, lúc 9 giờ sáng, Đoàn chúng tôi gồm: Hòa Thượng Thích Không Tánh, ĐĐ. Thích Đồng Hoàn, sư cô Thích Nữ Đồng Tâm, sư cô Thích Nữ Nguyên Liên, sa di Nhật Chánh và huynh trưởng Nguyễn Chiến lên đường đến xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, để phát quà cứu trợ lũ lụt cho bà con sắc tộc thiểu số.



Chúng tôi được biết, cuộc sống bà con dân tộc Hrê miền núi này chịu nhiều thiếu thốn khổ cực, nhất là do nạn lũ lụt vừa qua.



Tuy nhiên, ông chủ tịch xã Sơn Thành đã ngăn cản, buộc chúng tôi phải về xã làm việc, phải đăng ký, khai báo và phải chờ kết quả giải quyết là có cho phát quà hay không?



Chúng tôi đã không đồng ý. Vì Đoàn chúng tôi đang đi cứu trợ khẩn cấp, không chỉ nơi đây mà rất nhiều nơi khác. Và hàng ngàn phần quà đã liên tục trao đến tận tay bà con nạn nhân lũ lụt ở các tỉnh miền Trung từ hơn hai tháng qua. Chỉ riêng nhà cầm quyền địa phương xã Sơn Thành, tỉnh Quảng Ngãi này đã cố ý ngăn cản việc thăm hỏi, chia sẻ và cứu trợ của đoàn chúng tôi với bà sắc tộc nơi đây.



Ngoài ra, Đoàn chúng tôi còn bị sách nhiễu bởi an ninh và công an giao thông của chính quyền địa phương xã này. Đây là một hành vi đáng lên án mà trong mục Video trang nhà của Tăng Đoàn, chúng tôi có phổ biến rõ sự kiện này.



Điều đáng nói, các cháu nhỏ dân tộc miền núi khi hay tin Đoàn về phát quà nên đã tập trung hơn 100 em. Hòa thượng Thích Không Tánh đã bất chấp sự ngăn cản của nhà cầm quyền địa phương, tranh thủ phát hết hai thùng bánh kẹo cho các cháu, đồng thời cũng biếu được 70 phần quà cho bà con sắc tộc đang đứng xung ngài.



Sau đó Đoàn đến tỉnh Quảng Nam (lần hai), thăm hỏi, chia sẻ khó khan do lũ lụt và biếu 100 phần quà (200 ngàn/1 phần) cho quý tín hữu Thánh Thất Cao Đài xã Bình Quý, huyện Thăng Bình.



5 giờ chiều cùng ngày, Đoàn đã đến chùa Bửu Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam để thăm hỏi, chia sẻ và biếu 385 phần quà (200 ngàn/1 phần) cho bà con bị nạn lũ lụt, huyện Đại Lộc.